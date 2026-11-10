'عبدل صرف پنکچر ہی کیوں بنائے، وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے'... یوپی انتخابات پر اویسی کا بڑا بیان
اویسی نے آئندہ یوپی اسمبلی انتخابات پر بات کرتے ہوئے مسلم طبقے کی سیاسی نمائندگی کی پرزور وکالت کی۔
Published : November 10, 2026 at 7:01 PM IST
ممبئی: اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی گہما گہمی کے بیچ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ایک بار پھر اپنے بیان سے ہلچل تیز کر دی ہے۔ ممبئی میں منگل 10 نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں یوپی اسمبلی انتخابات کے حوالے سے پارٹی کی تیاریوں اور حکمتِ عملی پر بات کرتے ہوئے اویسی نے مسلم طبقے کی سیاسی نمائندگی کی پرزور وکالت کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اورنگزیب تنازع پر بھی اپنی رائے رکھی۔
'عبدل' کے حوالے سے اویسی کا سیاسی وار
اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیشِ نظر ممکنہ اتحاد اور سیٹوں کی تعداد کے سوال پر اویسی نے کہا کہ ان تمام سوالات کے جوابات جلد ہی سب کے سامنے آ جائیں گے۔ مسلم طبقے کی سیاسی شراکت داری پر ایک اہم تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "عبدل (مسلم طبقے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ) کو صرف پنکچر بنانے کے لیے ہی کیوں چھوڑ دیا جائے؟ وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔"
اویسی نے مزید زور دے کر کہا کہ ان کی پارٹی مسلسل اس سمت میں کام کر رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ اسمبلی میں مسلمانوں کو پہلے کے مقابلے زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملیں اور ان کی نمائندگی بڑھے۔
بی جے پی کی ’بی ٹیم‘ کے الزامات پر دیا جواب
اپنی پارٹی پر لگنے والے بی جے پی کی ’بی ٹیم‘ کے الزامات پر اویسی نے جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی پر ایسے الزامات لگانا تو مخالفین کا کام ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جہاں کچھ لوگ انہیں ’بی ٹیم‘ کا تمغہ دیتے ہیں، وہیں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بی جے پی اور دیگر مخالف جماعتیں اصل میں زمینی سطح پر ان کی پارٹی کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے خصوصی اور سوچی سمجھی حکمتِ عملیاں بناتی ہیں۔
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اویسی نے کہا کہ یہ پیٹرن صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ ہر ریاست میں دہرایا جاتا ہے۔ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے امتیاز جلیل کی مثال بھی دی، جو گزشتہ دنوں صرف 1,400 ووٹوں کے انتہائی معمولی فرق سے الیکشن ہار گئے تھے۔
اورنگزیب تنازع پر اویسی کا بیان
گزشتہ کچھ دنوں سے مہاراشٹر اور ملک کے دیگر حصوں میں اورنگزیب کے نام کو لے کر چل رہی زبانی جنگ پر بھی اویسی نے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے اس طرح کے تنازعات کو غیر ضروری بتاتے ہوئے کہا کہ گڑے مردے اکھاڑنا یعنی ماضی کی باتوں کو کریدنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اگر ہم واقعی ایک ’وکست بھارت‘ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم مسلسل تاریخی مسائل میں ہی الجھے نہیں رہ سکتے۔" انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ ایک مضبوط اور ترقی یافتہ بھارت کے خواب کی تعبیر کے لیے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ماضی کو پیچھے چھوڑ دیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔
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