'عام آدمی کو کیوں تکلیف ہو؟' سپریم کورٹ کا ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر اظہار تشویش، مارجن مقرر کرنے کا حکم
زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت پر 16فیصد مارجن کیوں نہیں رکھا جاتا، جس کا ذکر ڈی پی او سی میں ہر چیز پر ہوتا ہے؟
By Sumit Saxena
Published : September 29, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 4:18 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ بڑھتی ہوئی اور غیر واضح ادویات کی قیمتیں عام آدمی کو پریشان کر رہی ہیں۔ کورٹ نے تجویز کردہ خوردہ قیمتوں اور ہسپتالوں کی طرف سے وصول کی گئی رقم کے درمیان اہم فرق کا حوالہ دیا۔
سپریم کورٹ نے ایک انجکشن کی زیادہ سے زیادہ ریٹیل قیمت ایم آر پی 22,437 روپئے کی مثالوں پر روشنی ڈالی، جبکہ خوردہ فروش کی قیمت تقریباً 3,520 روپئے ہے۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مریض بالآخر ہسپتالوں کے اندر موجود کیمسٹوں سے ادویات خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوا باہر کے کیمسٹ سے کم قیمت پر خریدی جائے تو مریض کو اس کی صداقت پر شک ہو سکتا ہے۔ کورٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ آخر رقم میں فرق کون جیب میں ڈالتا ہے۔
سپریم کورٹ نے ایک آسان، مستقل حل تجویز کیا: منافع خوری کو روکنے اور ٹیکس دہندگان کی حفاظت کے لیے ڈرگس پرائس کنٹرول آرڈر کے تحت مارجن کو زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت سے 16 فیصد تک محدود کرنا شامل ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے کی۔بنچ دو درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا جس میں دواؤں سے متعلق مسائل کو اٹھایا گیا تھا، بشمول ادویات پر قیمتوں پر سخت کنٹرول کی ضرورت شامل ہے۔
سماعت کے دوران، ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے ایک نوٹ پیش کیا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے پورے ریگولیٹری فریم ورک اور بینچ کے نظرثانی کی وجوہات کو ریکارڈ پر رکھا ہے۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا بھی بنچ کے سامنے کارروائی میں شامل ہوئے۔
مہتا نے کہا کہ اگر عدالت اجازت دیتی ہے تو وہ متعلقہ حکام کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا، انہوں نے مزید کہا کہ مساوات کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ جسٹس مہتا نے پوچھا کہ ضروری اور غیر ضروری (ادویات) کے درمیان یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت پر 16فیصد مارجن کیوں نہیں رکھا جاتا، جس کا ذکر ڈی پی او سی میں ہر چیز پر ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ بالآخر، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیکس دہندہ (رقم ادا کر رہا ہے)۔ پرائیویٹ اسپتالوں کا حوالہ دیتے ہوئے بنچ نے کینسر کی دوا کی مثال دی جہاں ایم آر پی 27000 روپے ہے اور خوردہ فروش کے لیے قیمت تقریباً 3000 روپے ہے اور حکومتی وکیل سے کہا کہ اس بڑے فرق کو دیکھیں۔ جسٹس مہتا نے کہا، جیسا کہ سب جانتے ہیں، ایک کارپوریٹ ہسپتال کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے کیمسٹ سے خریدنا ہوگا۔
اگر آپ اسے باہر سے لاتے ہیں تو ہم آپ کو علاج کی یقین دہانی نہیں کر رہے ہیں۔ مریض کیا کرے گا؟ فرض کریں کہ مریض کسی سرکاری سکیم کے تحت علاج کروا رہا ہے تو ان کا معاوضہ کون دے گا؟' وکیل نے دلیل دی کہ حکومت ادائیگی کرتی ہے۔ جسٹس مہتا نے جواب دیا کہ ٹیکس دہندگان ایسا نہیں کرتے، اور یہیں کھیل مضمر ہے۔
بنچ نے پوچھا کہ ایم آر پی سے اوپر 16 فیصدکا یکساں معیار کیوں نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ڈی پی سی او کا کہنا ہے کہ 16 فیصد اور درخواست گزار کے عرضی کا حوالہ دیا کہ ہر طبی ڈیوائس اور ہر دوائی ضروری اشیاء ایکٹ کے تحت آتی ہے۔
بنچ نے پوچھا تو اگر یہ ایک ضروری چیز ہے، تو کیا اسے ڈی پی سی او سے خارج کیا جا سکتا ہے؟" وکیل نے جواب دیا، "یہ منطقی لگتا ہے۔" بنچ نے مزید کہا، "فرض کریں کہ کوئی خاص دوا دستیاب ہے، اور ایک مریض ایک کیمسٹ کے پاس جاتا ہے، جو حقیقی انسانی نقطہ نظر کے ساتھ کہتا ہے کہ اگرچہ 27,000 روپے ایم آر پی ہے، لیکن وہ مریض کو دوا 3000 روپے میں فروخت کرے گا۔"
"وہ شخص شک کرے گا کہ آیا یہ اصلی ہے؟ کیا یہ جعلی دوا نہیں ہے؟ کس قسم کا کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے، اور یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ رقم، 10 گنا (ایم آر پی) کہاں جاتی ہے؟" بنچ نے پوچھا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ پی ٹی آر ایم آر پی کا دسواں حصہ ہے۔
وکیل نے کہا کہ کیس کے بارے میں ان کی سمجھ کے مطابق، پرائیویٹ ہسپتال کو فائدہ ہوتا ہے، دوا ساز کمپنی کو نہیں، اور بالآخر ٹیکس دہندہ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بنچ کو بتایا گیا کہ پیٹنٹ شدہ ادویات ڈی پی سی او کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ جسٹس مہتا نے کہا، "آخر کار، دوا ساز کمپنیوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان سے اتنی زیادہ قیمتیں مقرر کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک آفت ہے، سیدھی سی بات ہے۔"
بنچ نے ایک انجیکشن ایکزمٹیا 20 ایم جی کا حوالہ دیا اور نوٹ کیا کہ اس کی ایم آر پی 22,437 روپے ہے۔ خوردہ فروش کی قیمت 3,520 روپئے ہے۔ جسٹس مہتا نے کہا کہ لوگ کیمسٹوں سے کم قیمت پر دوا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کارپوریٹ ہسپتال کسی کو نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاش کو باہر نہیں نکالنے دیتے۔ ایک عام آدمی یہ سب کیوں برداشت کرے؟ بنچ نے معاملے کی مزید سماعت اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں مقرر کی۔
22 ستمبر کو سپریم کورٹ نے مایوسی کا اظہار کیا کہ کینسر کی ضروری دوائیوں کی ایم آر پی کی قیمت 27,000 روپے ہے، جب کہ پی ٹی آر صرف 2,700 روپئے ہے۔ سپریم کورٹ نے دو ٹوک الفاظ میں صورت حال کو "دن کی روشنی میں ڈکیتی" قرار دیا، قیمتوں میں اضافے کو "صرف لوٹ مار" اور مریضوں کے خلاف "قتل عام" قرار دیا، اور تعجب کیا کہ حکام خاموش کیوں رہے۔
ایک عرضی میں حکام سے فارما کمپنیوں اور خوردہ فروشوں کو ضروری ادویات کی غیر منصفانہ حد سے زیادہ قیمت وصول کرنے سے روک کر ادویات کی فارمولیشنوں کو زیادہ کفایتی بنانے کی ہدایت مانگی گئی ہے۔