’چیف سیکریٹری کو جیل بھیجنے میں اتنی دلچسپی کیوں؟‘ سپریم کورٹ نے پنجاب کے سی ایس کے خلاف توہینِ عدالت کی کارروائی روک دی
وکیل نے دلیل دی کہ چیف سیکریٹری نے تمام محکموں کو مراسلہ بھیج کر کہا تھا کہ ’عدالتی احکامات کی تعمیل کرنا لازمی نہیں ہے‘۔
Published : November 5, 2026 at 5:11 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پنجاب کے چیف سیکریٹری کے اے پی سنہا کے خلاف پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی جانب سے شروع کی گئی فوجداری توہینِ عدالت کی کارروائی پر جمعرات کو روک لگا دی۔ ہائی کورٹ نے یہ کارروائی ریاستی ملازمین اور پنشنرز کو مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) کے بقایا جات کی ادائیگی سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کے معاملے میں شروع کی تھی۔ یہ معاملہ جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس آر مہادیون پر مشتمل بنچ کے روبرو سماعت کے لیے آیا۔
ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور پنجاب حکومت کی جانب سے سینئر وکیل وکاس سنگھ پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران بنچ نے توہینِ عدالت کی درخواست دائر کرنے والے فریق سے استفسار کیاکہ ”آپ چیف سیکریٹری کو جیل بھیجنے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ ہم توہینِ عدالت کی کارروائی پر حکمِ امتناع جاری کر رہے ہیں، البتہ دیگر قانونی کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔“ درخواست گزار منجیت سنگھ رندھاوا کے وکیل نے دلیل دی کہ چیف سیکریٹری نے تمام سرکاری محکموں کو ایک مراسلہ بھیجا تھا، جس میں مبینہ طور پر کہا گیا تھا کہ عدالتی احکامات کی تعمیل کرنا لازمی نہیں ہے۔
اس پر بنچ نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ”آپ ان کے اندرونی مراسلے کی بنیاد پر توہینِ عدالت کی کارروائی پر اصرار نہیں کر سکتے۔ ہم اس قسم کے دباؤ ڈالنے کے ہتھکنڈوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔“ سینئر وکیل وکاس سنگھ نے مؤقف اپنایا کہ چیف سیکریٹری سنہا کو ہائی کورٹ کی جانب سے ایک ایسے معاملے میں فوجداری توہین کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو پہلے ہی نمٹایا جا چکا ہے۔ اس پر عدالتِ عظمیٰ نے اگلے احکامات تک اس معاملے میں مزید کارروائی پر فوری روک لگا دی۔
سپریم کورٹ نے اس نکتے پر بھی سوال اٹھایا کہ اگر چیف سیکریٹری نے محکموں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ریاست اس معاملے پر عدالتِ عظمیٰ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس لیے فی الحال تعمیل نہ کی جائے، تو کیا ایسا اقدام واقعی فوجداری توہینِ عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ معاملے کا پس منظر یہ ہے کہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے 12 اکتوبر کو کے اے پی سنہا کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا تھا کہ ان کے خلاف فوجداری توہین کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے، اور انہیں 5 نومبر کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی گئی تھی۔
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یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب پنجاب حکومت ہائی کورٹ کے 3 اگست کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی، جس میں ملازمین اور پنشنرز کو مرکزی حکومت کے پیٹرن اور ریاست میں تعینات آل انڈیا سروسز کے افسران کے مساوی شرح پر زیرِ التواء ڈی اے (مہنگائی الاؤنس) اور ڈی آر (ڈیئرنس ریلیف) کے بقایا جات جاری کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔