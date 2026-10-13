مریضوں کے تحفظ کے لیے ادویات کی قیمتوں پر وسیع کنٹرول لازمی: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ مرکزی حکومت سے پوچھا کہ تمام ادویات پر تجارتی مارجن کی حد کیوں نہیں مقرر کی جا سکتی۔
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 8:11 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز کینسر مخالف ادویات پر تجارتی مارجن (ٹریڈ مارجن) کو ایم آر پی کے 30 فیصد تک محدود کرنے کے مرکزی حکومت کے اقدام پر سوال اٹھایا۔ عدالت نے کہا کہ یہ جواب کوئی خوش آئند بات نہیں ہے اور پوچھا کہ دیگر ادویات کے لیے بھی ایسی ہی راحت کیوں نہیں دی جا سکتی؟
اگرچہ حکومت نے یہ دلیل دی کہ اس اقدام سے مریضوں کو سالانہ 2,500 کروڑ روپے کی بچت ہوگی، تاہم سپریم کورٹ نے بہت زیادہ مارجن کی طرف اشارہ کیا اور صارفین کے تحفظ کے لیے ایک جامع نظام پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے مرکز سے دریافت کیا کہ "آپ ادویات کی پوری رینج کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟"
اس معاملے کی سماعت جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ نے کی۔ مرکز کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی بنچ کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس مہتا نے ریمارکس دیے کہ ریٹیلر کے لیے ایک اسٹینٹ کی قیمت 5,000 روپے تھی جب کہ اس کی ایم آر پی 25,000 روپے مقرر تھی۔
مرکزی حکومت، جسے پہلے بھی ہسپتالوں کی جانب سے کینسر کی ادویات پر بھاری مارجن وصول کیے جانے پر عدالتِ عظمیٰ کی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، نے بتایا کہ حکومت نے کینسر مخالف ادویات پر تجارتی مارجن کو ایم آر پی کے 30 فیصد تک محدود کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے، جس سے مریضوں کو سالانہ تقریباً 2,500 کروڑ روپے کی بچت ہونے کی امید ہے۔
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سماعت کے دوران بنچ نے ریمارکس دیے کہ کھیل یہ ہے کہ کس دوا کو ڈی پی سی او (ڈراگز پرائس کنٹرول آرڈر) کے تحت لایا جائے اور کس دوا کو اس سے باہر رکھا جائے، اور یہی پورا معاملہ ہے۔ بنچ نے پوچھا کہ 'پیٹنٹ شدہ دوا یا پیٹنٹ شدہ طبی آلات کے علاوہ کسی بھی دوسری دوا کو ڈی پی سی او کے دائرے سے باہر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟'
ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے کہا کہ قیمتوں کا تعین پالیسی کا صرف ایک حصہ ہے اور سال 2012 میں چار حصوں پر مشتمل پالیسی بنائی گئی تھی۔ 'ایرسٹو پوویڈون 20 گرام' کی مثال دیتے ہوئے بنچ نے کہا کہ یہ ایک اینٹی سیپٹک لوشن ہے۔ 20 گرام کے اس پیک کی ایم آر پی 6,455 روپے ہے، جب کہ سیلر کے لیے اس کی قیمت 1,355 روپے ہے۔ بنچ نے سوال کیا کہ 'کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈی پی سی او کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح ایزیتھرومائسن 250 ملی گرام کی 20 ٹیبلٹس کے پیک کی ایم آر پی 78.39 روپے ہے جب کہ پی ٹی ایس (پرائس ٹو اسٹاکسٹ) 2,850 روپے ہے۔ کیا آپ براہِ کرم اس بڑے فرق کو کم کر سکتے ہیں؟'
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