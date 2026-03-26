خواتین کے ریزرویشن پر حکومت کو کیوں جلدی ہے؟ انتخابات کے بعد آل پارٹی میٹنگ بلائیں، کھرگے
کھرگے نے کہامغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کے آخری مرحلے کے 29 اپریل کو ختم ہونے کے بعد آل پارٹی میٹنگ بلانی چاہیے۔
Published : March 26, 2026 at 7:36 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے جمعرات کو پھر حکومت پر زور دیا کہ وہ خواتین کے ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم پر بعد کی تاریخ میں ایک آل پارٹی میٹنگ بلائے، یہ سوال کرتے ہوئے کہ جب سیاسی پارٹیاں انتخابات میں مصروف ہیں تو حکومت اتنی جلدی میں کیوں نظر آتی ہے۔
پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کو لکھے خط میں کھرگے نے یہ بھی کہا کہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کے آخری مرحلے کے 29 اپریل کو ختم ہونے کے بعد حکومت کو ایک آل پارٹی میٹنگ بلانی چاہیے۔
کھرگے کا خط مرکزی وزیر کی طرف سے کانگریس صدر کو بھیجے گئے ایک خط کے جواب میں آیا ہے، جس میں انہوں نے ناری شکتی وندن ایکٹ، 2023 میں ترمیم کے منصوبے پر اس کے نفاذ کے لیے تبادلہ خیال کرنے کے لیے میٹنگ کی درخواست کی تھی۔
کانگریس صدر نے کہا، "مجھے ابھی آپ کا 26 مارچ 2026 کا خط موصول ہوا ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں آپ کو 24 مارچ 2026 کو پہلے ہی خط لکھ چکی ہیں، جس میں تجویز کیا گیا ہے کہ ناری شکتی وندن ایکٹ، 2023 کے نفاذ پر تبادلہ خیال کے لیے 29 اپریل، 2026 کے بعد ایک آل پارٹی میٹنگ منعقد کی جائے۔"
کھرگے نے کہا، "میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ حکومت آئینی ترمیمی ایکٹ کو منظور ہونے کے 30 ماہ بعد اس میں ترمیم کرنے میں اتنی جلدی کیوں کر رہی ہے۔ ہم سب انتخابی مہم میں بے حد مصروف ہیں۔ اسی لیے ہم نے تجویز دی کہ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد میٹنگ کی جائے۔"
انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے بعد میٹنگ کے انعقاد سے 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے ترمیم شدہ ناری شکتی وندن ایکٹ 2023 کے نفاذ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
کھرگے نے کہا، "دراصل، 21 ستمبر 2023 کو راجیہ سبھا میں بحث کے دوران، میں نے خود ناری شکتی وندن ایکٹ، 2023 کو فوری طور پر لاگو کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حکومت نے میرے مطالبے سے اتفاق نہیں کیا۔ میں ایک بار پھر آپ سے 29 اپریل 2026 کے بعد کسی بھی وقت آل پارٹی میٹنگ بلانے کی درخواست کرتا ہوں۔"
گزشتہ منگل کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے رجیجو کو خط لکھ کر حکومت پر زور دیا کہ وہ چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اسمبلی انتخابات کے بعد خواتین کے ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں۔
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) کی کچھ اتحادی جماعتوں اور کچھ علاقائی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ گزشتہ پیر کو الگ الگ میٹنگیں کیں۔
ناری شکتی وندن ایکٹ، 2023 کو لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن فراہم کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا، حالانکہ اسے حد بندی کے عمل کے بعد ہی نافذ کیا جا سکتا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ جس فریم ورک پر بات کی جا رہی ہے اس کے مطابق لوک سبھا کی سیٹوں کی تعداد موجودہ 543 سے بڑھ کر 816 ہو جائے گی، جس میں خواتین کے لیے 273 سیٹیں محفوظ ہیں۔