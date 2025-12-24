اراولی پہاڑی سلسلہ ارضیاتی لحاظ سے منفرد کیوں ہے اور یہ کتنی ریاستوں پر پھیلا ہوا ہے؟
دنیا کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک، اراولی پہاڑی سلسلہ حال ہی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعدسرخیوں میں ہے۔
Published : December 24, 2025 at 5:26 PM IST
حیدرآباد: ملک کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک اراولی پہاڑی سلسلہ ان دنوں خبروں میں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہے جس میں 100 میٹر سے کم اونچی پہاڑیوں کو رینج سے باہر رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، اراولی پہاڑی سلسلے نے پورے ملک میں بحث چھیڑ دی ہے اور ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ماہرین ماحولیات کا دعویٰ ہے کہ نئی تعریف، قانونی تحفظ کا فقدان، 90 فیصد علاقے کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت سے سیاست دان اور ماہر ماحولیات اسے اراولی رینج کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، جب کہ مرکزی حکومت اور بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ یہ تعریف پچھلی تعریف سے زیادہ سخت، زیادہ سائنسی، اور زیادہ تحفظ پر مبنی ہے۔
اراولی سلسلہ ارضیاتی اعتبار سے منفرد کیوں ہے؟
اراولی سلسلہ ہندوستان کے کسی دوسرے پہاڑی نظام کے برعکس ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً دو ارب سال پرانا ہے، اور اس کی تاریخ پروٹروزوک دور (ہمالیہ، ڈائنوسور، یا پیچیدہ زندگی کی شکلوں کے ارتقاء سے بہت پہلے) کی ہے۔ گجرات، راجستھان، ہریانہ اور دہلی تک پھیلے ہوئے، یہ رینج ٹیکٹونک تبدیلیوں، کٹاؤ، اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچ گیا ہے جس نے دنیا بھر میں بہت سے دوسرے پرانے ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کم بلندی کے باوجود، اراولی سلسلہ دنیا کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے اور کئی اہم ماحولیاتی افعال انجام دیتا ہے، جیسے صحرائے تھر کے پھیلاؤ کو روکنا، زمینی پانی کو ری چارج کرنا، مقامی موسم کو کنٹرول کرنا، گردو غبار کو کم کرنا، اور جنگلی حیات کو برقرار رکھنا۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقی اہمیت ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اراولی رینج کی اہمیت اس کی اونچائی میں نہیں، بلکہ اس کی عمر اور ماحولیاتی افعال میں ہے۔
اراولی پہاڑی سلسلہ کتنی ریاستوں پر پھیلا ہوا ہے؟
اراولی پہاڑی سلسلے کا تخمینہ تقریباً 600-700 کلومیٹر طویل ہے، جو شمال مشرق سے جنوب مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی ابتدا دہلی سے ہوتی ہے، جو جنوبی ہریانہ کے گروگرام، فرید آباد اور نوح اضلاع سے گزرتی ہے، جو ریاستی حکومتوں کے ذریعہ رینج کا حصہ سمجھے جانے والے 37 اضلاع میں شامل ہیں۔ اراولی پھر راجستھان میں داخل ہوتا ہے اور الور، جے پور، ادے پور، اور ماؤنٹ ابو جیسے علاقوں سے گزرتا ہے۔ آخر میں، رینج گجرات کے پالن پور-احمد آباد علاقے کے قریب ختم ہوتی ہے۔
ان ریاستوں کے لیے ایک لائف لائن
اراولی پہاڑی سلسلہ، جو گجرات سے راجستھان، ہریانہ اور دہلی تک پھیلا ہوا ہے، نہ صرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے بلکہ شمالی ہندوستان کے لیے لائف لائن ہے۔ یہ مشرقی راجستھان اور دہلی کو ریگستانی ہونے سے بچانے کے لیے ڈھال کے طور پر کام کرتا ہے، لاکھوں جانوروں کے لیے قدرتی رہائش فراہم کرتا ہے، اور زمینی پانی کو ری چارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اراولی پر بحث صرف ماحولیاتی نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے خطوں میں سے ایک میں شہری منصوبہ بندی، زمینی تحفظ، ہوا کے معیار اور آب و ہوا کے موافقت کو بھی چھوتا ہے۔ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نچلی پہاڑیوں کے تحفظ کو کمزور کرنے سے گردوغبار جیسے بدتر حالات ہو سکتے ہیں، ریگستان میں تیزی آ سکتی ہے۔