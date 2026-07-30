'امت شاہ پارلیمنٹ آنے سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟' راہل گاندھی کا وزیر داخلہ کی عدم موجودگی پر طنز
راہل گاندھی نے کہاکہ "امت شاہ پارلیمنٹ میں آنے اور طلبہ کے خلاف ہونے والے وحشیانہ تشدد کی وضاحت دینے سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟"
By ANI
Published : July 30, 2026 at 1:40 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو الزام لگایا کہ پارلیمنٹ مارچ کے دوران احتجاجی طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی پر تنازع کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ پارلیمنٹ سے غیر حاضر ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ ایوان کا سامنا کرنے سے "اتنے خوفزدہ" کیوں ہیں اور الزام لگایا کہ اس سے "احساس جرم " بو آتی ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لوک سبھا اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ "امت شاہ پارلیمنٹ میں آنے اور طلبہ کے خلاف ہونے والے وحشیانہ تشدد کی وضاحت دینے سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس سے احساس جرم کی بو آتی ہے۔"
یہ تبصرے راہل گاندھی کی جانب سے اس مطالبے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئے جس میں انہوں نے دہلی کے جنتر منتر پر 20 جولائی کو طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک آزاد بااختیار کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔
ایکس پر ایک اور پوسٹ میں گاندھی نے لکھا کہ "طلبہ انصاف کے حقدار ہیں۔ ہمارے طلبہ کے خلاف ہونے والے مظالم کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک آزاد بااختیار کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے۔"
انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں مبینہ طور پر مظاہرین کے خلاف پولیس کی کارروائی دکھائی گئی ہے۔ فوٹیج میں پولیس اہلکار مظاہرین پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جب کہ ایک اور کلپ میں مبینہ طور پر سول لباس میں ملبوس ایک شخص کو بھارتی پرچم اٹھائے ہوئے ایک طالب علم کو زبردستی سڑک پر پھینکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اے این آئی نے آزادانہ طور پر اس ویڈیو کی صداقت یا ان حالات کی تصدیق نہیں کی ہے جن میں اسے ریکارڈ کیا گیا تھا۔
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یہ پیش رفت اپوزیشن کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان سامنے آئی ہے، جس نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب احتجاجی طلبہ کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی اور ایودھیا میں رام مندر میں دیے گئے عطیات میں مبینہ خرد برد کے خلاف احتجاج کیا۔
انڈیا اتحاد کی کئی جماعتوں کے اراکینِ پارلیمنٹ صبح تقریباً 10:30 بجے جمع ہوئے، جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر یہ سوالات درج تھے کہ جنتر منتر پر مبینہ پولیس کارروائی کا حکم کس نے دیا، اور انہوں نے مرکز سے جوابدہی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی۔
اس سے قبل، کانگریس کے راجیہ سبھا ایم پی سید ناصر حسین نے کہا کہ اپوزیشن نے مرکزی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے، مبینہ پولیس کارروائی پر پارلیمنٹ میں بیان اور وزیرِ اعظم نریندر مودی سے معافی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ کی عدم موجودگی پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ دہلی پولیس مرکزی وزارت داخلہ کے تحت کام کرتی ہے اور امیت شاہ کو اس مبینہ واقعے کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے چاہئیں۔
یہ احتجاج راجیہ سبھا میں پبلک ایگزامینیشنز امینڈمنٹ بل، 2026 پر غور کیے جانے سے پہلے ہوا، جس کا مقصد سخت سزاؤں اور تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس اور مقررہ وقت میں ٹرائلز کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے امتحانات سے متعلق بدعنوانیوں کے خلاف قانونی فریم ورک کو مضبوط بنانا ہے۔
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