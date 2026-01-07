رام لیلا میدان کے قریب انہدامی کارروائی پر اسلامک سینٹر آف انڈیا کا اظہارِ تشویش، مسلم علاقوں کو نشانہ بنانے کا الزام
اسلامک سینٹر آف انڈیا کے ترجمان مولانا سفیان نظامی نے مشورہ دیاکہ حکام کو کاروائی سے پہلے مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔
Published : January 7, 2026 at 7:25 PM IST
لکھنؤ: دارالحکومت لکھنؤ میں قائم اسلامک سینٹر آف انڈیا نے دہلی کے رام لیلا میدان–ترکمان گیٹ علاقے میں واقع فیضِ الٰہی مسجد کے قریب بلدیاتی انہدامی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ آخر انتظامیہ کی جانب سے بار بار مسلم اکثریتی علاقوں، مساجد اور درگاہوں کے اطراف ہی کارروائیاں کیوں کی جاتی ہیں۔
میونسپل کارپوریشن آف دہلی (ایم سی ڈی) کی جانب سے کی گئی اس کارروائی میں ایک مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ کمیونٹی ہال، ڈسپنسری اور بعض تجارتی ڈھانچوں کو منہدم کیا گیا، جو فیضِ الٰہی مسجد کے قریب اور رام لیلا میدان کی زمین پر قائم تھے۔ اس سلسلے میں جاری ویڈیو بیان میں اسلامک سینٹر آف انڈیا کے ترجمان مولانا صوفیان نظامی نے انہدامی کارروائی کے وقت اور طریقۂ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب بھی سڑکوں کی توسیع یا تجاوزات ہٹانے کی مہم چلائی جاتی ہے، بلڈوزر زیادہ تر مساجد اور درگاہوں کے آس پاس ہی نظر آتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آیا یہ محض اتفاق ہے یا کسی منظم سازش کا حصہ، اس پر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ پتھراؤ کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا نظامی نے کہا کہ اگر انتظامیہ کارروائی سے قبل مقامی افراد کو اعتماد میں لیتی اور ان سے بات چیت کرتی تو صورتحال اس حد تک نہ بگڑتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عدالتوں پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، تاہم بغیر مکالمے کے کی جانے والی کارروائیاں تصادم کو جنم دیتی ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ پتھراؤ کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد اصل مجرموں کی نشاندہی ضروری ہے اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مولانا نظامی نے خبردار کیا کہ بلڈوزر یا پتھراؤ کی آڑ میں کسی بے گناہ کے خلاف کارروائی سنگین ناانصافی ہوگی۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ حساس معاملات میں آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے تحمل، گفت و شنید اور باہمی اعتماد کے ساتھ فیصلے کیے جائیں تاکہ سماجی ہم آہنگی برقرار رہے۔