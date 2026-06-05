حکومت میں15 لاکھ کروڑ روپے کے گھوٹالہ کی ذمہ داری کون لے گا، کانگریس
راجیش ایکسپورٹس کے خلاف الزامات پر کانگریس کا کہنا ہے کہ 'مودی حکومت کا اقربا پروری ماڈل بے نقاب' ہوا ہے۔
Published : June 5, 2026 at 9:15 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے جمعہ کو راجیش ایکسپورٹ کیس پر بی جے پی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکمراں پارٹی اس اسکینڈل سے بچ نہیں سکتی کیونکہ اس کا اقرباء پروری سرمایہ دارانہ ماڈل ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔
پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین پون کھیرا نے زور دے کر کہا کہ راجیش ایکسپورٹس کے خلاف سیبی کے عبوری حکم کے نتائج ہندوستان کی کارپوریٹ تاریخ میں مالیاتی بدانتظامی کے سب سے بڑے گھوٹالوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سیبی کی عبوری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2021 اور 2025 کے درمیان راجیش ایکسپورٹس کی مجموعی آمدنی کو تقریباً 15.15 لاکھ کروڑ روپے کے ذریعے غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جس سے سرمایہ کاروں، ریگولیٹرز اور ہندوستانی عوام کے سامنے پیش کیے گئے مالیاتی انکشافات کی صداقت کے بارے میں سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر یہ نتائج درست ثابت ہوتے ہیں، تو یہ صرف کارپوریٹ گورننس کی ناکامی نہیں ہے بلکہ مودی حکومت کے ریگولیٹری فریم ورک پر ایک لعنتی الزام ہے، جس نے عام سرمایہ کاروں کے مفادات کے تحفظ پر بار بار چند چند کمپنیوں کے مفادات کو ترجیح دی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی عام سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے ہی حربے استعمال ہوتے دیکھے ہیں۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کا حوالہ دیتے ہوئے کھیرا نے کہا کہ انہوں نے بارہا خبردار کیا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے بنائی گئی دلکش سرخیوں کے نیچے اقتصادی سونامی جنم لے رہا ہے۔
کانگریس کے سینئر لیڈر نے خبردار کیا کہ شہریوں اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے اداروں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، احتساب کا طریقہ کار کمزور ہو گیا ہے، اور اقربا پروری شفاف مارکیٹ گورننس کی جگہ لے رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ راجیش ایکسپورٹ کیس اس ماڈل کے خطرناک نتائج کی ایک اور مثال دکھائی دیتا ہے۔ بی جے پی نے اقتصادی معاملات میں ہندوستان کی دیرینہ سالمیت کو دنیا کے سامنے ہنسی کا نشانہ بنایا ہے۔
یہ واضح کرتے ہوئے کہ حکومت اس معاملے سے بچ نہیں سکتی، کھیرا نے کہا کہ یہ معاملہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کا ریگولیٹری نظام مضبوط اور عالمی معیار کا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ وہی حکومت ہے جس کے تحت اڈانی ہنڈنبرگ سیبی معاملے میں ریگولیٹری بے عملی کے سنگین الزامات سامنے آئے تھے، اور سیبی کی سابق چیئرپرسن مادھوی پوری بوچ کے دور میں مفادات اور ریگولیٹری کی آزادی کے تنازعات پر بار بار سوال اٹھایا گیا تھا۔ بی جے پی اپنے سیاسی مفادات کے مطابق انتخابی طور پر سیبی کا حوالہ نہیں دے سکتی اور جب بااثر کارپوریٹ اداروں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں تو خدشات کو مسترد کر سکتی ہے۔
اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ کرتے ہوئے کھیڑا نے کہا کہ یہ بھی عوامی طور پر دستاویزی ہے کہ مودی نے (وزیر اعظم بننے سے پہلے) امریکہ میں راجیش ایکسپورٹس کی سہولیات کا دورہ کیا اور بیرون ملک سرمایہ کاری اور تجارتی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے عوامی طور پر ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اس معاملے پر حکومت سے کئی سوالات بھی کئے۔