کیرالہ کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ تین رہنما وزیراعلیٰ کی دوڑ میں شامل، اتوار تک منظوری کی مہر متوقع
بتایا جاتا ہے کہ کانگریس میں جاری دھڑے بندی کے درمیان اتوار تک کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔
Published : May 8, 2026 at 5:39 PM IST
ترواننت پورم: کیرالہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف کی جیت کے بعد ریاست کے اگلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو لے کر جاری بحث ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، کانگریس ہائی کمان کی جانب سے اتوار تک نئے وزیر اعلیٰ کا اعلان متوقع ہے، کیونکہ ریاست بھر میں دھڑے بندیوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
کے سی وینوگوپال، وی ڈی ستھیسن اور رمیش چنیتھلا کو فی الحال وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے۔ کیرالہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف کی جیت کے بعد، کانگریس کے مبصرین مکل واسنک اور اجے ماکن نے جمعرات کو پارٹی کے ایم ایل ایز اور اتحادی شراکت داروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست کے اگلے چیف منسٹر کے انتخاب پر ان کے خیالات کو اکٹھا کیا جاسکے۔
کیرالہ میں کانگریس لیجسلیچر پارٹی لیڈر کے انتخاب پر ایم ایل ایز کی رائے اکٹھا کرنے کے بعد، دو مبصرین، اجے ماکن اور مکل واسنک نے جمعہ کو پارٹی صدر ملکارجن کھرگے کو اپنی رپورٹ پیش کی۔
پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہونے کے بعد صحیح رہنما کی شناخت ہائی کمان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ مرکزی مبصر نے نومنتخب ایم ایل ایز اور یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت مکمل کرنے کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو باضابطہ طور پر اپنی رپورٹ سونپ دی ہے۔
مبصر اجے ماکن، جنہوں نے پہلے ہی کانگریس صدر ملکارجن کھرگے اور راہول گاندھی کو بریفنگ دی تھی، نے ایک سطری مقننہ پارٹی کی قرارداد پیش کی جو ہائی کمان کو چیف منسٹر کے انتخاب کا مکمل اختیار دیتی ہے۔ ماکن نے واضح کیا کہ تمام ایم ایل ایز کی رائے کو درست طریقے سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اس عمل کے لیے ایک ٹائم لائن طے کرتے ہوئے، سینئر لیڈر کے مرلیدھرن نے اعلان کیا کہ مرکزی قیادت فیصلہ کو حتمی شکل دینے کے لیے اتوار تک قومی دارالحکومت نئی دہلی میں سینئر ریاستی رہنماؤں کو بلائے گی۔
سیاسی حرکیات کو مزید بڑھاتے ہوئے، ایم پی ششی تھرور نے کھرگے سے ملاقات کی اور انہیں کیرالہ کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا اور وزیر اعلیٰ کے عہدے پر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا۔ دریں اثنا، ایک قومی میڈیا آؤٹ لیٹ نے حال ہی میں ایک دستاویز جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر نو منتخب ایم ایل ایز اس عہدے کے لیے کے سی وینوگوپال کو ترجیح دیتے ہیں۔
زمینی حقائق کے پیش نظر، ہائی کمان اس وقت تین اہم دعویداروں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے سخت مقابلہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، چیف منسٹر کی دوڑ بنیادی طور پر کے سی وینوگوپال، وی ڈی ستھیسن، اور رمیش چنیتھلا کے درمیان تین طرفہ مقابلہ ہے، جس میں وینوگوپال اور ستیسن فی الحال ایک الگ برتری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
وینوگوپال کیمپ کا موقف ہے کہ اسے ایم ایل ایز کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے اور دلیل ہے کہ مرکزی قیادت اس کی زبردست عوامی حمایت کو نظر انداز نہیں کرسکتی۔ اس کے برعکس، ستھیسن دھڑے کا خیال ہے کہ انتخابی مینڈیٹ اور اتحادی شراکت داروں کی حمایت اس کے حق میں بہت زیادہ ہے۔
دریں اثنا، رمیش چنیتھلا کے وفاداروں کو بیس سے زیادہ ایم ایل اے کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی سنیارٹی کو ترجیح دی جائے۔ ایک متعلقہ پیش رفت میں، مسلم لیگ نے کانگریس لیڈر میتھیو کزہالنادان کے ریمارکس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیگ کی قیادت نے ان کے تبصروں کو مکمل طور پر غیر ضروری قرار دیا، تجویز کیا کہ اتحادی جماعت کانگریس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گی۔
دریں اثنا، شدید طاقت کی کشمکش نے ریاست بھر میں پارٹی کارکنوں کے درمیان ایک کھلی پوسٹر جنگ کو جنم دیا ہے۔ کیرالہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر سنی جوزف کی طرف سے تمام عوامی مظاہروں کو فوری طور پر روکنے کی سخت ہدایات کے باوجود، نچلی سطح پر مہمات بلا روک ٹوک جاری ہیں۔
وندور، ملاپورم ضلع میں، اے پی انیل کمار اور کے سی وینوگوپال کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے بڑے پوسٹر نظر آئے۔ اس کے برعکس، یوتھ کانگریس اور کیرالہ اسٹوڈنٹس یونین کے کارکنوں نے وانیامبلم میں وی ڈی ستھیسن کی حمایت کرنے والے بڑے فلیکس بورڈز لگائے، جس میں یہ نعرہ نمایاں تھا: "جن لوگوں نے لڑائی کی قیادت کی انہیں زمین پر حکومت کرنے دیں۔"
