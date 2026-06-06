"کاکروچ جنتا پارٹی" امریکہ میں بنی اور اب دہلی میں بڑا احتجاج، جانیے کون ہے ابھیجیت دیپک؟
دہلی کی دہلیز پر "کاکروچ جنتا پارٹی": ڈیجیٹل طنز سے سیاسی سرگرمی تک اس کے سفر کے بارے میں جانیں۔
Published : June 6, 2026 at 1:26 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں سیاسی گرما گرمی اس وقت نہ صرف اقتدار کے گلیاروں میں بلکہ سوشل میڈیا کی ورچوئل دنیا میں بھی اپنے عروج پر ہے۔ "کاکروچ جنتا پارٹی" (CJP) ہفتہ کو بحث کے مرکز میں ہے۔ اس کے پیروکار جنتر منتر پر جمع ہوئے اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپک، جنہوں نے تیزی سے آن لائن ٹرینڈ کیا، آج صبح 9 بجے دہلی پہنچے۔ جہاں سیاسی تجزیہ کار اسے محض ایک ڈیجیٹل رجحان سمجھتے ہیں، پارٹی نوجوانوں کے ایک بڑے حصے میں بحث کا موضوع بن چکی ہے۔
Our single point agenda is - Dharmendra Pradhan must resign for destroying India’s education system.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 6, 2026
Don’t fall for any distraction tactics! #cjpprotest https://t.co/WobRhvWlqw
ابھیجیت دیپک کے بارے میں جانیں
ابھیجیت دیپک کا نام گزشتہ چند ہفتوں میں سوشل میڈیا پر گھر گھر کا نام بن گیا ہے۔ اصل میں مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ ابھیجیت کو ایک ہنر مند سیاسی رابطہ کار سمجھا جاتا ہے۔ صحافت میں گریجویٹ اور ریاستہائے متحدہ کی باوقار بوسٹن یونیورسٹی سے تعلقات عامہ میں ماسٹر ڈگری، دیپک نے اپنے کیریئر کا ایک اہم حصہ ہندوستانی سیاست کی باریکیوں کو سمجھنے میں صرف کیا ہے۔
2020 کے اسمبلی انتخابات میں AAP کے لیے کلیدی کردار ادا کیا
ابھیجیت کا کیریئر اس وقت نمایاں ہوا جب وہ عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کی سوشل میڈیا مینجمنٹ ٹیم کا حصہ بنے۔ انہوں نے 2020 کے دہلی اسمبلی انتخابات کے دوران AAP کے ڈیجیٹل بیانیہ کو تشکیل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے قریبی لوگوں کے مطابق، ابھیجیت کی طاقت پیچیدہ ڈیٹا اور سیاسی واقعات کو سادہ، تیز اور طنزیہ میمز میں تبدیل کرکے عوام تک پہنچانے میں مضمر ہے۔
'کاکروچ جنتا پارٹی' کیسے لائم لائٹ میں آئی؟
یہ جماعت روایتی انتخابی دفتر سے نہیں بلکہ عدالتی اور سیاسی تبصروں کے بعد سوشل میڈیا کے رد عمل سے ابھری ہے۔ کچھ عرصہ قبل، چیف جسٹس آف انڈیا کے ایک تبصرہ، جس میں بے روزگار نوجوانوں کو بالواسطہ طور پر "کاکروچ" کہا گیا تھا، نے ملک بھر کے نوجوانوں میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔
ابھیجیت ڈپکے نے اس "تضحیک آمیز" اصطلاح کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر طنزیہ انداز میں سوال کیا کہ کیا بے روزگار ہونا جرم ہے؟ اس طرح ’’کاکروچ جنتا پارٹی‘‘ کا نام وجود میں آیا۔ چند ہی دنوں میں یہ نام نوجوانوں کی مایوسی کی علامت بن گیا۔ پارٹی کی ڈیجیٹل فالوونگ نے تیزی سے قائم سیاسی جماعتوں کے صفحات کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔
امریکہ سے دہلی کا سفر
ابھیجیت کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف عالمی سیاست کو قریب سے دیکھا بلکہ ایک عام طالب علم کی حیثیت سے کیریئر کی جدوجہد کا بھی تجربہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق، اس نے امریکہ میں کئی اعلیٰ سطحی ملازمتوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ وہ ہندوستان کے تعلیمی نظام اور بے روزگاری کے اہم مسائل پر بات کرنا چاہتے تھے۔ امریکہ میں ان کی زندگی ایک عام تارک وطن طالب علم جیسی تھی لیکن وہ ہمیشہ ہندوستانی سیاست پر نظر رکھتے تھے۔ وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اکثر یہ دلیل دیتے رہے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں تعلیم یافتہ نوجوان اب بھی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، تعلیمی نظام پر سوال اٹھانا قوم پرستی کی حتمی شکل ہے۔
جنتر منتر پر کیا منصوبہ ہے؟
ابھیجیت ڈپکے، جو آج دہلی پہنچے، نے اپنے حامیوں کو واضح کیا کہ وہ یہاں کسی فساد یا انتشار کے لیے نہیں ہیں۔ ان کا ایجنڈا پرامن احتجاج ہے جس میں وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جنتر منتر پر جمہوری طریقے سے اپنے خیالات پیش کریں گے۔ اگرچہ ابھیجیت کا اقدام چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ "ڈیجیٹل اختلاف" ہندوستانی سیاست میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ اسے ایک "تحریک" کے طور پر بیان کرتا ہے، نہ کہ پارٹی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی میں کسی بھی قائم کردہ سیاستدان کو شامل کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ وہ اسے مکمل طور پر ایک غیر روایتی سیاسی پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں۔
ایم پی منوج جھا کا کہنا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ’’کاکروچ جنتا پارٹی‘‘ الیکشن لڑے گی؟ ان میں کسی نظریے کی کمی نہیں ہے۔ ابھیجیت نے ابھی تک باضابطہ طور پر الیکشن لڑنے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ ان کا مقصد نظام کی اصلاح اور تعلیمی نظام میں شفافیت لانا ہے۔
تاہم، ناقدین کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا اور زمینی حقائق مختلف ہیں۔ سوشل میڈیا لائکس اور شیئرز کو ووٹوں میں تبدیل کرنا ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔