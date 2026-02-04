بارامتی طیارہ حادثے سے قبل اجیت پوار نے فون پر کس سے بات کی؟ کیا تھے اجیت پوار کے آخری الفاظ؟
مہاراشٹر کے سابق نائب وزیراعلیٰ اجیت پوار کی موت کے بعد ان کی پارٹی نے ان کی آخری ٹیلی فون کال کا آڈیو جاری کیا۔
Published : February 4, 2026 at 3:54 PM IST
بارامتی، مہاراشٹر: ریاست مہاراشٹر کے آنجہانی نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی آخری فون کال کو لے کر جاری بحث اب ختم ہو گئی ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ اجیت پوار کی آخری فون کال سیاسی نہیں تھی، بلکہ اس میں سماجی ہم آہنگی اور شمولیت کا پیغام تھا۔
اجیت پوار کے کزن کے بیٹے شریجیت پوار نے بدھ کو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی) کے دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کال کی مکمل آڈیو ریکارڈنگ جاری کی۔
"تمام ذاتوں اور مذاہب کو ساتھ لے کر چلنا ہمارا مقصد"
ایک منٹ کی فون پر بات چیت میں، جو 28 جنوری کی صبح 8:37 بجے ہوئی، اجیت پوار نے واضح طور پر کہا، "ہم تمام ذاتوں اور مذاہب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
شریجیت پوار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے اجیت پوار کو اس صبح 8:19 بجے ایک پیغام بھیجا تھا۔ فلائٹ پر ہونے کے باوجود اجیت پوار نے خود اس معاملے پر بات کرنے کے لیے واپس فون کیا۔
اجیت پوار نے آخری بات چیت میں کیا کہا؟
اجیت پوار: ہم تمام ذاتوں اور مذاہب کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔
شریجیت پوار: نہیں، دادا، میں نے وہی کہا جو میں نے محسوس کیا۔
اجیت پوار: سپریہ سولے کے دھڑے سے مالی برادری کو ضلع پریشد میں نمائندگی دی گئی ہے۔ ہم نے سب کو انصاف دلانے کی کوشش کی ہے۔
شریجیت پوار: ہاں، دادا، جو بھی آپ کو صحیح لگے، فیصلہ کریں۔
شریجیت پوار نے کہا، "ہمارا مقصد یہ دکھانا ہے۔ ہمارے پاس اس فون کال کی پوری ریکارڈنگ ہے۔ کچھ بھی نہیں چھپایا گیا ہے۔"
اجیت پوار، سماجی ہم آہنگی اور جامع سیاست کی علامت
پریس کانفرنس میں میئر سچن ساتو، کرن انگلے اور انیتا گائیکواڑ بھی موجود تھے۔ کرن انگلے نے کہا، "اس کال ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ دادا (اجیت پوار) پارٹی کارکنوں کے ساتھ بھی کتنے پرسکون اور متوازن بات کرتے تھے۔"
اس پریس کانفرنس نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ اجیت پوار کی آخری گفتگو کوئی سیاسی تنازعہ نہیں تھی، بلکہ سماجی ہم آہنگی، تال میل اور جامع سیاست کی علامت تھی۔