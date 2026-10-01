الیکشن کمیشن میں کس نے ٹی سی ایس کو فارم 6 میں غیر قانونی تبدیلی کرنے کا حکم دیا: راہل گاندھی
گاندھی کے یہ ریمارکس اپوزیشن اتحاد انڈیا کی جانب سے مشترکہ 'جمہوریت بچاؤ' مارچ اور جلسوں کے اعلان کے ایک روز بعد سامنے آئے ہیں۔
Published : October 1, 2026 at 2:54 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ نئے ووٹر کے رجسٹریشن کے لیے استعمال ہونے والے آن لائن فارم 6 میں غیر قانونی طور پر تبدیلی کی گئی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن میں کس نے ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز کو یہ تبدیلی کرنے کا حکم دیا اور کمپنی میں کس نے اس کی منظوری دی۔
راہل گاندھی نے کہا آن لائن فارم 6 میں غیر قانونی طور پر تبدیلی کی گئی، جیسا کہ خود الیکشن کمیشن کے کمشنروں نے ریکارڈ پر درج کیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں کس نے ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز کو یہ تبدیلی کرنے کا حکم دیا؟
راہل گاندھی کا یہ بیان اپوزیشن کے انڈیا بلاک کی جانب سے ایک روز قبل کیے گئے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں تمام اضلاع میں مشترکہ جمہوریت بچاؤ مارچ اور پانچ بڑی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے آئندہ انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور سپریم کورٹ سے ایس آئی آر (خصوصی جامع نظرثانی) اور انتخابی بدعنوانیوں سے متعلق مقدمات کی سماعت میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے۔
19 سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت میں ساڑھے تین گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ 6 اکتوبر کو الیکشن کمیشن تک مارچ کریں گے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن رہنما صدرِ جمہوریہ سے ملاقات کرکے ووٹر فہرستوں کی نظرثانی میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق مسائل کو اجاگر کریں گے۔
انڈیا بلاک کی میٹنگ میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ بھی زیرِ بحث آیا۔ اپوزیشن اتحاد نے کہا کہ وہ اس مطالبے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک انہیں عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا۔
انڈیا بلاک کی یہ میٹنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دی انڈین ایکسپریس نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ الیکشن کمشنروں سندھو اور جوشی نے گزشتہ 10 ماہ کے دوران ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں اور احکامات پر کم از کم 14 مرتبہ ریکارڈ پر اعتراضات درج کیے۔ دونوں کمشنروں کا کہنا تھا کہ یہ فیصلے اور احکامات ان کے علم یا سفارش کے بغیر جاری کیے گئے۔
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ایس آئی آر کے عمل پر اپنے دو کمشنروں کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے بعد تنقید کی زد میں آئے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے میں غور و خوض کے دوران مختلف آرا اور مشاہدات سامنے آنا معمول کی بات ہے۔ کمیشن کے مطابق اس کے تمام احکامات کو مکمل قانونی منظوری حاصل ہے اور وہ مقررہ قانونی طریقۂ کار کے مطابق جاری کیے گئے ہیں۔