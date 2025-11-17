راموجی ایکسیلینس ایوارڈ یافتگان: انسانی اسمگلنگ مخالف کارکن سے لے کر 'واٹر مدر' تک، سات کامیاب لوگوں کی کہانیاں
سات ممتاز شخصیات کو صحافت، دیہی ترقی، خدمت خلق، فن و ثقافت، یوتھ آئیکن، سائنس ٹیکنالوجی، اور وومن اچیور کے زمروں میں منتخب کیا گیا۔
Published : November 17, 2025 at 12:38 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 1:58 PM IST
حیدرآباد: سات شخصیات جنہوں نے اپنے شعبوں میں اپنی شناخت بنائی ہے اور مختلف برادریوں کو ترقی دینے، علم کو آگے بڑھانے اور عوام کی زندگیوں کو تبدیل کرنے میں مدد کی ہے انہیں اتوار کو یہاں افتتاحی تقریب میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed… pic.twitter.com/TB8l9RiDqm
سری راموجی راؤ گارو کی یاد میں شروع کیے گئے اس ایوارڈز کا افتتاح نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے راموجی فلم سٹی میں راموجی گروپ کے بانی کی 89ویں یوم پیدائش کے موقعے پر ایک شاندار تقریب میں کیا۔
درج ذیل زمروں میں سات ممتاز شخصیات منتخب
صحافت، دیہی ترقی، خدمت خلق، آرٹ اینڈ کلچر، یوتھ آئیکن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور ویمن اچیور کے زمروں میں سات لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔
انتخاب کے عمل کو شفافیت اور پوری چھان بین کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ ماہر پینلز نے ہر زمرے میں کئی پروفائلز کا جائزہ لیا، فی سیگمنٹ میں تین ناموں کو شارٹ لسٹ کیا۔ اس کے بعد ایک حتمی کمیٹی نے فی زمرہ ایک ایوارڈ یافتہ کا انتخاب کیا۔ شفافیت اور صداقت کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسناد اور فیلڈ ورک کی آزادانہ طور پر ایناڈو اور ای ٹی وی بھارت نیٹ ورکس کے ذریعے تصدیق کی گئی۔
ایک ممتاز صحافی اور مصنف جے دیپ ہاردیکر کو صحافت کے شبعے میں بہترین کارکردگی کے لیے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہاردیکر نے گہری بصیرت اور ہمدردی کے ساتھ بھارت کے دیہی حقائق پر رپورٹنگ کرتے ہوئے دو دہائیوں سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ ان کا کام پسماندہ آوازوں کو آگے بڑھاتا ہے اور ترقی کے انسانی جہتوں کو ملک و عوام کی توجہ میں لاتا ہے۔
سری کانتتھ بولا نے 'یوتھ آئیکون' زمرے میں ایوارڈ حاصل کیا۔ بولانٹ انڈسٹریز کے بانی، چیئرمین اور ایم آئی ٹی کے سابق طالب علم، سری کانتتھ بولا لچک اور جامع قیادت کی قومی علامت بن چکے ہیں۔ ان کا انٹرپرائز پائیدار مینوفیکچرنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے معذور افراد کو بااختیار بناتا ہے۔
پروفیسر ساتھوپتی پرسنا سری کو 'آرٹ اینڈ کلچر' کے زمرے کے تحت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ایک قابل شخصیت ہیں جنہوں نے 19 قبائلی زبانوں کے لیے رسم الخط تخلیق کیے۔ پروفیسر سری نے بھارت کے مقامی ادبی ورثے کے تحفظ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اڈیکاوی ننایا یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے طور پر ثقافتی شناخت اور لسانی خود مختاری کی سمت میں ان کا کام جاری ہے۔
املا اشوک روئیا کو 'دیہی ترقی' کے زمرے میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ "واٹر مدر" کے نام سے مشہور روئیا نے واٹر ہارویسٹنگ کے اختراعی اقدامات کے ذریعے خشک سالی کے شکار متعدد گاؤں کی صورت حال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ آکار چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے ان کے کام نے پورے بھارت میں روزی روٹی، پانی کی حفاظت اور امید کی کرن پیدا کی۔
'خدمت خلق' کے زمرے میں بہترین کارکردگی کا ایوارڈ پہچان - دی اسٹریٹ اسکول کے بانی آکاش ٹنڈن کو دیا گیا۔ ٹنڈن نے دہلی-این سی آر میں ہزاروں پسماندہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کی ایک تحریک شروع کی۔ ان کا مشن پسماندہ کمیونٹیز کو بااختیار بنانے، ان کے لیے وقار اور مواقع کے حصول کی کوشش کرنا ہے۔
انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک حوصلہ مند کارکن پلوبی گھوش نے ویمن اچیور ایوارڈ حاصل کیا۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک جہدکار، گھوش نے 10,000 سے زیادہ خواتین اور بچوں کو انسانی اسمگلروں کے بچوں سے بچایا اور 75,000 سے زیادہ زندگیوں کو تبدیل کیا۔ امپیکٹ اینڈ ڈائیلاگ فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ بچاؤ، بحالی، اور دوبارہ انضمام میں قومی کوششوں کی قیادت کرتی ہیں۔
پروفیسر مادھوی لتھا گلی کو ایکسیلنس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمرے میں نوازا گیا۔ آئی آئی ایس سی، بنگلورو میں ایک اہم جیو ٹیکنیکل انجینئر پروفیسر لتھا نے چناب ریلوے پل سمیت بڑے قومی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں تعاون کیا۔ سنٹر فار سسٹینیبل ٹیکنالوجیز کی چیئر کے طور پر وہ جدت طرازی اور انجینئرنگ لیڈروں کی اگلی نسل کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں۔
پوری تقریب کے دوران، راموجی گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری کرن کی طرف سے معزز فاتحین کو اعزاز سے نوازا گیا۔
تقریب کا اختتام سری راموجی راؤ گارو کی پوتی دیویجا چروکوری کے کلمات تشکر کے ساتھ ہوا، اس کے بعد قومی ترانہ اور عشائیہ پیش کیا گیا۔ راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 نے غیر معمولی صلاحیت اور کارکردگی والے افراد کو سامنے لانے کی ایک بہترین شروعات کی جس کا کام ملک کے اخلاقی، ثقافتی اور فکری تانے بانے کو مضبوط کرنا ہے۔
مزید پڑھیں:
راموجی ایکسیلنس ایوارڈز سوسائٹی کے حقیقی ہیروز کا اعزاز: سی ایم ڈی
راموجی ایکسیلنس ایوارڈز: نائب صدر رادھا کرشنن نے کہا کہ غلط معلومات کے دور میں میڈیا کو سچائی پہنچانی چاہیے
’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘ تقریب کا شان و شوکت کے ساتھ انعقاد، قومی سطح پر سات ممتاز شخصیات کو اعزاز سے نوازا گیا