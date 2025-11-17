ETV Bharat / bharat

راموجی ایکسیلینس ایوارڈ یافتگان: انسانی اسمگلنگ مخالف کارکن سے لے کر 'واٹر مدر' تک، سات کامیاب لوگوں کی کہانیاں

سات ممتاز شخصیات کو صحافت، دیہی ترقی، خدمت خلق، فن و ثقافت، یوتھ آئیکن، سائنس ٹیکنالوجی، اور وومن اچیور کے زمروں میں منتخب کیا گیا۔

راموجی ایکسی لینس ایوارڈ وصول کنندگان کون ہیں؟ ساتوں فاتحین کو جانیں
راموجی ایکسی لینس ایوارڈ وصول کنندگان کون ہیں؟ ساتوں فاتحین کو جانیں (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 12:38 PM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 1:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: سات شخصیات جنہوں نے اپنے شعبوں میں اپنی شناخت بنائی ہے اور مختلف برادریوں کو ترقی دینے، علم کو آگے بڑھانے اور عوام کی زندگیوں کو تبدیل کرنے میں مدد کی ہے انہیں اتوار کو یہاں افتتاحی تقریب میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔

سری راموجی راؤ گارو کی یاد میں شروع کیے گئے اس ایوارڈز کا افتتاح نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے راموجی فلم سٹی میں راموجی گروپ کے بانی کی 89ویں یوم پیدائش کے موقعے پر ایک شاندار تقریب میں کیا۔

درج ذیل زمروں میں سات ممتاز شخصیات منتخب

صحافت، دیہی ترقی، خدمت خلق، آرٹ اینڈ کلچر، یوتھ آئیکن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور ویمن اچیور کے زمروں میں سات لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔

ایوارڈ تقریب کی جھلکیاں (ETV Bharat)

انتخاب کے عمل کو شفافیت اور پوری چھان بین کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ ماہر پینلز نے ہر زمرے میں کئی پروفائلز کا جائزہ لیا، فی سیگمنٹ میں تین ناموں کو شارٹ لسٹ کیا۔ اس کے بعد ایک حتمی کمیٹی نے فی زمرہ ایک ایوارڈ یافتہ کا انتخاب کیا۔ شفافیت اور صداقت کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسناد اور فیلڈ ورک کی آزادانہ طور پر ایناڈو اور ای ٹی وی بھارت نیٹ ورکس کے ذریعے تصدیق کی گئی۔

ایک ممتاز صحافی اور مصنف جے دیپ ہاردیکر کو صحافت کے شبعے میں بہترین کارکردگی کے لیے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہاردیکر نے گہری بصیرت اور ہمدردی کے ساتھ بھارت کے دیہی حقائق پر رپورٹنگ کرتے ہوئے دو دہائیوں سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ ان کا کام پسماندہ آوازوں کو آگے بڑھاتا ہے اور ترقی کے انسانی جہتوں کو ملک و عوام کی توجہ میں لاتا ہے۔

Jaideep Hardikar, a distinguished journalist and author, was awarded the Ramoji Excellence Award for excellence in journalism
ممتاز صحافی اور مصنف جے دیپ ہاردیکر کو شعبہ صحافت میں بہترین کارکردگی کے لیے راموجی ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا (ETV Bharat)

سری کانتتھ بولا نے 'یوتھ آئیکون' زمرے میں ایوارڈ حاصل کیا۔ بولانٹ انڈسٹریز کے بانی، چیئرمین اور ایم آئی ٹی کے سابق طالب علم، سری کانتتھ بولا لچک اور جامع قیادت کی قومی علامت بن چکے ہیں۔ ان کا انٹرپرائز پائیدار مینوفیکچرنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے معذور افراد کو بااختیار بناتا ہے۔

Founder & Chairman of Bollant Industries and an MIT alumnus Srikanth Bolla was the recipient of the Youth Icon Award.
بولانٹ انڈسٹریز کے بانی اور چیئرمین اور ایم آئی ٹی کے سابق طالب علم سریکانتھ بولا کو 'یوتھ آئیکون ' کے زمرے میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ (ETV Bharat)

پروفیسر ساتھوپتی پرسنا سری کو 'آرٹ اینڈ کلچر' کے زمرے کے تحت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ایک قابل شخصیت ہیں جنہوں نے 19 قبائلی زبانوں کے لیے رسم الخط تخلیق کیے۔ پروفیسر سری نے بھارت کے مقامی ادبی ورثے کے تحفظ میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اڈیکاوی ننایا یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے طور پر ثقافتی شناخت اور لسانی خود مختاری کی سمت میں ان کا کام جاری ہے۔

Prof. Sathupati Prasanna Sree who created scripts for 19 tribal languages was awarded under the Art & Culture category.
19 قبائلی زبانوں کے لیے رسم الخط تخلیق کرنے والی پروفیسر ساتھوپتی پرسنا سری کو 'آرٹ اینڈ کلچر کے زمرے کے تحت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ (ETV Bharat)

املا اشوک روئیا کو 'دیہی ترقی' کے زمرے میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ "واٹر مدر" کے نام سے مشہور روئیا نے واٹر ہارویسٹنگ کے اختراعی اقدامات کے ذریعے خشک سالی کے شکار متعدد گاؤں کی صورت حال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ آکار چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے ان کے کام نے پورے بھارت میں روزی روٹی، پانی کی حفاظت اور امید کی کرن پیدا کی۔

Known as the “Water Mother,” Amla Ashok Ruia was awarded the Ramoji Excellence Award in Rural Development.
"واٹر مدر" کے نام سے مشہور آملہ اشوک روئیا کو دیہی ترقی میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ (ETV Bharat)

'خدمت خلق' کے زمرے میں بہترین کارکردگی کا ایوارڈ پہچان - دی اسٹریٹ اسکول کے بانی آکاش ٹنڈن کو دیا گیا۔ ٹنڈن نے دہلی-این سی آر میں ہزاروں پسماندہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کی ایک تحریک شروع کی۔ ان کا مشن پسماندہ کمیونٹیز کو بااختیار بنانے، ان کے لیے وقار اور مواقع کے حصول کی کوشش کرنا ہے۔

The Award of Excellence in Service to Mankind category went to Akash Tandon, founder of Pehchaan – The Street School.
خدمت خلق میں بہترین کارکردگی کا ایوارڈ پہچان - دی اسٹریٹ اسکول کے بانی آکاش ٹنڈن کو دیا گیا۔ (ETV Bharat)

انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک حوصلہ مند کارکن پلوبی گھوش نے ویمن اچیور ایوارڈ حاصل کیا۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک جہدکار، گھوش نے 10,000 سے زیادہ خواتین اور بچوں کو انسانی اسمگلروں کے بچوں سے بچایا اور 75,000 سے زیادہ زندگیوں کو تبدیل کیا۔ امپیکٹ اینڈ ڈائیلاگ فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ بچاؤ، بحالی، اور دوبارہ انضمام میں قومی کوششوں کی قیادت کرتی ہیں۔

Pallabi Ghosh, a gutsy human trafficking activist, bagged the Women Achiever Award.
انسانی اسمگلنگ مخالف ایک حوصلہ مند کارکن پلوبی گھوش نے 'ویمن اچیور ' کے زمرے میں ایوارڈ حاصل کیا۔ (ETV Bharat)

پروفیسر مادھوی لتھا گلی کو ایکسیلنس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمرے میں نوازا گیا۔ آئی آئی ایس سی، بنگلورو میں ایک اہم جیو ٹیکنیکل انجینئر پروفیسر لتھا نے چناب ریلوے پل سمیت بڑے قومی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں تعاون کیا۔ سنٹر فار سسٹینیبل ٹیکنالوجیز کی چیئر کے طور پر وہ جدت طرازی اور انجینئرنگ لیڈروں کی اگلی نسل کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں۔

Prof. Madhavi Latha Gali was awarded in the Excellence in Science & Technology category. A pioneering geotechnical engineer at IISc Bengaluru, Prof. Latha contributed to major national infrastructure projects, including the Chenab Railway Bridge.
چناب ریلوے برج سمیت کئی بڑے قومی بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں میں تعاون کرنے والی پروفیسر مادھوی لتھا گلی کو ایکسیلنس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمرے میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ (ETV Bharat)

پوری تقریب کے دوران، راموجی گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری کرن کی طرف سے معزز فاتحین کو اعزاز سے نوازا گیا۔

تقریب کا اختتام سری راموجی راؤ گارو کی پوتی دیویجا چروکوری کے کلمات تشکر کے ساتھ ہوا، اس کے بعد قومی ترانہ اور عشائیہ پیش کیا گیا۔ راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025 نے غیر معمولی صلاحیت اور کارکردگی والے افراد کو سامنے لانے کی ایک بہترین شروعات کی جس کا کام ملک کے اخلاقی، ثقافتی اور فکری تانے بانے کو مضبوط کرنا ہے۔

مزید پڑھیں:

راموجی ایکسیلنس ایوارڈز سوسائٹی کے حقیقی ہیروز کا اعزاز: سی ایم ڈی

راموجی ایکسیلنس ایوارڈز: نائب صدر رادھا کرشنن نے کہا کہ غلط معلومات کے دور میں میڈیا کو سچائی پہنچانی چاہیے

’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘ تقریب کا شان و شوکت کے ساتھ انعقاد، قومی سطح پر سات ممتاز شخصیات کو اعزاز سے نوازا گیا

Last Updated : November 17, 2025 at 1:58 PM IST

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARD
RAMOJI RAO
SRIKANTH BOLLA
JAIDEEP HARDIKAR
RAMOJI EXCELLENCE AWARD 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.