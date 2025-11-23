وائٹ کالر دہشت گردی ماڈیول: حراست میں لیے گئے ہریانہ کے مبلغ مولوی اشتیاق کا عجیب و غریب مطالبہ، جانچ ایجنسیاں سکتہ میں، جانیں کیا ہے معاملہ
وائٹ کالر دہشت گردی کے معاملے میں حراست میں لیے گئے ایک مبلغ نے جان ایجنسیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔
نئی دہلی/سری نگر: سری نگر میں پولیس تفتیشی کمرے کا ماحول کشیدہ ہے۔۔کیونکہ 'وائٹ کالر' دہشت گردی ماڈیول کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے ایک مبلغ مولوی اشتیاق نے گرفتار ڈاکٹروں سے کرایہ وصول کرنے کی درخواست کی ہے۔
ہریانہ کے میوات سے تعلق رکھنے والے مبلغ مولوی اشتیاق کو جموں و کشمیر پولیس نے 2,500 کلو گرام دھماکہ خیز مواد بشمول امونیم نائٹریٹ، پوٹاشیم کلوریٹ اور سلفر کی برآمدگی کے بعد اس کی فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے باہر واقع کرائے کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا تھا۔
مولوی اشتیاق کا نام یونیورسٹی سے گرفتار 'وائٹ کالر' دہشت گردی کے ماڈیول کے اہم رکن ڈاکٹر مزمل گنائی سے پوچھ گچھ کے دوران سامنے آیا۔ ان کے کہنے پر پولیس ٹیم نے مبلغ کے گھر سے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا۔
اس وائٹ کالر ماڈیول کا 10 نومبر کو سرینگر پولیس کی طرف سے سخت تحقیقات کے بعد پردہ فاش کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں تین ڈاکٹروں سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق مولوی اشتیاق نے اپنے تفتیش کاروں کو ایک حیران کن حد تک مختلف کہانی سنائی، اور دعویٰ کیا کہ گنائی اور عمر نے اس سال کے شروع میں ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ وہ ان کے گھر میں "کھاد" رکھیں گے اور مبینہ طور پر 2,500 روپے ماہانہ اسٹوریج فیس ادا کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ مولوی اشتیاق کو صورتحال کی سنگینی کی کوئی فکر نہیں تھی اور ان کی تشویش گنائی اور عمر کے واجب الادا کرایہ کے بارے میں تھی جو پچھلے چھ ماہ سے زیر التوا تھا۔
غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے اور اپنے چار بچوں اور خاندان کی کفالت کے لیے جدوجہد کرنے والے مذہبی مبلغ نے نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی، سری نگر پولیس اور مرکزی سیکورٹی ایجنسیوں کے دیگر اہلکاروں سے کہا کہ وہ گنائی سے بقایا کرایہ وصول کریں تاکہ وہ رقم واپس گھر بھیج سکے۔
ایک سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی کی بڑی سازشوں کے کنارے پر الجھی ہوئی زندگیوں کا ایک عجیب اور المناک منظر پیش کرتا ہے۔
حکام نے بتایا کہ تفتیش کے دوران گنائی نے اس کی کہانی کی تائید کی، مزید کارروائی کے لیے مولوی اشتیاق کو ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
مبلغ کو 12 نومبر کو جموں و کشمیر پولیس نے ان کے ہریانہ ہم منصبوں کے ساتھ چھاپوں کے ایک سلسلے کے بعد حراست میں لیا تھا۔
جموں و کشمیر پولیس نے 10 نومبر کو ہریانہ اور اتر پردیش پولیس کے ساتھ مل کر ممنوعہ جیش محمد (JeM) اور انصار غزوہ ہند کے 'وائٹ کالر' دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے آپریشن کیا اور آٹھ افراد کو گرفتار کیا۔
تحقیقات کے نتیجے میں پولیس الفلاح یونیورسٹی پہنچی جہاں سے 2,900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔
یہ سب 18-19 اکتوبر کی درمیانی رات کو شروع ہوا، جب ممنوعہ جیش محمد کے پوسٹر سری نگر شہر میں لگائے گئے۔ پوسٹروں میں وادی میں پولیس اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کی وارننگ دی گئی تھی۔
تین افراد عارف نثار ڈار عرف ساحل، یاسر الاشرف اور مقصود احمد ڈار عرف شاہد کو گرفتار کیا گیا جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں انہیں پوسٹرز چسپاں کرتے دکھایا گیا۔
پوچھ گچھ کے دوران، انہوں نے سابق پیرامیڈک مبلغ مولوی عرفاناس کا نام لیا جس نے پوسٹرز فراہم کیے تھے۔ اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔
یہی وہ اہم کڑی تھی جس کی وجہ سے اس منصوبے کا پردہ فاش ہوا۔ فرید آباد سے گنائی اور ڈاکٹر شاہین سعید کو گرفتار کیا گیا۔ بعد میں عدیل راتھر کو اتر پردیش کے سہارنپور سے حراست میں لیا گیا۔
