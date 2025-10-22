ٹرمپ کے روسی تیل کے دعوے پر کانگریس کا مودی حکومت پر حملہ، کہا مودی چھپا رہے ہیں، ٹرمپ بتا رہے ہیں
امریکی صدر کی جانب سے روسی تیل کے دعووں کو دہرائے جانے کے بعد کانگریس نے ایک بار پھر مودی حکومت پر نشانہ لگایا۔
نئی دہلی: کانگریس نے بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو دہرانے پر مودی حکومت پر نشانہ لگایا کہ بھارت روس سے زیادہ تیل نہیں خریدے گا۔ کانگریس نے کہا کہ 'چھ دنوں میں یہ چوتھا موقع ہے جب امریکی صدر نے بھارت کی پالیسی کا اعلان کیا۔'
اپوزیشن پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو بات چھپاتے ہیں، ٹرمپ اسے اجاگر کر دیتے ہیں۔ کانگریس کا یہ رد عمل پی ایم مودی کے ٹرمپ سے ٹیلیفونک بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری (کمیونیکیشن انچارج) جے رام رمیش نے کہا، "وزیراعظم نے آخر کار عوامی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انہیں فون کیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ لیکن وزیر اعظم نے صرف اتنا کہا کہ امریکی صدر نے انہیں دیوالی کی مبارکباد دی۔ لیکن جہاں مودی چھپاتے ہیں، وہاں ٹرمپ اجاگر کرتے ہیں۔"
رمیش نے ایکس پر کہا، "اپنی طرف سے امریکی صدر نے کہا کہ دیوالی کی مبارکباد کے علاوہ، انہوں نے روس سے بھارت کی تیل کی درآمدات پر بھی بات کی اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ ان درآمدات کو روک دیا جائے گا۔ چھ دنوں میں یہ چوتھا موقع ہے جب بھارت کی پالیسی کا اعلان امریکی صدر نے کیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے وزیر اعظم مودی سے پہلے 10 مئی کی شام آپریشن سندور کو روکنے کا اعلان کیا تھا۔
واضح رہے کہ بدھ کی صبح وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "صدر ٹرمپ، آپ کی فون کال اور دیوالی کے پرتپاک مبارکباد کے لیے آپ کا شکریہ۔"
وزیر اعظم نے لکھا کہ "روشنیوں کے اس تہوار پر ہماری دونوں عظیم جمہوریتیں دنیا کے لیے امید کی کرن بنی رہیں اور ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف متحد رہیں۔" دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ فون کال ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ بھارت تعلقات تجارتی محصولات اور دیگر مسائل پر کشیدہ ہیں۔
اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں اپنے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ میں بھارت کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، ہم اپنے ممالک کے درمیان کچھ بہترین معاہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے آج وزیر اعظم مودی سے بات کی۔ ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ روس سے مزید تیل نہیں خریدیں گے۔ وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں جیسا کہ میں چاہتا ہوں۔ وہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "وہ مزید تیل نہیں خریدیں گے۔ اسی لیے انھوں نے اس میں نمایاں کمی کی ہے، اور وہ اس میں مزید کمی کرتے رہیں گے۔"
