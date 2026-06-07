ایس آئی آر کے ساتھ 'مشتبہ غیر ملکیوں' کی تفصیلات متعلقہ حکام کے ساتھ شیئر کریں؛ الیکشن کمیشن کی ای آر اوز کو ہدایت
ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے میں، 3.94 لاکھ سے زیادہ بی ایل او گھر گھر جا کر 36.73 کروڑ ووٹروں کا احاطہ کریں گے۔
Published : June 7, 2026 at 5:50 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریاستوں میں اپنے افسروں کو ہدایت دی ہے کہ ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی (SIR) کی مشق کے دوران "مشتبہ غیر ملکی شہریوں" کی تفصیلات حکام کے ساتھ شیئر کریں۔
14 مئی کو، پولنگ باڈی نے ریاستی چیف الیکٹورل افسران کو ایس آئی آر کی مشق کے طریقہ کار پر ہدایات کا ایک تفصیلی سیٹ شیئر کیا، پی ٹی آئی نے اتوار کو اس بات کی اطلاع دی۔
"اس کے علاوہ، انتخابی رجسٹریشن افسران (EROs) 'مشتبہ غیر ملکی شہریوں' کے کیسز کو سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت مجاز اتھارٹی کے پاس بھیجیں گے۔ ان مقاصد کے لیے معاون ای آر اوز آزادانہ طور پر ای آر او کے اختیارات استعمال کریں گے...،" ہدایات کا ایک اقتباس پڑھیں۔
پول باڈی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جن ووٹروں کے گنتی فارم واپس نہیں آئے ہیں، بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) ووٹرز سے پوچھ گچھ کی بنیاد پر ایک ممکنہ وجہ کی نشاندہی کریں گے، جیسے غیر حاضر، دوسری جگہ منتقل، مردہ اور ڈپلیکیٹ اندراج وغیرہ اور اسے نوٹ کریں گے۔
پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق جیسا کہ گذشتہ سال بہار میں ایس آئی آر اس کے دوران الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا تھا کہ بنگلہ دیش، نیپال اور میانمار کے متعدد شہری کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کی تفصیلات مجاز اتھارٹی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔
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اسی کے ساتھ رپورٹ میں کہا گیا کہ "لیکن آخر کار، پول اتھارٹی نے ایسے لوگوں کی کوئی تعداد یا ثبوت شیئر نہیں کیے جو ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کے اہل نہیں تھے۔"
حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایس آئی آر کے دوران الیکشن کمیشن کے ان دعووں کو ایک چال قرار دیا تاکہ ان انتخابی حلقوں کو نشانہ بنایا جا سکے جو بی جے پی اور اس کے اتحادیوں سے منسلک نہیں ہیں۔
واضح رہے کہ کمیشن نے 14 مئی کو 30 مئی سے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام تین علاقوں میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا اعلان کیا جس میں 36.73 کروڑ ووٹرز کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔
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جن ریاستوں اور یو ٹیز میں ایس آئی آر کیا جا رہا ہے، وہ ہیں دہلی، اڈیشہ، میزورم، سکم، منی پور، اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، تلنگانہ، پنجاب، کرناٹک، میگھالیہ، مہاراشٹرا، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، تریپورہ، دادر اور نگر حویلی، دمن اور دیو۔
ان ریاستوں میں پنجاب، جھارکھنڈ، کرناٹک اور تلنگانہ اپوزیشن کے زیر اقتدار ہیں جہاں ایس آئی آر کی مشق جاری ہے۔ 3.94 لاکھ سے زیادہ بی ایل او گھر گھر جا کر 36.73 کروڑ ووٹروں کی تفصیلات جمع کر رہے ہیں اور ان کی مدد 3.42 لاکھ بوتھ لیول ایجنٹس (BLAs) کر رہے ہیں جنہیں سیاسی جماعتوں نے گنتی کے مرحلے کے دوران مقرر کیا ہے۔
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برفیلے علاقوں ہماچل پردیش اور جموں و کشمیر اور لداخ میں موسمی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس آئی آر کے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بہار، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ، پڈوچیری، اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، گجرات، چھتیس گڑھ، گوا، انڈمان اور نکوبار جزائر اور لکشدیپ میں ایس آئی آر پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔
ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے میں نو ریاستوں اور تین یو ٹیز کی ووٹروں لسٹوں میں 10.2 فیصد ووٹوں کی تخفیف کی گئی۔ ان میں سے 60 لاکھ سے زیادہ مردہ ووٹروں کو ہٹایا گیا۔ ایس آئی آر سے پہلے بارہ ریاستوں اور یو ٹیز میں ووٹروں کی تعداد 50.99 کروڑ سے زیادہ تھی۔
اس مشق کے بعد ووٹرز کی فہرست 45.81 کروڑ ہے، جو کہ 5.18 کروڑ سے زیادہ کی کمی ہے۔ فیصد کے لحاظ سے دیکھا جائے ووٹر لسٹوں میں 10.2 فیصد ووٹر کم کر دیے گئے ہیں۔
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