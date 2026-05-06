وجے نے اپنے ایم ایل اے کو ریزورٹ میں رکھا، پارٹیاں حمایت کو لے کر الجھن میں، AIADMK میں پڑ گئی پھوٹ
یہ واضح نہیں کہ کونسی پارٹی TVK کی حمایت کرے گی۔ اے آئی اے ڈی ایم کے کے اندر دو دھڑے ہیں۔ پوری کہانی پڑھیں۔
Published : May 6, 2026 at 1:30 PM IST
چنئی، نئی دہلی: تامل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے بعد سیاسی ماحول بدل گیا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل نہیں ہے۔ نتیجتاً، وجے کی قیادت والی TVK کو بیرونی حمایت فراہم کرنے پر دراوڑ کی قیادت والے اتحادوں میں اختلافات ہیں۔ ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے دونوں ہی بے چین ہیں، کیونکہ کانگریس اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے ایک حصے نے وجے کی قیادت میں تاملگا ویٹی کزگم کو بیرونی حمایت فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔
انتخابات کے بعد، TVK کے سیاسی امکانات مختلف طریقوں سے دو دراوڑی قیادت والے اتحاد پر اثر انداز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے اتحاد میں پھوٹ کی قیاس آرائیوں کو ہوا ملی ہے۔ AIADMK کے ٹکٹ پر لال گوڈی سے جیتنے والی لیما روز مارٹن نے کہا ہے کہ TVK کی حمایت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس کے داماد، ادھو ارجن، جو ولی وکم سے جیت گئے، TVK کے جنرل سیکرٹری ہیں۔
5 مئی کو اے آئی اے ڈی ایم کے کے سابق وزیر او ایس۔ منیان نے پارٹی جنرل سکریٹری ایڈاپڈی کے پالانیسوامی کے ساتھ میٹنگ سے واک آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت بنانے میں ٹی وی کے کی حمایت نہیں کرے گی۔
AIADMK، جو کہ 47 سیٹوں کے ساتھ انتخابات میں تیسرے نمبر پر رہی، نے TVK کو بیرونی حمایت فراہم کرنے پر اختلافات کی وجہ سے بدھ کو ہونے والی اپنی ایم ایل اے کی نامزدگی کی میٹنگ منسوخ کر دی۔ TVK نے 108 نشستیں حاصل کیں، جن میں اس کے بانی وجے کی دو نشستیں بھی شامل ہیں۔
چونکہ وجے 7 مئی کو حلف لینے کی تیاری کر رہے ہیں، پولیس نے ان کی رہائش گاہ پر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ ایک ذریعہ کے مطابق، پارٹی نے اپنے نو منتخب ایم ایل اے کو مملا پورم کے ایک ریزورٹ میں جگہ دی ہے اور وہ کانگریس اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے۔
اپنے بل بوتے پر 59 سیٹیں جیتنے والی ڈی ایم کے نے 7 مئی کی شام کو اپنے نو منتخب ایم ایل ایز کی میٹنگ بلائی ہے۔ امکان ہے کہ پارٹی یوتھ ونگ کے سکریٹری ادھیاندھی اسٹالن کو منتخب کرے گی، جنھوں نے چیپاک-تھروواللیکنی سے کامیابی حاصل کی تھی، کو اپنی قانون ساز پارٹی لیڈر کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔
کانگریس جنرل سکریٹری K.C. وینوگوپال نے تسلیم کیا کہ TVK کے سربراہ وجے نے حکومت بنانے کے لیے کانگریس کی حمایت مانگی تھی۔ انہوں نے کہا، "کانگریس واضح طور پر سمجھتی ہے کہ تمل ناڈو میں مینڈیٹ ایک سیکولر حکومت کے لیے ہے جو آئین کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ پارٹی کسی بھی حالت میں تمل ناڈو میں بی جے پی اور اس کے حامیوں کو حکومت چلانے کی اجازت نہیں دے گی۔ تھرو وجے نے بھی پیرونتھلیور کامراج سے تحریک لینے کی بات کی ہے۔"
وینوگوپال نے ایک بیان میں کہا کہ کانگریس کی قیادت نے تمل ناڈو کونسل کو وجے کی درخواست پر حتمی فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے، ریاست کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے جیسا کہ انتخابی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے۔
ڈی ایم کے کے ترجمان سراوانان انادورائی نے کانگریس کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ TVK کے ساتھ اتحاد کرنا اور اس کے پانچ ایم ایل ایز کی حمایت کی پیشکش کرنا ڈی ایم کے اور تمل ناڈو کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔
ڈی ایم کے نے کہا، "کانگریس نے عوام کی طرف سے دیے گئے مینڈیٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیت کے سرٹیفکیٹ پر ریٹرننگ آفیسر کے دستخط پر سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اس اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔" انہوں نے پوچھا، "سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ 'احمقانہ فیصلہ' کس نے کیا اور اس کا کانگریس پر کیا اثر پڑے گا؟"
سراوانن نے کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ بڑا مسئلہ ان کی بی جے پی کی مخالفت ہے، ان کا نظریاتی دشمن۔ ہم نے ہمیشہ کانگریس کی حمایت کی ہے۔ ہمارے رہنما ایم کے اسٹالن نے راہل گاندھی کو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر اس وقت نامزد کیا جب بی جے پی اور آر ایس ایس ان پر تنقید کر رہے تھے۔ اور اب ایک دن کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ وہ TVK کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ تامل عوام کا نہیں ہے۔"
سیاسی تجزیہ کار اور مبصر سمنتھ رمن نے کہا کہ ڈی ایم کے کے ساتھ اپنے دیرینہ اتحاد سے کانگریس کا ٹوٹنا ریاست کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ "X" پروگرام میں بات کرتے ہوئے، رمن نے کہا، "کانگریس TVK کو ایک طویل المدتی اتحادی کے طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن اس میں خطرات لاحق ہیں، کیونکہ TVK اب بھی ایک نازک حالت میں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ڈی ایم کے کے لیے، اگر TVK-کانگریس اتحاد اقلیتوں کی پسند بنتا ہے، جیسا کہ ممکن ہے، یہ ایک وجودی خطرہ ہے۔ اقلیتی ووٹوں نے ڈی ایم کے اتحاد کو انتخابات میں 12%-15% کی برتری دی ہے۔ اگر یہ برتری ہار جاتی ہے تو ان کی جیت کے امکانات ڈرامائی طور پر کم ہو جائیں گے۔" کانگریس نے پانچ سیٹیں جیتیں۔ تاہم، ڈی ایم کے کے دیگر اتحادیوں، آئی یو ایم ایل، وی سی کے، سی پی آئی، سی پی آئی(ایم) اور ڈی ایم ڈی کے نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ TVK کی حمایت نہیں کریں گے۔
فی الحال، TVK کو حکومت بنانے کے لیے 118 کی سادہ اکثریت تک پہنچنے کے لیے 11 ایم ایل ایز کی حمایت کی ضرورت ہے۔ پی ایم کے، جس نے چار سیٹیں جیتی ہیں، اور اے ایم ایم کے، جس نے ایک سیٹ جیتی ہے - اے آئی اے ڈی ایم کے کے دونوں اتحادیوں نے ابھی تک اپنے فیصلے کا اعلان نہیں کیا ہے۔
2014 میں اے آئی اے ڈی ایم کے کے آئی ٹی ونگ کی بنیاد رکھنے کا سہرا، ایسپائر سوامیناتھن نے کہا، "اے آئی اے ڈی ایم کے کا حقیقی انتخابی ڈرامہ پارٹی کے اندر ہی ہو سکتا ہے، باہر نہیں۔ مغرب اور شمال سے آنے والی سرگوشیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئمبٹور کا ایک لیڈر اور ولوپورم کا ایک لیڈر جلد ہی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ کیا پارٹی قیادت سے بچنے کے لیے سب کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا سیاست میں بغاوتیں نعروں سے شروع نہیں ہوتیں، وہ خاموشی، فون کالز اور جائزہ ملاقاتوں سے شروع ہوتی ہیں۔