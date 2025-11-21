ایس آئی آر فارم بھرنے میں کون سی غلطی آپ کو جیل میں ڈال دے گی؟ ایک سال تک قید، جانیے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

ایس آئی آر فارم بھرنے میں کون سی غلطی آپ کو جیل میں ڈال دے گی؟ ایک سال تک قید، جانیے کیسے بچا جاسکتا ہے؟
چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے ہدایات جاری کیں، جس کی وجہ سے کام میں تیزی آئے گی۔
Published : November 21, 2025 at 1:03 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی مہم کی رفتار اب تیز ہو جائے گی۔ چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے تمام ضلع انتخابی افسروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہم کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور واضح ہدایات دیں کہ ایس آئی آر کے کام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اور چیف الیکٹورل آفیسر کا دفتر ایس آئی آر کے کام میں مصروف عملہ کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس لیے ہر افسر کو اپنی ذمہ داری پوری لگن اور تندہی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ SIR فارم کو بھرنے میں کون سی غلطیاں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔
ایک ووٹر، ایک فارم
چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے بتایا کہ ریاست بھر میں ایس آئی آر مہم تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے 3.99 لاکھ بوتھ لیول ایجنٹ مقرر کیے ہیں، جب کہ ریاست میں تقریباً 3 لاکھ بوتھ ہیں۔ بی ایل او گھر گھر جا کر ووٹروں میں گنتی کے فارم تقسیم کر رہے ہیں اور انہیں پُر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔
اگر نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے
انہوں نے کہا کہ جن کا نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے وہ فارم کے اوپری کالم میں اپنی تصویر، نام، والدین کے نام اور EPIC نمبر بھریں۔ جن لوگوں کے نام 2003 کی فہرست میں ہیں وہ نیچے والے کالم میں وہی تفصیلات بھریں۔ جن کے خاندان کے دیگر افراد 2003 کی فہرست میں شامل نہیں ہیں وہ بھی مطلوبہ کالم بھریں اور دستخط کریں۔
ایسے درخواست دہندگان کو جیل بھیجا جائے گا
چیف الیکٹورل آفیسر نے خبردار کیا کہ ایک ہی ووٹر کے نام سے دو بار فارم بھرنے والے کی نشاندہی کی جائے گی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایسے افراد کو ایک سال کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے ووٹرز آئندہ 2027 کے انتخابات کے لیے فارم 6 پر کر کے اندراج کر سکتے ہیں۔
شکایات پر سختی
نودیپ رنوا نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے موصول ہونے والی شکایات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر ضلع میں ایک کال سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور لکھنؤ میں ریاستی سطح کے ہیڈکوارٹر میں ایک مرکزی سہولت مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ووٹر اپنے ضلع کا کوڈ درج کرکے کسی بھی پریشانی یا معلومات کے لیے ٹول فری نمبر 1950 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
99.57% کاؤنٹنگ فارم تقسیم کیے گئے
سی ای او نے بتایا کہ گنتی کے فارم 99.57% ووٹرز تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جہاں BLOs فارم نہیں پہنچا سکے ہیں، انہیں فوری طور پر دستیاب کرانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے تمام ضلع مجسٹریٹس پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی ووٹر تک فارم پہنچنے میں کوئی تاخیر نہ ہو۔
ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کی ہدایات
انہوں نے تمام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور ای آر اوز کو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کے دفتر، میونسپل کارپوریشن/میونسپل کونسل کے دفاتر، اور بلاک ڈیولپمنٹ دفاتر میں ووٹر ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
مراکز پر کیا دستیاب ہوگا
ووٹر کی مدد، فارم بھرنے سے متعلق معلومات، اور دیگر مسائل کا حل ان مراکز پر دستیاب ہوگا۔ مزید برآں، ہر ضلع کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گنتی کے فارم پُر کرنے سے متعلق ویڈیوز بنائیں اور انہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر جاری کریں۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے ہدایت کی کہ تمام BLOs BLO ایپ کا ایڈوانس ورژن 8.78 ڈاؤن لوڈ کریں اور فارموں کی حقیقی وقت میں ڈیجیٹائزیشن کو یقینی بنائیں۔ ووٹرز voters.eci.gov.in پر جا کر اپنے گنتی کے فارم آن لائن بھی بھر سکتے ہیں۔
گمراہ کن پوسٹوں پر فوری طور پر حقائق پر مبنی جوابات فراہم کریں
تمام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو ہدایت کی گئی کہ وہ SIR سے متعلق کسی بھی گمراہ کن یا منفی سوشل میڈیا پوسٹس کا فوری طور پر نوٹس لیں اور حقائق پر مبنی وضاحتیں جاری کریں۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے تمام اضلاع کو متنبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ SIR کا کام مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے۔