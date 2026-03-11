جب بھی ہم بولنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے، لوک سبھا میں راہول گاندھی
روی شنکر پرساد کے ایک سوال کے جواب میں گاندھی نے کہا کہ ایوان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے۔
Published : March 11, 2026 at 3:11 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کو اوم برلا کو اسپیکر کے عہدے سے ہٹانے کی تحریک پر لوک سبھا کی بحث میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایوان میں بولنے سے بار بار روکا گیا۔
بی جے پی کے روی شنکر پرساد کے پارلیمانی طریقہ کار کا جواب دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کرنا چاہئے، خاص طور پر قومی سلامتی کے مسائل پر۔ گاندھی نے کہا کہ ایوان پورے ملک کا ہے، صرف ایک پارٹی کا نہیں۔ انہوں نے کہا، "جب بھی ہم بولنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ لوک سبھا صرف ایک پارٹی کی نہیں، پورے ملک کی ہے۔"
اس سے قبل اوم برلا کے خلاف تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے، روی شنکر پرساد نے کہا تھا کہ اسپیکر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی تحریک کو کسی لیڈر کی انا کی تسکین کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ ایوان اس تحریک پر بحث کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک لیڈر کی انا کا نتیجہ ہے۔
پارلیمانی عمل اور طریقہ کار کا حوالہ دیتے ہوئے، پرساد نے کہا کہ قائد حزب اختلاف کو اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کرنا چاہیے، خاص طور پر قومی سلامتی کے مسائل پر، اور پارٹی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔
اس سے اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بعد میں، دلیپ سائکیا، جو کارروائی کی صدارت کر رہے تھے، نے گاندھی کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی۔