اگر ممتا بنرجی استعفی نہیں دیتی ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا الجھ جائے گا معاملہ؟ جانیں کیا کہتے ہیں ماہرین
مغربی بنگال میں بی جے پی سے ملی شکست کے بعد ممتا نے واضح کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔
Published : May 6, 2026 at 4:00 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال کی سبکدوش ہونے والی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی سربراہ ممتا بنرجی نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انھوں نے الزام لگایا کہ انہیں ایک سازش کے تحت شکست دی گئی ہے۔ اس کی روشنی میں اہم سوال یہ ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل کا عمل خوش اسلوبی سے آگے بڑھے گا یا نہیں۔ کیا یہ سارا معاملہ ممکنہ طور پر قانونی پیچیدگیوں میں الجھتا جا رہا ہے؟
لوک سبھا کے سابق سکریٹری جنرل پی ڈی ٹی آچاریہ نے کہا کہ ممتا بنرجی نئی حکومت کے قیام تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتی ہیں۔ آچاریہ نے مزید کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی نئی حکومت قائم ہونے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گی۔
قابل ذکر ہے کہ روایت کے مطابق، اگر کوئی سیاسی پارٹی یا اتحاد نئی حکومت بنانے کے لیے اسمبلی انتخابات میں مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو موجودہ وزیر اعلیٰ عام طور پر اپنا استعفیٰ گورنر کو پیش کر دیتے ہیں۔
حال ہی میں ختم ہوئے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں، بی جے پی نے 294 اسمبلی حلقوں میں سے 207 جیت کر 15 سالہ ٹی ایم سی حکومت کو زوردار جھٹکا دیا ہے۔ جب کہ ٹی ایم سی کو اقتدار میں بنے رہنے کا پورا یقین تھا، لیکن وہ صرف 80 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ممتا بنرجی نے مبینہ طور پر الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی حمایت سے بی جے پی پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے اور استعفی دینے سے انکار کردیا ہے۔
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بارے میں ممتا بنرجی کا تبصرہ منگل کو آیا۔ کولکاتہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "سرکاری طور پر - الیکشن کمیشن کے ذریعے - انہوں نے (بی جے پی) نے ہمیں شکست دی ہے، تاہم، اخلاقی طور پر، ہم نے انتخاب جیت لیا ہے." ایک مخصوص سوال کے جواب میں، انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا، "سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ہاری نہیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گی۔" پی ڈی ٹی آچاریہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "اسمبلی انتخابات ختم ہو چکے ہیں، اور ان کی پارٹی (ترنمول کانگریس) ہار گئی ہے۔ تاہم، سبکدوش ہونے والی اسمبلی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ نئی اسمبلی کی تشکیل اور نئی حکومت نہیں بن جاتی۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ حکمراں جماعت کے الیکشن ہارنے کے فوراً بعد وزیراعلیٰ اپنا استعفیٰ گورنر کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد، گورنر عام طور پر وزیر اعلیٰ کو نئے وزیر اعلیٰ کے حلف لینے تک عہدے پر رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "وہ نئی حکومت بننے تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہ سکتی ہیں۔ اگر وہ آج استعفیٰ دے بھی دیتی ہیں، تو گورنر انہیں عہدے پر رہنے کو کہیں گے۔" ایسے حالات میں گورنر کے کردار کے بارے میں پوچھے جانے پر، آچاریہ نے کہا، "فلور ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بی جے پی نے بھاری اکثریت حاصل کی ہے، اس لیے فلور ٹیسٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فلور ٹیسٹ صرف اس وقت لیا جاتا ہے جب اکثریت کے بارے میں شک ہو۔"
آچاریہ نے مزید کہا، "اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو گورنر فلور ٹیسٹ کا مطالبہ کریں گے، تاہم، اس معاملے میں یہ ضروری نہیں ہے۔ بی جے پی نے 200 سے زیادہ سیٹیں جیت لی ہیں، اس لیے فلور ٹیسٹ کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ گورنر کو صرف وزیراعلیٰ اور دیگر وزراء کو عہدے کا حلف دلانا ہوتا ہے۔ ممتا بنرجی استعفیٰ دیں یا نہ دیں حکومت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔
نئی اسمبلی کی تشکیل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے آچاریہ نے کہا، "حکومت کی تشکیل میں الیکشن کمیشن کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کمیشن نے محض انتخابی نتائج کو مطلع کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام منتخب اراکین کے نام باضابطہ طور پر شائع کیے گئے ہیں۔ ایوان باضابطہ طور پر اس وقت وجود میں آجائے گا جب الیکشن کمیشن یہ نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔" انہوں نے مزید کہا، "نئی بننے والی حکومت کو موجودہ ایوان کو تحلیل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، وہ گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ دیں گے۔" موجودہ اسمبلی کی مدت سات مئی کو ختم ہو رہی ہے۔
اپوزیشن جماعتیں کیا کہتی ہیں؟
کانگریس، عام آدمی پارٹی (اے اے پی)، سماج وادی پارٹی، اور شیو سینا (یو بی ٹی) سمیت کئی اپوزیشن جماعتوں نے بنرجی کی کھل کر حمایت کی ہے اور بی جے پی پر انتخابات کے دوران ووٹوں میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے پہلے ایک پوسٹ میں لکھا: "آسام اور بنگال بی جے پی کی طرف سے الیکشن کمیشن کی حمایت سے انتخابی چوری کی واضح مثالیں ہیں۔ ہم ممتا جی سے متفق ہیں۔ بنگال میں 100 سے زیادہ سیٹیں چوری ہوئیں۔ ہم نے یہ نمونہ مدھیہ پردیش، ہریانہ، مہاراشٹر اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں پہلے بھی دیکھا ہے۔"
دریں اثنا، شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایک سینئر لیڈر اور ایم پی سنجے راوت نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کہا کہ ممتا بنرجی کا وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ پوری طرح سے جائز ہے۔
