بھارت کی خارجہ پالیسی 'سمجھوتہ کرنے والے فرد‘ کے استحصال کا نتیجہ ہے: راہل گاندھی
راہل کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ نے مغربی ایشیا بحران کے دوران بھارت کو روسی تیل خریدنے کی اجازت دی۔
Published : March 6, 2026 at 3:52 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے موجودہ بھارتی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج جو پالیسی نظر آ رہی ہے وہ کسی قومی سوچ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک "سمجھوتہ زدہ فرد کے استحصال" کا نتیجہ ہے۔
راہل گاندھی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے جاری بحران کے دوران بھارت کو روسی تیل خریدنے کے لیے 30 دن کی عارضی چھوٹ دی۔ خلیج ہرمز میں کشیدگی اور جہاز رانی میں رکاوٹوں کے باعث عالمی تیل کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ راہل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی عوام کی اجتماعی خواہشات سے جنم لینی چاہیے اور اسے ملک کی تاریخ، جغرافیہ اور سچائی و عدم تشدد کے اصولوں پر مبنی روحانی اقدار سے جڑا ہونا چاہیے۔
India’s foreign policy emerges from the collective will of our people.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 6, 2026
It should be rooted in our history, our geography, and our spiritual ethos based on Satya and Ahimsa.
What we are witnessing today is not policy.
It is the result of the exploitation of a compromised… https://t.co/GEO4MY6hzu
انہوں نے پارلیمنٹ میں 11 فروری کو دی گئی اپنی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ بھارت کی توانائی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کے مطابق امریکہ یہ طے کرے گا کہ بھارت روس یا ایران سے تیل خرید سکتا ہے یا نہیں جبکہ وزیر اعظم خود اس کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اعلان کیا کہ عالمی منڈی میں تیل کی فراہمی برقرار رکھنے کے لیے بھارتی ریفائنریوں کو روسی تیل خریدنے کی 30 دن کی عارضی اجازت دی گئی ہے۔
President Trump’s energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026
To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.…
کانگریس رہنما نے کہا کہ یہ فیصلہ صرف عارضی نوعیت کا ہے اور اس سے روسی حکومت کو کوئی بڑا مالی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف ان لین دین کی اجازت دیتا ہے جن میں پہلے سے سمندر میں موجود تیل شامل ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بھارت امریکہ کا اہم شراکت دار ہے اور توقع ہے کہ نئی دہلی مستقبل میں امریکی تیل کی خریداری میں اضافہ کرے گا۔ ان کے مطابق یہ عارضی اقدام ایران کی جانب سے عالمی توانائی منڈی پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے اثرات کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
راہل گاندھی نے اس سے قبل بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے جنگی جہاز کے ڈوبنے اور ایرانی قیادت کے قتل جیسے واقعات پر حکومت کی خاموشی بھارت کی اسٹریٹجک خودمختاری کے لیے نقصان دہ ہے۔ ادھر کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ سات دہائیوں میں قائم کی گئی بھارت کی متوازن خارجہ پالیسی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔