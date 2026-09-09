ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور' کیا ہے؟ وزیر اعظم مودی نے ڈبلیو ڈی ایف سی کے تین مراحل ملک کے نام وقف کیے!
ممبئی ریلوے نیٹ ورک پر گڈز ٹرینوں کا بوجھ کم کرنے میں کوریڈور کا فائدہ ہوگا۔ ETV BHARAT کے نمائندے چنمے جگتاپ کی خصوصی رپورٹ۔
Published : September 9, 2026 at 1:19 PM IST
ممبئی: بھارت کی ریلوے مال برداری کے نقطۂ نظر سے آج کا (8 ستمبر) دن انتہائی اہم رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور (WDFC) کے تین اہم مراحل کا افتتاح کیا گیا۔ اس منصوبے سے ملک میں مال برداری کی رفتار میں زبردست اضافہ ہوگا اور درآمدات و برآمدات سمیت صنعتی نقل و حمل کو بھی فروغ ملے گا۔
ان تین مراحل میں نیو سانند سے نیو مکراپور، نیو امبرگاؤں سے نیو سفالے، اور نیو سفالے سے نیو جے این پی ٹی (JNPT) شامل ہیں۔ ان تینوں مراحل کی کل لمبائی 326 کلومیٹر ہے، جس پر تقریباً 30 ہزار 700 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ ان مراحل کی وجہ سے جواہر لال نہرو پورٹ اتھارٹی کو براہ راست ریلوے کنیکٹیویٹی مل جائے گی۔ اس سے بندرگاہوں کے ذریعے ہونے والی درآمدی و برآمدی سامان کی نقل و حمل زیادہ تیزی سے کرنے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی، اہم صنعتی مراکز اور بندرگاہوں کے درمیان رابطہ مضبوط ہوگا اور لاجسٹکس (نقل و حمل) کے اخراجات میں کمی کی امید ہے۔
ملک کے فریٹ سسٹم کی مضبوط ریڑھ کی ہڈی
ممبئی کے ریلوے نیٹ ورک پر مال برداری کا بوجھ کم کرنے کے لیے بھی اس کوریڈور کا فائدہ ہوگا۔ ایسٹرن اور ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور، یہ دونوں مل کر ملک کے مال برداری کے نظام کی مضبوط ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں مال برداری کو زیادہ تیز رفتار، کارآمد اور موثر بنانے کے لیے ان تین مراحل کا افتتاح انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔
WDFC کے فوائد کیا ہیں؟
- WDFC کے ان حصوں کے فعال ہونے سے جواہر لال نہرو پورٹ اتھارٹی (JNPA) کے ساتھ براہِ راست مال برداری کا رابطہ دستیاب ہو جائے گا۔
- اس سے صنعتی مراکز اور بندرگاہوں کے درمیان ہونے والی درآمدی و برآمدی سامان کی نقل و حمل زیادہ تیز ہونے کی امید ہے۔
- ریلوے کے مطابق، اس سے مال برداری کے اخراجات اور سفر کے وقت کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
- ساتھ ہی، اس سے ممبئی کے موجودہ ریلوے نیٹ ورک پر مال گاڑیوں کا بوجھ کم ہوگا، جس کے نتیجے میں مسافر گاڑیوں (پیسنجر ٹرینوں) کے لیے مزید گنجائش دستیاب ہو سکے گی۔
2,843 کلومیٹر کا نیٹ ورک
'ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور' (مغربی سرشار مال برداری کا راستہ) اتر پردیش کے دادری سے مہاراشٹر کے جے این پی اے (JNPA) تک جاتا ہے۔ دادری کے مقام پر یہ 'ایسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور' (EDFC) سے جڑ جاتا ہے۔
EDFC کا لدھیانہ سے سون نگر تک کا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ان دونوں کوریڈورز کے مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد، ملک بھر میں مال برداری کے لیے تقریباً 2,843 کلومیٹر طویل ایک آزاد اور مخصوص ریلوے نیٹ ورک (ڈیڈیکیٹڈ فریٹ ریل نیٹ ورک) کام کرنا شروع کر دے گا۔
اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ ممبئی سے ایک دن پہلے (7 ستمبر) ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا تھا۔ شہر کے ایک بڑے تجارتی اور ثقافتی مرکز، باندرا-کرلا کمپلیکس (BKC) میں نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر (NMACC) کے پاس دو مشکوک افراد کو اسلحے کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔
تشویشناک بات یہ ہے کہ مشکوک افراد میں سے ایک کے پاس لائسنس یافتہ بندوق ملی اور اس نے خود کو وزیر اعظم کے دفتر (PMO) کا ایک سینئر افسر ظاہر کیا۔ منگل کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ ممبئی کے وقت باندرا-کرلا کمپلیکس میں NMACC کے پاس پیش آنے والا یہ سنگین واقعہ بحث کا موضوع بن گیا۔ پولیس نے ایک 24 سالہ نوجوان کو حراست میں لیا ہے، جو خود کو پی ایم او کا سینئر افسر بتا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا مسلح باڈی گارڈ بھی موجود تھا۔ یہ باڈی گارڈ پہلے وی وی آئی پی (VVIP) سیکیورٹی میں کام کر چکا تھا۔
حکام کو مشکوک شخص کی حرکات و سکنات پر اس وقت شک ہوا، جب اسپیشل پروٹیکشن گروپ (SPG) اور ممبئی پولیس وزیر اعظم کی آمد سے پہلے بی کے سی (BKC) علاقے میں سخت سیکیورٹی چیکنگ اور ناکہ بندی کر رہے تھے۔ پوچھ گچھ کرنے پر، اس شخص نے پی ایم او (PMO) کا ایک شناختی کارڈ دکھایا، جو بعد میں تفتیش کے دوران مکمل طور پر جعلی نکلا۔ ان کے ساتھ موجود باڈی گارڈ کی مکمل تلاشی لینے پر ایک بھری ہوئی پستول برآمد ہوئی۔ ممبئی پولیس نے واضح کیا ہے کہ فی الحال، اس واقعے کا وزیر اعظم کے طے شدہ پروگرام سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے۔
تفتیش کرائم برانچ یونٹ 1 کے سپرد
معاملے کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے، تفتیش ممبئی پولیس کرائم برانچ کی یونٹ 1 کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، چونکہ یہ معاملہ پی ایم او سے جڑا ہوا ہے، اس لیے مرکزی انٹیلی جنس ایجنسیاں بھی اس تحقیقات میں سرگرم ہو گئی ہیں۔ دونوں افراد سے ابھی یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جعلی شناختی کارڈ کی اتنی ہو بہو کاپی کیسے بنائی، اس طرح وی آئی پی تقریب کے مقام میں داخل ہونے کا ان کا اصل مقصد کیا تھا، اور کیا ان کا تخریب کاری کا کوئی ارادہ تھا؟
ستیش مانشندے نے کہا کہ الزامات ایک حساس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے، مکمل تفتیش اور تصدیق کے بعد ہی کوئی باضابطہ بیان جاری کیا جائے گا۔ اس دوران، یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اس شخص کا 'جیو مال' کا دورہ مکمل طور پر نجی تھا۔ جیسا کہ پولیس انتظامیہ نے واضح کیا ہے، ان کے اس دورے کا وزیر اعظم کے دورے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔