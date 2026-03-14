ابو ظہبی میں جنگ کی کیسی ہے صورت حال، ڈرون حملوں کی حقیقت جانئے، خلیجی ممالک سے واپس آنے والے عینی شاہدین نے کیا بتایا

ابوظہبی میں گزشتہ دو سال سےکام کرنے والےشمشیر خان نے کہاکہ جاری تنازعہ کی وجہ سے وہاں کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 14, 2026 at 3:41 PM IST

نئی دہلی: ابوظہبی سے دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے والے مسافر اپنے گھر واپسی کے امکان پر بہت خوش ہیں، لیکن وہاں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں گہری تشویش بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت سے واپس آنے والے شمشیر خان نے وہاں کی زمینی صورتحال اور ڈرون حملوں کے سائے میں گزری راتیں بیان کیں۔

لوکل گورنمنٹ کے سیکورٹی سرکل پر اعتماد

نامساعد حالات کے باوجود شمشیر خان نے یو اے ای حکومت کی انتظامیہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ہے اور شہریوں اور تارکین وطن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ بروقت معلومات اور حفاظتی پروٹوکول نے جان و مال کے نقصان کو کم کیا ہے۔ مسافر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہندوستانی حکومت سفارت خانے کے ذریعہ ہندوستانیوں سے مسلسل رابطے میں رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔

آئی جی آئی ایئرپورٹ پر سرگرمیاں بڑھ گئیں، پیاروں کے لیے دعائیں

ہفتہ کو دہلی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 3 پر پہنچنے والے مسافروں کے اہل خانہ میں بھی پریشانی واضح تھی۔ کئی خاندانوں نے کہا کہ وہ ویڈیو کالز کے ذریعے وہاں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کی مسلسل خیریت حاصل کر رہے ہیں۔ ہوائی اڈے پر اترنے والے مسافروں نے بتایا کہ اگرچہ زندگی مکمل طور پر نہیں رکی ہے، لیکن ایک نامعلوم خوف برقرار ہے۔ آسمان پر ہونے والی سرگرمیاں، خاص طور پر ڈرونز اور میزائل ڈیفنس سسٹم کے فعال ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔

ابوظہبی میں گزشتہ دو سالوں سے کام کرنے والے شمشیر خان نے وضاحت کی کہ جاری تنازعہ کی وجہ سے وہاں کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ایران سے ابوظہبی کی طرف داغے جانے والے ڈرون کی وجہ سے مسلسل الرٹ ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ہمیں محفوظ علاقوں میں جانے کے لیے پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے۔" شمشیر کے مطابق کشیدہ اوقات میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے سخت ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی، "ہمیں اپنے کمروں کے اندر رہنے اور کسی بھی حالت میں باہر جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ عوامی مقامات اور کھلی جگہوں پر جانا فی الحال خطرناک سمجھا جاتا ہے۔"

ہندوستان واپسی پر ذہنی سکون

ایک مسافر نے راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا، "میں دو سال سے بیرون ملک رہنے کے بعد اپنے ملک اور اپنے پیاروں کے درمیان جو سکون محسوس کر رہا ہوں، وہ الفاظ سے باہر ہے۔ وہاں واپس آنے پر مجھے اپنے موبائل فون پر مسلسل الرٹس کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اب میں یہاں سکون سے سو سکتا ہوں۔" اس وقت دہلی ہوائی اڈے کی انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیاں خلیجی ممالک سے آنے والی پروازوں اور مسافروں کی خصوصی اسکریننگ کر رہی ہیں اور ساتھ ہی وہاں کی حقیقی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان کے تجربات بھی سن رہی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

ہرمز سے بھارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دینے پر ایرانی سفیر نے کہا، پوری کوشش کریں گے

ایران جنگ: بھارت کا غیر ملکیوں کے لیے ویزا ریلیف کا اعلان، زیادہ قیام پر کوئی جرمانہ نہیں

