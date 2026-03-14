ابو ظہبی میں جنگ کی کیسی ہے صورت حال، ڈرون حملوں کی حقیقت جانئے، خلیجی ممالک سے واپس آنے والے عینی شاہدین نے کیا بتایا

ابو ظہبی میں جنگ کی کیسی ہے صورت حال، ڈرون حملوں کی حقیقت جانئے، خلیجی ممالک سے واپس آنے والے عینی شاہدین نے کیا بتایا
ابوظہبی میں گزشتہ دو سال سےکام کرنے والےشمشیر خان نے کہاکہ جاری تنازعہ کی وجہ سے وہاں کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا ہے۔
Published : March 14, 2026 at 3:41 PM IST
نئی دہلی: ابوظہبی سے دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے والے مسافر اپنے گھر واپسی کے امکان پر بہت خوش ہیں، لیکن وہاں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں گہری تشویش بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت سے واپس آنے والے شمشیر خان نے وہاں کی زمینی صورتحال اور ڈرون حملوں کے سائے میں گزری راتیں بیان کیں۔
لوکل گورنمنٹ کے سیکورٹی سرکل پر اعتماد
نامساعد حالات کے باوجود شمشیر خان نے یو اے ای حکومت کی انتظامیہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ہے اور شہریوں اور تارکین وطن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ بروقت معلومات اور حفاظتی پروٹوکول نے جان و مال کے نقصان کو کم کیا ہے۔ مسافر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہندوستانی حکومت سفارت خانے کے ذریعہ ہندوستانیوں سے مسلسل رابطے میں رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔
#WATCH | Delhi: A special flight from Abu Dhabi has reached IGI Airport, bringing home citizens stranded by the ongoing West Asia airspace crisis. pic.twitter.com/8ZVXgZXWLp— ANI (@ANI) March 13, 2026
آئی جی آئی ایئرپورٹ پر سرگرمیاں بڑھ گئیں، پیاروں کے لیے دعائیں
ہفتہ کو دہلی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 3 پر پہنچنے والے مسافروں کے اہل خانہ میں بھی پریشانی واضح تھی۔ کئی خاندانوں نے کہا کہ وہ ویڈیو کالز کے ذریعے وہاں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کی مسلسل خیریت حاصل کر رہے ہیں۔ ہوائی اڈے پر اترنے والے مسافروں نے بتایا کہ اگرچہ زندگی مکمل طور پر نہیں رکی ہے، لیکن ایک نامعلوم خوف برقرار ہے۔ آسمان پر ہونے والی سرگرمیاں، خاص طور پر ڈرونز اور میزائل ڈیفنس سسٹم کے فعال ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔
#WATCH | Delhi: Passenger Shamsher Khan says, " i have come from abu dhabi. we have been living there for 2 years. given the current atmosphere of conflict, specifically the drones being launched from iran towards abu dhabi, we are informed in advance to move to safe zones, remain… pic.twitter.com/2dQm7vuCPA— ANI (@ANI) March 13, 2026
ابوظہبی میں گزشتہ دو سالوں سے کام کرنے والے شمشیر خان نے وضاحت کی کہ جاری تنازعہ کی وجہ سے وہاں کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ایران سے ابوظہبی کی طرف داغے جانے والے ڈرون کی وجہ سے مسلسل الرٹ ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ہمیں محفوظ علاقوں میں جانے کے لیے پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے۔" شمشیر کے مطابق کشیدہ اوقات میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے سخت ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی، "ہمیں اپنے کمروں کے اندر رہنے اور کسی بھی حالت میں باہر جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ عوامی مقامات اور کھلی جگہوں پر جانا فی الحال خطرناک سمجھا جاتا ہے۔"
#WATCH | Delhi: A passenger, who arrived at IGI Airport from Dubai, says, " ...i did not face any problems. of course, some alerts were going on. but apart from that, everything is fine...the government is taking care of it very well. it's good to be back home" pic.twitter.com/MCJoiNkQOa— ANI (@ANI) March 14, 2026
ہندوستان واپسی پر ذہنی سکون
ایک مسافر نے راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا، "میں دو سال سے بیرون ملک رہنے کے بعد اپنے ملک اور اپنے پیاروں کے درمیان جو سکون محسوس کر رہا ہوں، وہ الفاظ سے باہر ہے۔ وہاں واپس آنے پر مجھے اپنے موبائل فون پر مسلسل الرٹس کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اب میں یہاں سکون سے سو سکتا ہوں۔" اس وقت دہلی ہوائی اڈے کی انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیاں خلیجی ممالک سے آنے والی پروازوں اور مسافروں کی خصوصی اسکریننگ کر رہی ہیں اور ساتھ ہی وہاں کی حقیقی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان کے تجربات بھی سن رہی ہیں۔