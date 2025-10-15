عالمی یوم طلبہ اور سابق صدر اے پی جے عبدالکلام کے یوم پیدائش کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہاں جانیں
آج سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا یوم پیدائش ہے۔ ڈاکٹر کلام کو میزائل مین آف انڈیا کے نام سے بھی جاناجاتا ہے۔
Published : October 15, 2025 at 9:53 AM IST
حیدرآباد: سائنس کے شعبے میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی انمول خدمات کے لیے انہیں 30 یونیورسٹیوں اور اداروں کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر کلام کی یوم پیدائش، 15 اکتوبر کو عالمی یومِ طالب علم کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اقوام متحدہ یا کسی اور تنظیم کی جانب سے اس بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اے پی جے عبدالکلام کا پورا نام ابوالفاخر زین العابدین عبدالکلام تھا۔ ان کی پیدائش 15 اکتوبر سنہ1931 کو ریاست تمل ناڈو کے رامیشورم میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک ماہی گیر تھے۔
ڈاکٹر کلام، جسے عام طور پر "ہندوستان کے عوامی صدر" کے نام سے جانا جاتا ہے، ملک کے 11ویں صدر (2002 سے 2007 تک) کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر کلام کو مختلف شعبوں بشمول ماہرین تعلیم، مصنفین اور سائنسدانوں میں ان کی گرانقدر خدمات کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے 83 سال کی عمر میں 2015 تک یعنی اپنی آخری سانس تک ملک کی خدمت کی۔ کلام صاحب کو جوہری سائنس میں ان کی شراکت کے لیے بھارت رتن سے نوازا گیا ہے۔ وہ ایک نامور سائنسدان، ایک دور اندیش سیاستدان ساتھ ہی ایک عظیم انسان تھے۔'
ڈاکٹر عبدالکلام کا تعلق تمل ناڈو کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ ان کے والد ماہی گیروں کو اپنی کشتی کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن عبدالکلام کی زندگی پر ان کے والد کے گہرے اثرات ہیں۔ ان کے دیئے ہوئے عملی زندگی کے سبق عبد الکلام کے بہت کام آئے۔ بچپن میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے گھر کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران بھی عبد الکلام اپنے علاقے میں اخبار فروخت کیا کرتے تھے۔
انہوں نے مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کیا اور اس کے بعد اس کرافٹ منصوبے پر کام کرنے والے دفاعی تحقیقاتی ادارے کو جوائن کیا جہاں بھارت کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام ہو رہا تھا۔ اس سیارچے کی لانچنگ میں ڈاکٹر عبد الکلام کی خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے پہلے سیٹلائٹ جہاز کی لانچنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
ڈاکٹر عبدالکلام نے سنہ 1974 میں بھارت کا پہلا ایٹم بم تجربہ کیا تھا، جس کے باعث انھیں 'میزائل مین' کے نام سے پوری دنیا میں شہرت ملی۔ سنہ 1992 سے 1999 تک عبدالکلام نے وزارت دفاع کے دفاعی صلاح کار کے طور پر کام کیا۔ اسی دوران اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں پوکھرن میں نیو کلیائی تجربے کیے اور بھارت نیوکلیائی اسلحہ بنانے والے ملک میں شامل ہوگیا۔ مرحوم اے پی جے عبدالکلام بھارتی حکومت کے سائنسی صلاح کار بھی رہے۔
سنہ 1982 میں عبدالکلام کو ڈی آر ڈی ایل(ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ لیبارٹری) کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ اس دوران انا یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا تھا۔ انہوں نے اس وقت کے وزرات دفاع کے سائنسی صلاح کار ڈاکٹر وی ایس اروناچمل کے ساتھ مل کر 'اینٹی گریڈ گائیڈیڈ' میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کا خاکہ تیار کیا اور ملکی میزائلوں کی ترقی کے لیے کلام کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔
عبدالکلام کو بھارتی حکومت کی جانب سے سنہ 1981 میں آئی اے ایس کے ضمن میں پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا، جب کہ سنہ 1997 میں انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا۔ سنہ 2002 میں 18 جولائی کو عبد الکلام کو 90 فیصد اکثریت سے بھارت کا صدر منتخب کیا گیا اور انہوں نے 25 جولائی کو اپنا عہدہ سنبھالا۔
سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام آئی ایم ایم شیلانگ میں خطاب کر رہے تھے کہ انھیں دل کا شدید دورہ پڑا۔ آناً فاناً انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے اور زندگی کی 83 بہاریں دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔
عالمی یوم طلبہ کے پیچھے کی تاریخ
ڈاکٹر کلام کی یوم پیدائش، 15 اکتوبر کو عالمی یوم طلباء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس تاریخ کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس وقت کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے 2019 میں ڈاکٹر کلام کی یوم پیدائش کو عالمی یوم طلباء کے طور پر ٹویٹ کیا۔ ڈاکٹر اے پی جے۔ عبدالکلام کے کردار اور تعلیم سے وابستگی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ہندوستان کے 11ویں صدر کی حیثیت سے عہدہ چھوڑنے کے اگلے ہی دن اکیڈمک میں واپس آگئے۔ وہ نومبر 2001 سے انا یونیورسٹی، چنئی میں ایک پروفیسر کے طور پر فعال طور پر کام کر رہے ہیں۔
عالمی یوم طلباء 2025 کا تھیم
رپورٹس کے مطابق، عالمی یوم طلباء 2025 کا تھیم 'طلبہ کو اختراع اور تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر بااختیار بنانا' ہے۔ یہ تعلیم، وکالت اور مسائل کے حل کے ذریعے مستقبل کی تشکیل میں طلباء کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کلام کے پیغام کی بازگشت ہے کہ نوجوانوں کو صرف خواب ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔
