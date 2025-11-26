اگر کوئی ایس آئی آر کی آخری تاریخ تک فارم داخل نہیں کرسکا تو کیا ہوگا؟ ایک کلک میں سب کچھ جانیں
جیسے جیسے SIR کی آخری تاریخ قریب آرہی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر ڈیڈ لائن مِس ہوجائے تو کیا ہو سکتا ہے۔
Published : November 26, 2025 at 7:17 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی ہدایت کے تحت 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر ) کا عمل جاری ہے۔ یہ سلسلہ 4 نومبر 2025 کو فارموں کی تقسیم سے شروع ہوا تھا اور اب صرف چند دن رہ گئے ہیں۔
ایس آئی آر کے لیے بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) گھر گھر جا رہے ہیں، ووٹروں کی تصدیق اور تصحیح کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، ایس آئی آر کا بنیادی مقصد ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنا اور جعلی ووٹرز کو ہٹانا ہے۔ ایس آئی آر کا عمل آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔
جیسے جیسے ڈیڈ لائن قریب آرہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر کوئی ڈیڈ لائن تک فارم داخل نہیں کرپایا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال ہے تو ہم آج آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔
پہلا منظر نامہ:
بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) ہر گھر سے ووٹر فارم جمع کرنے کی تین کوششیں کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یا فارم وصول نہیں کر پاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی تفصیلات ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں ظاہر نہ ہوں۔ اس کے لیے فوری طور پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بعد میں تصدیق کے لیے نوٹس موصول ہو سکتا ہے۔
ایسی حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟
ایسی صورت حال میں، ووٹرز.eci.gov.in پر 'Fill Enumeration Form' کے تحت اپنی تفصیلات آن لائن جمع کروائیں، یا اپنے بی ایل او یا الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او) سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی تصحیح کرنی ہو تو آپ فارم 8 استعمال کر سکتے ہیں۔
دوسرا منظر نامہ:
اگر آپ کا فارم جمع نہیں کیا گیا تھا یا پرانے ایس آئی آر ریکارڈز (جیسے کہ 2002 کے) استعمال کیے گئے تھے اور ان کی تصدیق نہیں ہوسکی، تو آپ کا نام ڈرافٹ لسٹ سے خارج ہو سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں، ای آر او خود سے تحقیقات شروع کر سکتا ہے اور نوٹس بھیج کر پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی تفصیلات کی تصدیق کیوں نہیں کی گئی۔ اگر افسر کو شبہ ہے کہ کوئی نااہل ہے، جیسے کہ ممکنہ غیر ملکی شہری تو کیس سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت حکام کو بھیجا جا سکتا ہے۔
اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟
ایسی صورت حال میں، دعویٰ اور اعتراض کی مدت کے دوران دعویٰ جمع کروائیں، جو عام طور پر جنوری 2026 تک کھلا رہتا ہے۔ اپنا نام شامل کرنے کے لیے فارم 6 استعمال کریں۔ آپ مخصوص دستاویزات میں سے کوئی بھی فراہم کر سکتے ہیں، جیسے برتھ سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ، یا پرانا ووٹر آئی ڈی۔ شروعاتی گنتی کے مرحلے کے دوران کسی دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے۔
تیسرا منظر نامہ:
اگر آپ 9 دسمبر کو مسودہ جاری ہونے کے بعد درخواست دیتے ہیں، تو آپ کو اپنی اہلیت کی تصدیق کے لیے ای آر او کے سامنے سماعت میں شرکت کرنی ہوگی۔ اگر آپ شرکت کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا اپنی اہلیت ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو آپ کا نام حتمی فہرست سے نکالا جا سکتا ہے، جو اگلے انتخابات میں آپ کے ووٹ کا حق متاثر کر سکتا ہے۔ منظور ہونے پر آپ کو ایک نیا ووٹر آئی ڈی مل سکتا ہے۔
اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟
اگر کسی کو اس صورتحال کا سامنا ہے تو مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ سماعت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کو بی ایل او یا ای آر او کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ complaints@eci.gov.in پر ای میل کر سکتے ہیں۔
آن لائن اینومیریشن فارم کیسے پُر کریں؟
1- سب سے پہلے voters.eci.gov.in ویب سائٹ پر جائیں۔
2- 'فِل اینومیریشن فارم' پر کلک کریں۔
3- اپنا موبائل/EPIC نمبر درج کریں۔
4- اپنی ریاست منتخب کریں اور اپنا EPIC نمبر درج کریں۔
5- اب آپ انتخابی ڈیٹا دیکھیں گے۔ اسے چیک کریں
6- اینومیریشن فارم بھرنے سے پہلے، اپنے EPIC کو اپنے موبائل نمبر سے لنک کریں۔
7- اگر یہ پہلے سے منسلک نہیں ہے، تو اسے فوری طور پر فارم-8 کے ذریعہ فوری لنک کیا جا سکتا ہے۔
8- اپنا موبائل نمبر لنک کرنے کے لیے، 'Correction of Entries in Existing Electoral Roll' پر کلک کریں۔
9- اب، فارم-8 کے اندر صرف 'موبائل نمبر' آپشن پر کلک کریں۔
10- EPIC آپ کے موبائل نمبر سے منسلک ہونے کے بعد، درخواست دہندہ کے طور پر دوبارہ لاگ ان کریں۔
11- آخری ایس آئی آر معلومات سمیت اینومیریشن فارم پُر کریں۔
12- آدھار پر مبنی ای دستخط کا استعمال کرتے ہوئے جمع کروائیں۔
13- ای سائن کرنے اور گنتی کے فارم کو جمع کرانے کے لیے، موجودہ نام کو EPIC اور آدھار ڈیٹا کے ساتھ ملا دیں۔
یہ بھی پڑھیں: