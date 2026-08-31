نفرت پھیلانے والوں کے خلاف آر ایس ایس نے کیا کارروائی کی؟ امریکہ میں بھاگوت کے بیان پر جمعیت کا سوال
امریکہ میں بھاگوت کے 'تنوع' والے بیان پر جمعیت اور اپوزیشن پارٹیوں نے آر ایس ایس سے نفرت پھیلانے والوں پر ایکشن کا مطالبہ کیا۔
By PTI
Published : August 31, 2026 at 10:12 AM IST
نئی دہلی: معروف مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند نے اتوار کے روز کہا کہ اگر آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت واقعی تنوع کے بارے میں ان خیالات پر یقین رکھتے ہیں جن کا انہوں نے امریکہ میں اظہار کیا تو انہیں نفرت پھیلانے والوں سے کھل کر دوری اختیار کرنی چاہیے اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔
جمعیت کے ایک دھڑے کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے امریکہ میں دیے گئے بھاگوت کے اس بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہندو یہ سوچتا ہے کہ بھارت میں مسلمان نہیں ہونے چاہیے، تو وہ ہندو نہیں رہے گا۔ جمعیت نے سوال اٹھایا کہ اگر ایسا ہے تو آر ایس ایس ایسے لوگوں کو اپنی تنظیم سے کیوں نہیں نکالتی؟
अगर मुसलमानों को देश से निकालने की बात करने वाला हिंदू नहीं है तो मोहन भागवत जी बताएं, ऐसे लोगों को @RSSorg अपने संगठन से बाहर क्यों नहीं करती?— Arshad Madani (@ArshadMadani007) August 30, 2026
मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने, मॉब लिंचिंग और हिंसा का समर्थन करने, आर्थिक एवं सामाजिक बहिष्कार की अपील करने, मस्जिदों,…
امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ نے کہا کہ کثرت میں وحدت بھارت کے ڈی این اے میں ہے، اور اس بات پر زور دیا تھا کہ اس کا جشن منایا جانا چاہیے، احترام کیا جانا چاہیے اور اسے قبول کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ہندو یہ سوچتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ ہندو نہیں رہے گا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ہندی میں ایک پوسٹ کے ذریعے ان بیانات پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ "آخر یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، ہجومی تشدد (موب لنچنگ) اور مار پیٹ کی حمایت کرتے ہیں، معاشی اور سماجی بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہیں، مساجد، مدارس اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، اور مسلمانوں کی شہریت اور آئینی حقوق پر شک کا اظہار کرتے ہیں؟ آر ایس ایس نے اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟"
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ارشد مدنی نے کہا کہ "امریکہ میں اتحاد، بھائی چارے اور تمام مذاہب کے احترام کی بات کرنا قابلِ ستائش ہے، لیکن اس پیغام کی اصل ضرورت آج بھارت میں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگر موہن بھاگوت واقعی اس نظریے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں نفرت پھیلانے والوں سے کھل کر دوری اختیار کرنی چاہیے اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ بیرونِ ملک دینے کے لیے یہ محض کوئی بیان نہیں ہے۔
مدنی نے کہا کہ "بھارت کسی ایک مذہب کا نہیں ہے؛ یہ ان تمام لوگوں کا مشترکہ وطن ہے جو مختلف مذاہب کی پیروی کرتے ہیں۔ کسی بھی نظریے کی سچائی تقریروں سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔"
جمعیت کے سربراہ نے سوال اٹھایا کہ "اس لیے سوال بالکل سیدھا ہے - نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کب کارروائی کی جائے گی، اور آئین میں درج مساوی حقوق کا تحفظ زمین پر کب نظر آئے گا؟"
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اس سے قبل اپوزیشن جماعتوں نے بھی اتوار کے روز بھاگوت پر امریکہ میں تنوع کے حوالے سے دیے گئے بیانات پر دوغلی پالیسی کا الزام لگایا، جب کہ دوسری طرف بی جے پی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ہندو ازم کا اصل مطلب کیا ہے۔
کانگریس، ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ بھاگوت کو یہ بات بی جے پی رہنماؤں اور ان تنظیموں کو بتانی چاہیے جو "ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلاتی ہیں۔"
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