مغربی بنگال ایس آئی آر: سپریم کورٹ ووٹر لسٹ سے ووٹروں کے ناموں کو حذف کرنے کے خلاف عرضی پر غور کرے گا

مغربی بنگال ایس آئی آر: سپریم کورٹ ووٹر لسٹ سے ووٹروں کے ناموں کو حذف کرنے کے خلاف عرضی پر غور کرے گا
Published : March 9, 2026 at 3:20 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کچھ لوگوں کی درخواست پر غور کرنے پر اتفاق کیا جس میں دعوی کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے دوران ووٹر لسٹ سے ان کے ناموں کو حذف کردیا ہے۔
یہ عرضی چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے پیش کی گئی۔ بنچ نے سینئر وکیل مینکا گروسوامی کے دلائل سنے۔ بنچ کو بتایا گیا کہ درخواست کا تعلق ووٹر لسٹ سے سابق ووٹرز کے ناموں کو ہٹانے سے ہے۔
سینئر وکیل نے دلیل دی کہ ان ووٹرز نے پہلے ووٹ دیا تھا، اور اب ان کی دستاویزات کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ بنچ نے کہا کہ موجودہ حالات میں وہ عدالتی افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا۔ سینئر وکیل نے اصرار کیا کہ اپیلیں قابل سماعت ہیں۔ مختصر دلائل سننے کے بعد بنچ نے منگل کو کیس کی سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔
24 فروری کو سپریم کورٹ نے کہا کہ دونوں فریقین، مغربی بنگال حکومت اور الیکشن کمیشن کے، جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن مشق سے متعلق تحفظات یکساں اہم ہیں اور عدالت کو ووٹر لسٹ کی درستگی اور تقدس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کلکتہ ہائی کورٹ مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں کے ایس آئی آر کو تیز کرنے کے لیے کم از کم تین سال کا تجربہ رکھنے والے سول ججوں کو بھی تعینات کر سکتا ہے۔
سپریم کورٹ نے نوٹ کیا تھا کہ کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ 294 حاضر سروس اور ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججوں کو 'منطقی تضاد' اور 'غیر میپ شدہ' زمروں کے تحت ووٹروں کی دستاویزات کی جانچ پڑتال کے لیے تعینات کرنے کے بعد بھی 50 لاکھ معاملات کا احاطہ کرنے میں تقریباً 80 دن لگیں گے۔