مغربی بنگال ایس آئی آر: سپریم کورٹ کی حذف شدہ ووٹرز کی اپیلوں کو ترجیح دینے کی ہدایت
مغربی بنگال میں 38 لاکھ زیرِ التوا اپیلوں کے پیشِ نظر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اپیلٹ ٹربیونلز بڑھانے کا حکم دیا۔
By ANI
Published : November 24, 2026 at 7:27 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز مغربی بنگال میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرِ ثانی (ایس آئی آر) سے متعلق اپیلیں سننے والے اپیلٹ ٹربیونلز کو ہدایت دی کہ وہ ان ووٹرز کی اپیلوں کو ترجیح دیں جن کے نام انتخابی فہرستوں سے حذف کر دیے گئے ہیں، جب کہ دیگر ووٹرز کے نام شامل کیے جانے کو چیلنج کرنے والی اپیلوں کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے پیشِ نظر کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے علاقوں کے ووٹرز کی اپیلوں پر ترجیحی بنیادوں پر سماعت کی جائے۔
چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت، جسٹس جے مالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے اپیلٹ ٹربیونلز کی تعداد میں اضافہ کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ سماعتوں کو مزید قابلِ رسائی بنانے اور اپیلوں کو تیزی سے نمٹانے کے لیے کولکاتا کے مختلف مقامات پر ایس آئی آر ٹربیونلز کے لیے متبادل جگہوں کی نشاندہی کرے۔
بنچ نے ٹربیونلز کو ہدایت دی کہ وہ اپیلوں کو دو زمروں میں تقسیم کریں۔ ایک وہ اپیلیں جو ان ووٹرز کی جانب سے دائر کی گئی ہیں جن کے نام انتخابی فہرستوں سے خارج کیے گئے ہیں، اور دوسری وہ جن میں بعض ووٹرز کے ناموں کی شمولیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ دوسرے زمرے کی اپیلوں کو فی الحال مؤخر کیا جا سکتا ہے، جب کہ پہلے زمرے کی اپیلوں کو نمٹانے میں ترجیح دی جانی چاہیے۔
بنچ نے کہا کہ "اپیلوں کے دوسرے زمرے میں کوئی فوری ضرورت شامل نہیں ہے، اس لیے ان اپیلوں کو فی الحال مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ حتمی فیصلے کے معاملے میں اپیلوں کے پہلے زمرے کو ترجیح دی جائے گی۔"
The right to vote is the very foundation of our democracy. It cannot be held hostage to administrative delays. The Supreme Court's directions prioritising appeals of deleted voters, addressing the massive backlog and considering additional tribunals are a welcome intervention. Every eligible voter deserves a fair hearing and a timely decision. Justice delayed must not become democracy denied. Our fight for justice, voting rights and democracy will continue—inside the courtroom through legal battles and outside through democratic movements. #WestBengal #SIR #VotingRights #Democracy— Adhir Ranjan Chowdhury (@AdhirRChowdhury) November 23, 2026
اس کے علاوہ، آئندہ کولکاتا میونسپل کارپوریشن انتخابات کے پیشِ نظر عدالت نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دی کہ وہ میونسپل کارپوریشن کی حدود میں آنے والے اسمبلی حلقوں کی فہرست شائع کرے اور ان حلقوں کے ووٹرز کی جانب سے دائر اپیلوں کی نشاندہی کرے۔ ان اپیلوں کو ترجیح دی جانی چاہیے، اور ان کی نشاندہی کا عمل ایک ہفتے کے اندر مکمل کیا جانا چاہیے۔
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یہ ہدایات اس وقت سامنے آئیں جب درخواست گزاروں نے ٹربیونلز کے سامنے زیرِ التوا اپیلوں کی بڑی تعداد اور ان کے نمٹانے کی سست رفتار کی طرف توجہ دلائی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہونے والے ایڈووکیٹ پرشانت بھوشن نے بنچ کو بتایا کہ تقریباً 38 لاکھ اپیلیں دائر کی گئی تھیں، لیکن ان میں سے صرف ایک لاکھ سے کچھ زیادہ پر ہی فیصلہ ہو سکا ہے۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ اب تک جن اپیلوں کا فیصلہ ہوا ہے ان میں سے تقریباً 93 فیصد میں ان ووٹرز کو ریلیف ملا ہے جن کے نام انتخابی فہرستوں سے حذف کر دیے گئے تھے۔
درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر ایڈووکیٹ گوپال سنکرانارائنن نے مؤقف اختیار کیا کہ تقریباً 22 لاکھ اپیلیں ان ووٹرز کی طرف سے دائر کی گئی ہیں جنہوں نے انتخابی فہرستوں سے اپنا نام نکالے جانے کو چیلنج کیا ہے، جبکہ تقریباً 16 لاکھ اپیلیں فہرستوں میں ناموں کی شمولیت پر اعتراضات سے متعلق ہیں۔
سنکرانارائنن نے ووٹرز کی شمولیت کو چیلنج کرنے والی اپیلیں دائر کرنے کے حوالے سے چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے اختیار پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کنڈکٹ آف الیکشنز رولز کے قاعدہ 23 کا حوالہ دیتے ہوئے دلائل دیے کہ چیف الیکٹورل آفیسر کے پاس ایسی اپیلیں دائر کرنے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔
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درخواست گزاروں نے انتخابی فہرستوں سے نام حذف ہونے کے باعث حقِ رائے دہی سے محرومی کے علاوہ پیش آنے والے دیگر نتائج کی طرف بھی توجہ دلائی۔ بھوشن نے عدالت کو بتایا کہ ووٹر لسٹ سے نام خارج ہونے کی وجہ سے بعض متاثرہ ووٹرز کو راشن کی سہولیات سمیت دیگر سرکاری حقوق کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
درخواست گزاروں نے مؤقف اختیار کیا کہ زیرِ التوا اپیلوں کی بڑی تعداد کے پیشِ نظر یہ ضروری ہے کہ ٹربیونل کے نظام کو مضبوط بنایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جن ووٹرز کے نام غلطی سے حذف کر دیے گئے ہیں، انہیں بروقت اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے کا موقع ملے۔ انہوں نے بلدیاتی انتخابات سے قبل کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے علاقے کے ووٹرز کے دعووں پر فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری نے سپریم کورٹ کی ہدایات کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ووٹرز کے حقوق کے تحفظ اور اپیلوں کے بروقت فیصلے کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کے حق کو انتظامی تاخیر کی نذر نہیں کیا جا سکتا۔
چودھری نے کہا کہ "ہر اہل ووٹر منصفانہ سماعت اور بروقت فیصلے کا حقدار ہے۔ انصاف میں تاخیر کو جمہوریت کی نفی نہیں بننے دینا چاہیے۔" انہوں نے مزید کہا کہ حقِ رائے دہی اور جمہوریت کے تحفظ کی جنگ عدالت کے اندر قانونی چارہ جوئی اور عدالت سے باہر جمہوری تحریکوں، دونوں محاذوں پر جاری رہے گی۔
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