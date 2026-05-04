مغربی بنگال انتخابات 2026: آسنسول میں گنتی کے مرکز پر جھڑپ، پولیس کا لاٹھی چارج
مغربی بنگال جاری ووٹوں کی گنتی کے دوران آسنسول میں ایک مرکز پر پولنگ ایجنٹوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی۔
Published : May 4, 2026 at 2:40 PM IST
آسنسول (مغربی بنگال): مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کے دوران آج آسنسول میں ایک مرکز پر تشدد بھڑک اٹھا۔ یہ واقعہ آسنسول انجینئرنگ کالج میں قائم کیے گئے گنتی کے مرکز پر پیش آیا، جہاں پولنگ ایجنٹس کے بیچ ہاتھا پائی بدامنی میں بدل گئی۔ جھڑپ کے دوران کرسیوں اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی، جس سے سکیورٹی اہلکاروں کو بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا۔
آسنسول درگاپور پولیس کمشنریٹ کے کمشنر پرناو کمار کے مطابق شرپسندوں نے ایک سیاسی پارٹی کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ملوث افراد کی شناخت کی کوششیں جاری ہیں۔
#WATCH | Asansol, West Bengal: Security personnel resort to lathicharge to disperse the people as a scuffle broke out near the counting centre at Asansol Engineering College
انہوں نے کہا کہ "ایک سیاسی جماعت کے کیمپ میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ توڑ پھوڑ کے ذمہ داروں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔"
یہ تشدد ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب سخت مقابلے والے انتخابات میں بی جے پی کے حق میں ڈرامائی رجحانات دکھ رہے ہیں، جو اکثریت کا ہندسہ پار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ممتا بنرجی کی قیادت والی ٹی ایم سی کے لیے بڑا چیلنج پیش کر رہی ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق خبر لکھے جانے تک بی جے پی 195 سیٹوں پر آگے ہے جب کہ ترنمول کانگریس 93 سیٹوں پر آگے ہے۔ ابتدائی رجحانات کے مطابق اس کی اتحادی جماعت بی جی پی ایم ایک سیٹ پر آگے چل رہی ہے۔
اگر یہ رجحان برقرار رہتا ہے تو، بی جے پی مغربی بنگال میں پہلی بار حکومت بنانے جا رہی ہے اور ترنمول کانگریس کی دہائی سے زیادہ طویل حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ یہ انتخابات ریاست میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی کی نشاندہی کریں گے، جہاں سال 2011 سے پہلے 34 سال تک بائیں بازو کی حکومت تھی۔
#WATCH | Asansol, West Bengal: Chairs, vehicles were vandalised as a scuffle broke out near the counting centre at Asansol Engineering College
Security personnel are present at the scene. More details are awaited.
مغربی بنگال میں اپوزیشن لیڈر اور بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے فیصلہ کن مینڈیٹ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’بی جے پی 180 سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ انہوں نے حکمراں جماعت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہیں ''رونے دیجیے، ختم پورا ختم۔''
انہوں نے کہا کہ "تمام ہندو نریندر مودی کی حمایت میں متحد ہیں۔ گنتی کے چار مرحلوں کے بعد، رجحانات میں بی جے پی اپنی حکومت بناتی رکھ رہی ہے۔ ہندو ای وی ایم کا مطلب ہے بھاجپا، مسلم ای وی ایم کا مطلب ٹی ایم سی، سوائے مالدہ، مرشد آباد اور شمالی دیناج پور کے، جہاں لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیا۔"
ریاست میں اس بار اب تک کی سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے، دوسرے مرحلے میں 91.66 فیصد اور پہلے مرحلے میں 93.19 فیصد کے ساتھ، کل ووٹر ٹرن آؤٹ 92.47 فیصد تک پہنچ گیا۔ سال 2021 کے اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس نے تقریباً 48 فیصد ووٹ شیئر کے ساتھ 213 سیٹیں جیتی تھیں، جب کہ بی جے پی نے تقریباً 38 فیصد کے ساتھ 77 سیٹیں جیتی تھیں۔ سابقہ اسمبلی الیکشن کے بعد بھاجپا اہم اپوزیشن کے طور پر ابھری۔
