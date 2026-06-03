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ممتا بنرجی کی ٹی ایم سی تباہی کے دہانے پر، انسٹھ ایم ایل اے باغی، رتبرتا بنرجی کا کردار اہم اور مشکوک

مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کو ایک کے بعد ایک دھچکے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی تقسیم کے دہانے پر ہے۔

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ترنمول کانگریس کے نکالے گئے لیڈر رتبرتا بنرجی (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 3, 2026 at 1:58 PM IST

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کولکتہ: 2026 کے اسمبلی انتخابات کے بعد مغربی بنگال کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس پارٹی ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ نکالے گئے ایم ایل اے رتبرتا بنرجی اور سندیپن ساہا نے کھل کر ممتا بنرجی کے خلاف محاذ شروع کر دیا ہے۔

ذرائع کے مطابق، رتبرتا بنرجی نے پارٹی کے 80 میں سے تقریباً 60 ایم ایل ایز کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ ترنمول کانگریس پارٹی تباہی کے دہانے پر ہے۔ دریں اثنا، رتبرتا بنرجی آج کچھ دیر پہلے اسمبلی پہنچے۔ ان افواہوں نے مغربی بنگال اسمبلی میں قیاس آرائیاں شروع کر دی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اپوزیشن کیمپ میں یہ ’’بغاوت‘‘ ریاست میں نئی ​​سیاسی حرکات پیدا کرسکتی ہے۔

فیصلہ تادیبی اقدام کے طور پر لیا گیا

اس سے پہلے یکم جون کو البیریا ایسٹ کے ایم ایل اے ریتابرت بنرجی اور اینٹالی ایم ایل اے سندیپن ساہا کو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام میں ترنمول کانگریس سے نکال دیا گیا تھا۔ پارٹی نے کہا کہ یہ فیصلہ تادیبی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے کیونکہ دونوں رہنما بار بار پارٹی قیادت کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے رہے اور پارٹی کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ راتوں رات ان سے پارٹی کے تمام عہدے اور ذمہ داریاں چھین لی گئیں۔ سیاسی حلقے اس صورتحال کا موازنہ مہاراشٹر کے ’شندے ماڈل‘ سے کر رہے ہیں۔

تقریباً 59 ایم ایل اے ان کے ساتھ: ریتابرت کا دعویٰ

ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ترنمول کانگریس کا باغی دھڑا ریتابرت بنرجی کو اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ، تقریباً 20 ٹی ایم سی ایم ایل اے اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ اسے ممتا بنرجی کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ ریتابرت کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 59 ایم ایل اے فی الحال ان کے ساتھ ہیں۔ تاہم ابھی تک ان باغی ایم ایل ایز کے ناموں کو عام نہیں کیا گیا ہے۔

لڑائی کے بغیر ہار ماننے کے موڈ میں نہیں

رتبرتا بنرجی کے ساتھ ساتھ اینٹالی کے ایم ایل اے سندیپن ساہا کا کردار بھی سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے دونوں رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائی کی جب ان کے نام "جعلی دستخطوں" کے ایک بڑے تنازعہ میں سامنے آئے۔ اگرچہ سندیپن اور نہ ہی ریتابرت نے ان کے اخراج کے بعد سے میڈیا سے کھل کر بات نہیں کی ہے، لیکن آج اسمبلی میں ریتابرت کی ڈرامائی موجودگی نے صاف ظاہر کر دیا کہ وہ لڑائی کے بغیر ہار ماننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔

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TAGGED:

TMC SPLIT
RITABRATA BANERJEE
WEST BENGAL POLITICAL ROWS
TMC MLAS REACHES IN ASSEMBLY
SPLIT IN MAMATA BANERJEE PARTY TMC

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