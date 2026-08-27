نیپال سیلاب: مغربی بنگال میں متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے 24 گھنٹے فعال کنٹرول روم قائم
بنگال کے ان خاندانوں کو تشویش لاحق ہے جن کے ارکان گھومنے، کام کاج یا کسی اور مقصد سے نیپال گئے تھے۔
Published : August 27, 2026 at 10:25 AM IST
کولکاتا: نیپال میں آنے والے شدید سیلاب اور قدرتی آفات کے باعث وہاں موجود مغربی بنگال کے باشندوں کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے اس بحران کے وقت ریاست کے لوگوں کی مدد کے لیے ایک خصوصی پہل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بھوانی بھون میں 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک خصوصی کنٹرول روم کھولا گیا ہے۔ رابطے کے لیے نمبر 033-24793311 اور 9147890181 جاری کیے گئے ہیں۔
ریاستی پولیس کے اے ڈی جی رینک کے ایک افسر نے بتایا کہ 'یہ کنٹرول روم ایک خصوصی اقدام کے طور پر شروع کیا گیا ہے۔ یہ ریاست بھر کے تمام پولیس اسٹیشنوں کے ساتھ رابطہ قائم کر رہا ہے۔' نیپال کے کئی علاقوں میں سیلاب کی صورت حال سنگین ہونے کی وجہ سے ذرائع ابلاغ معطل ہو گئے ہیں، جس سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
بنگال کے ان خاندانوں کو تشویش لاحق ہے جن کے ارکان گھومنے، کام کاج یا کسی اور مقصد سے نیپال گئے تھے۔ اس پہل کا مقصد خاندانوں کو انتظامیہ سے جلد رابطہ کرنے میں مدد کرنا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے معاملے میں جن سے مسلسل بات چیت کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔
پولیس ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ بھوانی بھون کنٹرول روم چوبیسوں گھنٹے کام کرے گا۔ اگر نیپال میں کوئی رشتہ دار خطرے میں ہے، کسی علاقے میں پھنسا ہوا ہے یا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو خاندان کے ارکان براہ راست کنٹرول روم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خاندانوں سے ملنے والی جانکاری کی بنیاد پر، متعلقہ حکام کے ساتھ تال میل قائم کر کے ضروری امداد کا انتظام کیا جائے گا۔
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اس ہیلپ لائن پر نہ صرف لاپتہ یا پھنسے ہوئے لوگوں کی جانکاری کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ تب بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے جب خاندان نیپال میں اپنے رشتہ داروں کے ٹھکانے کا پتہ نہ لگا پا رہے ہوں۔ متعلقہ شخص کا نام، عمر، نیپال میں ٹھہر نے کی جگہ، آخری بار رابطے کا وقت اور کوئی بھی دوسری ضروری معلومات فراہم کرنے سے انتظامیہ کو تیزی سے کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی۔
ریاستی پولیس نے اعلان کیا کہ یہ اسپیشل کنٹرول روم نیپال میں پھنسے مغربی بنگال کے باشندوں کے بارے میں جانکاری اکٹھی کرے گا اور انہیں محفوظ واپس لانے کے لیے ضروری مدد فراہم کرے گا۔ صورت حال کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامیہ کے مختلف سطحوں پر تال میل قائم کر کے آپریشن چلائے جائیں گے۔
خاندانوں کی تشویش کو سمجھتے ہوئے یہ سروس دن رات دستیاب ہے، تاکہ مشکلات کا سامنا کرنے والے خاندان کے ارکان کسی بھی وقت رابطہ کر سکیں۔ نیپال میں آنے والی اس آفت کے دوران ریاستی پولیس کے اس اقدام کو ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔
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