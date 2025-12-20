بائیس دسمبر کو مرشد آباد میں ہمایوں کبیر کی عوامی ریلی، رکن اسمبلی تیاریوں میں مصروف
سابق ٹی ایم سی لیڈر ہمایوں کبیر کو مرشد آباد ضلع کے مرزا پور میں ریلی کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔
Published : December 20, 2025 at 10:54 PM IST
بیلڈانگا (مغربی بنگال): ٹی ایم سی سے نکالے گئے بھرت پور کے ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے 22 دسمبر کو ہونے والی عوامی ریلی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سنیچر کو انہوں نے مرشد آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، پارٹی کارکنوں سے ملاقاتیں کیں اور عوامی رابطہ مہم بھی چلائی۔ ہمایوں کی ٹیم کی طرف سے روڈ میپ بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حامی بس اور ٹرین میں کیسے پہنچیں گے۔
کافی کھینچ تان کے بعد سابق ٹی ایم سی لیڈر ہمایوں کبیر کو بالآخر مرشد آباد ضلع کے مرزا پور میں ایک عوامی ریلی کرنے کی اجازت مل گئی ہے، جو بیلڈنگا پولیس اسٹیشن حلقے میں واقع ہے۔ ایم ایل اے ہمایوں نے بیلڈنگا میں نماز جمعہ کے بعد دعویٰ کیا کہ 22 دسمبر کو ہونے والی عوامی ریلی دیگر تمام سیاسی جماعتوں کی ریلیوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔
ہمایوں کبیر کا مزید کہنا تھا کہ "22 دسمبر کو یہاں دوپہر 12 بجے عوامی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہمیں سب ڈویژنل آفیسر (ایس ڈی او) اور پولیس سے جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پارٹی کا اعلان اسی دن کیا جائے گا۔ ہمارا مقصد 2026 کا الیکشن لڑنا ہے۔"
ہمایوں کبیر نے خبردار کیا کہ وہ 22 دسمبر کو ترنمول کانگریس کی تمام 'غلط حرکتوں' کا پردہ فاش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ "میرا حکمراں جماعت کے لیے صرف ایک پیغام ہے: جس طرح انہوں نے یکطرفہ طور پر ایک ہی شخص کو تین بار وزیر اعلیٰ بنایا، جس طرح وہ دھوکہ دہی، جبر، بدعنوانی اور نوکری بیچنے میں مصروف ہیں- ان سب کا جواب ترنمول کانگریس کو 22 دسمبر کو ریلی کے اسٹیج سے دیا جائے گا۔"
اقلیتی برادری سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "میں مسلم کمیونٹی سے اس جذبے کو برقرار رکھنے کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے آنے والے اسمبلی انتخابات میں 100 سیٹوں پر کامیاب کریں۔ پھر 'بابری مسجد' بنے گی، یونیورسٹی، اور اسپتال بنیں گے۔ اس کے بعد مرشد آباد کے لوگوں کو علاج کے لیے چنئی، بنگلورو، حیدرآباد نہیں جانا پڑے گا۔ 'بابری مسجد' کے احاطے میں ایک بڑا اسلامی اسپتال بنایا جائے گا۔"
مرشدآباد میں سیاسی ماحول گرم
مرشدآباد میں سیاسی ماحول اس وقت مذہبی تقسیم کی وجہ سے گرم ہے۔ ہمایوں کے ترنمول کانگریس سے اخراج کے بعد ایک نئی سیاسی مساوات ابھر رہی ہے۔ ہمایوں کبیر ٹی ایم سی کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں۔ ایک ماہ قبل ہمایوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ بہرام پور ٹیکسٹائل کالج چوک پر 50,000 لوگوں کے اجتماع میں نئی پارٹی کا اعلان کریں گے۔ پھر چھ دسمبر کو انہوں نے 'بابری مسجد' کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس دن، ہمایوں نے اپنی نئی سیاسی پارٹی کے آغاز کے لیے بہرام پور اسٹیڈیم کے میدان کو عوامی جلسے کے لیے چنا تھا۔ تاہم انہیں وہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جس سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔
مزید پڑھیں:
رکن اسمبلی ہمایوں کبیر بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے مرشد آباد پہنچے، بھاری تعداد میں سکیورٹی فورسز تعینات
کلکتہ ہائی کورٹ نے بابری مسجد سنگ بنیاد معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا
ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو ٹی ایم سی نے کیا معطل، بابری مسجد کی تعمیر کا کیا تھا اعلان