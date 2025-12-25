اوڈیشہ میں بنگالی مزدور کا بہیمانہ قتل: ٹی ایم سی نے بی جے پی پر نفرت بھڑکانے کا لگایا الزام
ٹی ایم سی نے کہاکہ بی جے پی رہنماؤں نے بنگالی بولنے والوں کو "درانداز" قرار دیتے ہوئے ملک میں نفرت کا ماحول بنایا ہے۔
Published : December 25, 2025 at 6:54 PM IST
سنبل پور (اوڈیشہ): اوڈیشہ کے ضلع سنبل پور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک مہاجر مزدور کو ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا، جب کہ اس کے دو ساتھی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے تشدد سے قبل مزدوروں سے ان کے آدھار کارڈ طلب کیے تھے۔
This is no longer politics. This is a declaration of war against Bengalis.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 25, 2025
In @BJP4India ruled states, speaking Bengali has become a punishable offence. In Sambalpur, Odisha, Jewel Rana was beaten to death, not for a crime, not for violence, but for his language, his identity,… pic.twitter.com/6Aje49XZYQ
ہلاک ہونے والے مزدور کی شناخت شیخ جویل (30 سال) کے طور پر ہوئی ہے، جو مغربی بنگال کے ضلع مرشدآباد کا رہائشی تھا اور گزشتہ چند دنوں سے سنبل پور کے دانی پالی علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت میں یومیہ اجرت پر کام کر رہا تھا۔ یہ واقعہ اینٹھاپالی پولیس اسٹیشن کے حدود میں بدھ کی رات تقریباً 11:30 بجے پیش آیا۔
اینٹھاپالی تھانے کے انچارج پردیومن سوائن کے مطابق، جویل اپنے دو ساتھیوں رحمان اور حسین کے ساتھ پان مسالہ اور بیڑی خریدنے قریبی دکان پر گیا تھا۔ وہاں موجود چند افراد نے پہلے مختصر گفتگو کی، پھر اچانک مزدوروں سے آدھار کارڈ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر بات چیت تلخ کلامی میں تبدیل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا پرتشدد ہو گیا۔
حملہ آوروں نے تینوں مزدوروں کو بے رحمی سے مارا پیٹا، جس کے نتیجے میں شیخ جویل موقع پر ہی دم توڑ گیا، جب کہ اس کے دو ساتھی شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، لاش کو تحویل میں لے کر زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ لاش کو سنبل پور ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال کے مردہ خانے میں رکھا گیا ہے اور مقتول کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کی جائے گی۔ جمعرات کو آئی جی پی (نارتھرن رینج) ہمانشو کمار لال نے بتایا کہ اس معاملے میں تمام چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔
تاہم پولیس نے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم ماننے سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ شیخ جویل کو بنگالی ہونے اور مبینہ طور پر غیر قانونی بنگلہ دیشی ہونے کے شبہے میں قتل کیا گیا۔ ٹی ایم سی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسے بنگالیوں کے خلاف نفرت کی سیاست کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہے۔ پولیس نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قتل کا واقعہ مقتول کی شناخت یا زبان سے متعلق نہیں ہے۔