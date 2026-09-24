اسٹوڈنٹس اور انفراسٹرکچر کی کمی: بنگال حکومت دو سو پچاس مدرسوں کو بند کرے گی
بنگال حکومت نے پہلے ہی بے ضابطگیوں کے الزامات میں سو مزید مدرسوں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کردیے ہیں۔ پڑھیے سرجیت دتا کی رپورٹ...
Published : September 24, 2026 at 12:45 PM IST
کولکاتا: بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) کی شدید کمی اور طلبہ کی گھٹتی ہوئی تعداد کے باعث 'نبانا' (ریاستی سیکریٹریٹ) کو ریاست کے مدرسوں کے حوالے سے سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سال کے آخر تک ریاستی حکومت تقریباً 300 مزید مدرسوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے والی ہے۔ کم از کم 250 سرکاری طور پر تسلیم شدہ پرائیویٹ مدرسے، جن میں مناسب انفراسٹرکچر اور اسٹوڈنٹس کی کمی ہے، اس آنے والے دسمبر تک بند ہونے والے ہیں۔
انتظامیہ نے پہلے ہی بے ضابطگیوں (گڑبڑیوں) کے الزامات میں سو مزید مدرسوں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ان اداروں کو پوجا کی چھٹیوں سے پہلے اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انتظامی ذرائع کے مطابق اس بات کا پورا امکان ہے کہ ان سو مدرسوں میں سے کم از کم پچاس مدرسے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پر دسمبر تک تقریباً تین سو مدرسے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔
'خارجی' مدرسوں کو ریاست میں چلنے نہیں دیا جائے گا
مدرسہ تعلیم میں شفافیت لانے اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے انتظامیہ کا رویہ طویل عرصے سے سخت رہا ہے۔ نبانا کے ذرائع نے صاف کہا ہے کہ 'خارجی' مدرسوں کو کسی بھی صورت میں ریاست میں چلنے نہیں دیا جائے گا۔ ساتھ ہی حکومت سے تسلیم شدہ پرائیویٹ مدرسے، جن میں پڑھانے کے لیے کم از کم ضروری انفراسٹرکچر کی کمی ہے، انہیں اب بخشا نہیں جائے گا۔
252 مدرسوں کو بند کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے
ریاست بھر میں 252 مدرسوں کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے پہلے ہی سخت اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ بند کیے گئے مدرسوں کی فہرست میں نارتھ بنگال (شمالی بنگال) سے لے کر ساؤتھ بنگال (جنوبی بنگال) تک کے کئی اضلاع شامل ہیں۔ یہ مدرسے—جن میں درست انفراسٹرکچر کی کمی تھی—کوچ بہار، جلپائی گوڑی، علی پور دوار، نارتھ اور ساؤتھ دینا جپور، اور مالدہ جیسے شمالی اضلاع کے ساتھ ساتھ مرشد آباد، نادیا، نارتھ اور ساؤتھ 24 پرگنہ، ہاوڑہ، ہوگلی، اور ایسٹ اور ویسٹ بردھوان جیسے اضلاع میں بند کر دیے گئے ہیں۔
انتظامی ذرائع کے مطابق، 100 مدرسوں کے خلاف کئی شکایتیں درج کی گئی تھیں، جنہیں اب نئے شو کاز (وجہ بتاؤ) نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ادارے قانون کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے۔ حکام کو معائنے کے دوران کئی سنگین بے ضابطگیاں ملیں۔
فوری طور پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی
اس لیے انہیں پوجا کے تہواروں سے پہلے جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر تسلی بخش جواب نہ ملا تو فوری طور پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کی بقیہ شناخت (منظوری) منسوخ کر دی جائے گی۔ تاہم اتنے سارے مدرسے ایک ساتھ بند ہونے کے باوجود حکومت طلبہ کے مستقبل کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔
مدرسوں کو بند کرنے کا نوٹس جاری
ریاست کے اقلیتی امور کے وزیر کُشدی رام ٹوڈو نے اس معاملے پر حکومت کا موقف صاف کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت مدرسوں کو بیچ تعلیمی سال میں بند کرنے کے بجائے دسمبر تک بند کرنے کا انتظار کیوں کر رہی ہے۔ بنگال کے اقلیتی امور کے وزیر نے کہا، 'ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ (محکمۂ تعلیم) کا تعلیمی سیشن دسمبر میں ختم ہو رہا ہے۔ ریاستی حکومت اس کے بعد ان مدرسوں کو بند کرنے کا نوٹس جاری کرنے والی ہے، کیونکہ ان میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہے۔ تاہم انہیں بیچ میں بند کرنے سے ڈراپ آؤٹ ریٹ (پڑھائی چھوڑنے کی شرح) بڑھ سکتا ہے، اسی لیے اس عمل میں تاخیر کی جا رہی ہے۔'
دوسرے اداروں میں داخلہ لینے کا موقع
یہ ڈیڈ لائن اس لیے طے کی گئی ہے تاکہ جو چند طلبہ وہاں موجود ہیں، وہ اسکول نہ چھوڑیں اور تعلیمی سال مکمل کرنے کے بعد انہیں دوسرے اداروں میں داخلہ (ایڈمیشن) لینے کا موقع مل سکے۔ ریاست بھر میں چل رہے مدرسوں کی اصل صورتحال کا پتہ لگانے کے لیے سرکاری حکام نے پہلے ایک بڑا سروے کیا تھا۔
حکومت نے یہ بڑی صفائی مہم (کلین اپ ڈرائیو) بنیادی طور پر اسی سروے رپورٹ کے نتائج کی بنیاد پر شروع کی ہے۔ نبانا کے ذرائع نے بتایا کہ حکام جلد ہی مدرسوں کا ایک نیا سروے کریں گے تاکہ تعلیمی معیار کو برقرار رکھا جا سکے اور قوانین کو سختی سے نافذ کیا جا سکے۔