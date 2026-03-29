مغربی بنگال ایس آئی آر: الیکشن کمیشن نے تیسری ضمنی ووٹر لسٹ جاری کر دی
مغربی بنگال میں ایس آئی آر کے بعد الیکشن کمیشن نے تیسری ضمنی ووٹر لسٹ جاری کی ہے۔
Published : March 29, 2026 at 8:59 AM IST
کولکاتا: بھارت کے الیکشن کمیشن نے سنیچر کو سال 2026 کے لیے ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) کے تحت تیسری ضمنی ووٹر لسٹ جاری کر دی ہے۔ تاہم، الیکشن کمیشن نے اس فہرست میں ہٹائے گئے یا شامل کیے گئے ووٹرز کی کل تعداد کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ اس سے قبل جمعہ کی رات دوسری ضمنی فہرست شائع کی گئی تھی۔
کمیشن نے پیر (23 مارچ) کو "انڈر ایجوڈیکیشن" ووٹرز کی پہلی ضمنی فہرست جاری کی تھی، لیکن فہرست سے نکالے گئے ناموں کی تعداد یا نمٹائے گئے کیسز کی درست تعداد پر خاموشی اختیار رکر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ای سی پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار کے مطابق، "ضمنی فہرست" سے مراد ووٹرز کے ناموں کی ایک اضافی فہرست ہے جسے شائع ہونے کے بعد حتمی ووٹر لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔
ان میں عام طور پر نئے رجسٹرڈ ووٹرز کے نام شامل ہوتے ہیں جنہیں تصدیق اور اصلاح کے بعد دوبارہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ دفتر ایک متعلقہ حذف شدہ ناموں کی فہرست بھی جاری کرتا ہے، جس میں ایک سے زیادہ جگہوں پر ووٹنگ، موت، یا نقل مکانی جیسی وجوہات کی بنا پر ہٹائے گئے نام شامل ہوتے ہیں۔
الیکشن حکام نے بتایا کہ ضمنی فہرست کو مرحلہ وار جاری کرنے سے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آئندہ انتخابات سے قبل تمام اہل ووٹرز کو فہرست میں شامل کیا جائے اور فہرست میں درج کی گئی جانکاری درست رہے۔ اہلکار نے کہا کہ "عدالت کی ہدایت کے مطابق، ضمنی فہرست اب باقاعدگی سے جاری کی جائے گی۔"
ایس آئی آر کے عمل کے گنتی کے مرحلے کے بعد کل 58 لاکھ نام ہٹا دیے گئے، جس سے ریاست کے اہل ووٹروں کی تعداد پہلے کی 7.66 کروڑ سے کم ہو کر 7.08 کروڑ رہ گئی ہے۔
ایس آئی آر کے بعد 28 فروری کو جاری ہونے والی فہرست نے درست ووٹرز کی تعداد کو مزید کم کر کے 7.04 کروڑ سے تھوڑی زیادہ رہ گئی ہے، جب کہ 60 لاکھ سے زیادہ نام ابھی تک عدالتی جانچ کے دائرے میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ایک اور ذریعے نے بتایا کہ پہلی ضمنی فہرست میں تقریباً 10 لاکھ نام تھے، اور دوسری ضمنی فہرست میں 21 لاکھ نام تھے۔
294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کے لیے ووٹنگ 23 اور 29 اپریل کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی چار مئی کو ہوگی۔ بوتھ وار فہرست صبح 11:30 بجے کے قریب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب کرائی گئی تھی۔
