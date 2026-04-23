مغربی بنگال کے مرشدآباد میں الیکشن کے بیچ سیاسی کارکنان کے بیچ جھڑپ
سیکورٹی اہلکاروں نے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ الیکشن کمیشن نے اس واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 23, 2026 at 1:50 PM IST
مرشدآباد: ریاست مغربی بنگال میں مرشدآباد ضلع کے ناؤدا علاقے میں جمعرات کو عام جنتا اُنیان پارٹی (اے جے یو پی) اور برسر اقتدار ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔
یہ تشدد ناؤدا اسمبلی حلقے کے شیبن نگر گاؤں میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران پیش آیا۔ کئی مقامات پر گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ ہمایوں کبیر کی جماعت (اے جے یو پی) کے کارکنوں پر ہنگامہ آرائی میں ملوث ہونے کا الزام لگا، تاہم کبیر نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔
صورتحال پر قابو پانے کے لیے مرکزی فورسز نے لاٹھی چارج کیا۔ حکام کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کشیدگی صبح ہی سے بڑھ رہی تھی جب اے جے یو پی کے سربراہ نے ووٹ ڈالنے کے بعد علاقے کے ایک پولنگ بوتھ کا دورہ کیا۔
کبیر کا استقبال ٹی ایم سی کے حامیوں نے احتجاج کے ساتھ کیا، جنہوں نے "واپس جاؤ" کے نعرے بلند کیے اور ان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، انہیں "بی جے پی کا ایجنٹ" قرار دیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان پولنگ اسٹیشن کے قریب تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ماحول کشیدہ ہو گیا۔
بعد میں اے جے یو پی رہنما نے وہیں دھرنا دیا اور حکمران جماعت پر ووٹروں کو ڈرانے اور انتخابی بے ضابطگیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ کبیر نے یہ بھی کہا کہ ٹی ایم سی نے ان کی پارٹی کے کئی امیدواروں کو رشوت دے کر انتخابی میدان سے باہر رکھا، تاہم حکمران جماعت نے فوری طور پر اس پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔
حکام کے مطابق دن کے بعد حالات مزید بگڑ گئے جب دونوں جماعتوں کے حامی آمنے سامنے آ گئے۔ ایک سینئر افسر نے بتایا کہ "دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا، جس سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی۔"
پولیس اور مرکزی فورسز نے مداخلت کرتے ہوئے لاٹھی چارج کیا اور ہجوم کو منتشر کر کے حالات کو قابو میں کیا۔ ایک اور افسر نے بتایا کہ مزید کشیدگی روکنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کے اطراف میں بھاری تعداد میں سکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب ریاست کے 152 اسمبلی حلقوں میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے، جو مجموعی طور پر پرامن رہی، تاہم کچھ مقامات پر وقفے وقفے سے کشیدگی کے واقعات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو جبکہ گنتی 4 مئی کو ہوگی۔
