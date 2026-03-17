ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کو لکھا خط، انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سینئر افسران کے تبادلے پر اظہارِ حیرت
ممتا نے کہا کہ بڑے پیمانے پر تبادلوں کا یہ فیصلہ بغیر کسی الزام اور بلا کسی ٹھوس جواز کے نافذ کیا گیا۔
Published : March 17, 2026 at 2:26 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کو خط لکھ کر ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کی برطرفی کا معاملہ اٹھایا۔ پیر کی رات بھیجے گئے خط میں ممتا بنرجی نے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے فوراً بعد ریاست کے چار سینئر افسران کا تبادلہ کرنے کے الیکشن کمیشن کے حکم پر گہری تشویش اور حیرت کا اظہار کیا۔
خط لکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا نے کہا کہ وہ 15 اور 16 مارچ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے بارے میں لکھنے پر مجبور ہوئیں، جس میں ریاست کی انتظامی مشینری (خاص طور پر، چیف سکریٹری، ہوم سکریٹری، اور ڈی جی پی) کے کئی سینئر افسران کے تبادلے اور یکطرفہ طور پر ہٹانے کا حکم دیا گیا۔
انہوں نے لکھا کہ "میں 15 اور 16 مارچ 2026 کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے حال ہی میں جاری کردہ احکامات کے بارے میں لکھنے پر مجبور ہوں۔ یہ احکامات میں ریاست کے انتظامیہ کے اندر کئی اعلیٰ عہدیداروں کے تبادلے اور یکطرفہ طور پر برطرفی کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان ہدایات میں چیف سکریٹری، سکریٹری (ہوم اینڈ ہل افیئرز) اور آئی جی پی کے سینئر افسران، ڈی جی پی اور محکمہ پولیس کے دیگر افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹانا شامل ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اس طرح کے بڑے پیمانے پر تبادلوں کا یہ فیصلہ انتخابی اصولوں کی خلاف ورزی، بدانتظامی کے ارتکاب، یا انتخابی مدت کے دوران ڈیوٹی سے غفلت برتنے جیسے الزامات کے بغیر اور بلا کسی جواز کے نافذ کیا گیا ہے۔"
انہوں نے لکھا کہ "یہ عالمی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ بھارت کے آئین کے آرٹیکل 324 کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندگی ایکٹ، 1950 کی دفعہ 13CC، اور عوامی نمائندگی ایکٹ، 1951 کی دفعہ 28A کے مطابق، انتخابات کے وقت الیکشن سے جڑے کاموں سے منسلک افسران کو الیکشن کمیشن کے تحت تقرری پر کام کرنے والا مانا جاتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے انتخابات کے دوران کمیشن نے اس طرح کے تبادلے کے احکامات کو نافذ کرنے سے پہلے ریاستی حکومت کے ساتھ مشاورت کے دیرینہ طریقہ کار پر عمل کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ممتا نے مزید کہا کہ " اس سے قبل پچھلے انتخابات کے دوران اور ہمارے وفاقی ڈھانچے کے دائرے میں کمیشن نے ان اختیارات کو استعمال کرنے سے پہلے آئینی حقانیت اور انتظامی روایت دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلسل ریاستی حکومت سے مشاورت کی ہے۔اصل میں کمیشن ریاستی حکومت سے تین افسران کا ایک پینل (لسٹ) مانگتا تھا اور بعد میں کسی متنازع تبادلے سے ہونے والی کسی خالی جگہ کو بھرنے کے لیے اس لسٹ میں سے ایک افسر کو منتخب کرتا تھا۔ یہ بڑی تشویش اور حیرانی کی بات ہے کہ سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی ریاست کے سینئر افسران کو ہٹا دیا گیا ہے۔''
وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ مستقبل میں ایسے اقدامات کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے لکھا کہ "مذکورہ بالا نکات کی روشنی میں، میں کمیشن سے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ وہ مستقبل میں ایسے یکطرفہ قدم اٹھانے سے باز رہے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی دیرینہ روایات، ساکھ اور ادارہ جاتی سالمیت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، جب کہ اس سے ہمارے آئینی ڈھانچے کے بنیادی اصولوں پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔
