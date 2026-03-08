ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی مرکزی حکومت کو گرانے کی دھمکی دی
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک احتجاجی پلیٹ فارم سے مرکزی حکومت کو گرانے کے بارے میں بات کی۔
Published : March 8, 2026 at 6:59 AM IST
کولکتہ: وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سپریمو ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی مرکزی حکومت کو گرانے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے یہ انتباہ ہفتہ کو کولکتہ کے دھرمتلہ میں ایک احتجاجی پلیٹ فارم سے جاری کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سوال کیا کہ آپ اتنے مغرور کیوں ہیں؟ جس کے بعد انہوں نے مرکز میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کو گرانے کی دھمکی دی۔
ممتا نے کہا کہ یہ حکومت اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جل رہی ہے اور درحقیقت چندرا بابو نائیڈو کے رحم و کرم پر زندہ ہے۔ اس کے بعد اس نے تقریباً دھمکی آمیز لہجے میں مزید کہا کہ اگر معاملات مزید بڑھے تو دہلی حکومت کو گرا دیا جائے گا۔
غور طلب ہے کہ نریندر مودی 2014 میں پہلی بار ہندوستان کے وزیر اعظم بنے تھے۔اس وقت بی جے پی اکثریتی پارٹی تھی۔ نتیجے کے طور پر، بی جے پی کو حکومت چلانے کے لیے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے اتحادیوں پر انحصار نہیں کرنا پڑا۔
2019 میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ بی جے پی 300 سے زیادہ سیٹیں جیت کر اکثریتی پارٹی بن گئی۔ نریندر مودی کو وزیر اعظم کے طور پر اپنے دوسرے دور میں بھی اتحادیوں پر انحصار نہیں کرنا پڑا۔ تاہم، جب انہوں نے 2024 میں مسلسل تین بار جیتنے والے ملک کے پہلے غیر وابستہ رہنما کے طور پر وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تو 2014 اور 2019 کے مقابلے میں صورتحال مکمل طور پر بدل گئی۔
2024 میں، بی جے پی نے صرف 240 سیٹیں حاصل کیں، جو کہ قطعی اکثریت سے کم تھی۔ وہ سب سے بڑی پارٹی بنی ہوئی ہے۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ، این ڈی اے نے لوک سبھا میں 272 سیٹوں کی جادوئی تعداد کو عبور کیا۔
نتیجتاً بی جے پی کو اس بار اپنے اتحادیوں پر انحصار کرنا پڑا ہے۔ ان حلیفوں میں سے ایک این چندرابابو نائیڈو کی تیلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی) ہے۔ ان کے پاس 16 ایم پی ہیں۔ اگر وہ چلے گئے تو حکومت گرنے کے باوجود حالات غیر مستحکم رہیں گے۔ کیونکہ این ڈی اے کے ارکان کی کل تعداد 293 ہے۔ اگر ٹی ڈی پی چھوڑ دیتی ہے تو یہ 277 ہو جائے گی، یعنی این ڈی اے کے پاس جادوئی تعداد سے پانچ ممبران پارلیمنٹ زیادہ ہوں گے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق ممتا بنرجی نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ تعداد پہنچ گئی تو مرکز کی مودی حکومت گر جائے گی۔
دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے بھی آج ریاست کے نئے تعینات ہونے والے گورنر کے معاملے پر بات کی۔ انہوں نے بنگال کے سبکدوش ہونے والے گورنر سی وی آنند بوس کو تمل ناڈو سے آر این روی کو تبدیل کرنے کے فیصلے پر سخت تنقید کی۔ ممتا نے نئے گورنر کو بی جے پی کا ’’پریڈ کیڈر‘‘ قرار دیا۔ مزید برآں، اس نے نشاندہی کی کہ آنند بوس کو ان کی میعاد ختم ہونے سے پہلے کیوں ہٹا دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا، "میں گورنر سی وی آنند بوس کو ہٹانے کی تمام وجوہات جانتا ہوں۔ لیکن میں ابھی انہیں عوامی طور پر ظاہر نہیں کروں گا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہیں دھمکی دی گئی تھی۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اپنے کسی بھی مقرر کو آزادانہ طور پر کام کرنے یا اپنی پوری مدت پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو جگدیپ دھنکھر کے معاملے میں پہلے ہوا تھا وہ اس بار آنند بوس کے معاملے میں بھی ہوا ہے۔
چیف منسٹر جمعہ سے ریاست کی ووٹر لسٹ سے تقریباً 60 لاکھ رائے دہندوں کے نام ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن) کے عمل کے ذریعے ہٹائے جانے کے خلاف احتجاجی دھرنے پر ہیں۔
ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ فہرست سے کئی عام شہریوں کے نام خارج کردیئے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے حلقہ بھوانی پور سے بھی۔ اس کوتاہی پر اس کے مسلسل غصے نے ہفتے کے روز مختلف تبصروں کے ساتھ ریاست کے سیاسی منظر کو مزید گرم کر دیا۔
بنگال انتخابات سے قبل صدر بی جے پی کے کہنے پر سیاست کر رہے ہیں: ممتا
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ہفتہ کے روز وزیر اعلیٰ دروپدی مرمو کو ریاست میں قبائلیوں کی ترقی کی رفتار پر سوال اٹھانے کے لیے نشانہ بنایا، اور الزام لگایا کہ وہ اسمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی کے کہنے پر سیاست کر رہی ہیں۔
شمالی بنگال کے دورے کے دوران مرمو کے تبصروں پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، بنرجی نے الزام لگایا کہ بی جے پی ریاستی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے صدر کے دفتر کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کولکتہ میں ایک احتجاجی مقام پر کہا، ’’بی جے پی اتنی نیچے جھک گئی ہے کہ وہ صدر دروپدی مرمو کو ریاست کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔‘‘
انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر کی تقریب میں ریاستی نمائندوں کی عدم موجودگی کے بارے میں انہیں دی گئی معلومات غلط تھیں۔ بنرجی نے کہا کہ انتخابات سے پہلے اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنا ان کے لیے ہمیشہ ممکن نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر آپ سال میں ایک بار آئیں تو میں آپ کا استقبال کر سکتی ہوں لیکن اگر آپ انتخابات کے دوران آئیں تو میرے لیے آپ کی تقریبات میں شرکت کرنا ممکن نہیں ہو گا کیونکہ میں عوام کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہوں۔