مغربی بنگال اسمبلی انتخابات: ٹی ایم سی کی فہرست جاری، ممتا بنرجی نندی گرام سے نہیں لڑیں گی
بی جے پی کے بعد ٹی ایم سی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا۔ پارٹی نے کئی حیران کن فیصلے کئے۔
Published : March 17, 2026 at 8:09 PM IST
کولکاتہ: ترنمول کانگریس نے منگل کو 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نندی گرام سے الیکشن نہیں لڑیں گی۔ وہ بھوانی پور سے الیکشن لڑیں گی۔ بی جے پی نے سویندو ادھیکاری کو ان کے خلاف میدان میں اتارا ہے۔ ادھیکاری نندی گرام سے بھی الیکشن لڑیں گے۔
ترنمول کانگریس نے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔ ممتا بنرجی بھوانی پور سے الیکشن لڑیں گی۔ پارٹی نے 291 اسمبلی سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔
چندریما بھٹاچاریہ کو دم دم نارتھ سیٹ سے، مدن مترا کو کمارہاٹی سیٹ سے، فرہاد حکیم کو کولکاتہ پورٹ سیٹ سے، کنال گھوش کو بیلگھاٹہ سیٹ سے اور ڈاکٹر ششی پنجا کو شیام پوکر سیٹ سے میدان میں اتارا گیا ہے۔
ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی ریاست کی 294 میں سے 291 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔ کولکاتہ میں ایک پریس کانفرنس میں بنرجی نے کہا کہ انیت تھاپا کی قیادت میں بھارتیہ گورکھا پرجاتنترک مورچہ (بی جی پی ایم) دارجلنگ کی پہاڑیوں کی باقی تین سیٹوں پر مقابلہ کرے گی۔
پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی اور ریاستی صدر سبرت بخشی کے ساتھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے، بنرجی نے کہا، "ہم 294 میں سے 291 سیٹوں پر مقابلہ کریں گے۔ ہماری اتحادی، انیت تھاپا کی قیادت میں بی جی پی ایم، دارجلنگ ہلز کی باقی تین سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔"
ممتا بنرجی نے یقین ظاہر کیا کہ ٹی ایم سی 2026 کے اسمبلی انتخابات میں آرام دہ اکثریت کے ساتھ اقتدار برقرار رکھے گی۔ انہوں نے دعوی کیا، "ہم 2026 کے اسمبلی انتخابات میں 226 سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے۔"
وزیر اعلیٰ نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو یقین دلانے کی بھی کوشش کی جو امیدواروں کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ بنرجی نے کہا کہ ایسے لیڈروں کو تنظیم میں جگہ دی جائے گی۔
بی جے پی پر حملہ آور ہوتے ہوئے، بنرجی نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں پارٹی کی سیٹوں کی تعداد میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا، "اس الیکشن میں بی جے پی کی سیٹوں کی تعداد میں کمی آئے گی۔ انہیں ان کی عوام مخالف پالیسیوں کا مناسب جواب ملے گا۔"
ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ مغربی بنگال انتخابات میں ٹی ایم سی کے 291 امیدواروں میں سے 52 خواتین ہیں، 95 درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل سے ہیں، اور 47 اقلیتیں ہیں۔ مغربی بنگال کی تمام 294 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ دو مرحلوں میں ہوگی۔ 23 اور 29 اپریل کو بالترتیب 152 اور 142 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔