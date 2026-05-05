مغربی بنگال: مسلم اکثریتی اضلاع میں بی جے پی نے لگائی نقب، ووٹوں کی تقسیم سے ٹی ایم سی کو نقصان
اقلیتی ووٹوں کی تقسیم نے ٹی ایم سی کے گڑھ میں بی جے پی قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی۔
Published : May 5, 2026 at 2:30 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال کے نتائج نے تمام سیاسی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بی جے پی اتنی بڑی جیت حاصل کرے گی۔ بی جے پی کی شاندار انتخابی فتح نے نہ صرف اپنے روایتی گڑھوں سے بلکہ مسلم اکثریتی اضلاع میں غیر متوقع کامیابی حاصل کی ہے۔
اقلیتی ووٹر بیس کے ٹوٹنے کا سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی کو ہوا۔ اب تک ٹی ایم سی اس حمایت کا براہ راست فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک مرشد آباد، مالدہ، اور شمالی دیناج پور جیسے اضلاع میں ٹی ایم سی کا غلبہ مسلم ووٹوں کے قریب قریب مجموعی طور پر مضبوط ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان خطوں میں مسلمانوں کی آبادی 50 فیصد یا اس سے زیادہ ہے۔
2011 میں بائیں بازو کی جماعتوں کی شکست کے بعد، ٹی ایم سی نے اس ووٹر بیس پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ ٹی ایم سی نے 2021 میں بھی اس تعاون کا فائدہ اٹھانا جاری رکھا۔ تاہم اس بار یہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ ان تین اضلاع میں 43 اسمبلی سیٹوں میں سے بی جے پی نے 2021 میں محض آٹھ سیٹیں حاصل کی تھیں۔ اس بار تاہم یہ تعداد بڑھ کر 19 ہوگئی۔ اس کے برعکس جب کہ ٹی ایم سی نے پچھلے انتخابات میں 35 نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن اس بار وہ صرف 22 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ باقی سیٹوں پر سی پی ایم کانگریس اور ہمایوں کبیر نے کامیابی حاصل کی۔
اسٹریٹجک اتحاد کے بجائے اقلیتی ووٹروں نے اپنے ووٹ کئی اپوزیشن جماعتوں میں تقسیم کر دیئے۔ حلقوں میں ٹی ایم سی کی برتری کم ہوگئی۔ یہ تبدیلی خاص طور پر مرشد آباد میں دیکھی گئی ہے، جو اس ہلچل کا مرکز ہے۔ مسلمانوں کی آبادی 66 فیصد سے زیادہ ہونے کے ساتھ یہ ضلع طویل عرصے سے ٹی ایم سی کا گڑھ رہا ہے۔
2021 میں، ٹی ایم سی نے ضلع کی 22 میں سے 20 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس بار یہ تعداد گھٹ کر صرف نو رہ گئی ہے۔ بی جے پی نے مساوی تعداد میں سیٹیں حاصل کی ہیں - پچھلے انتخابات میں اس کی دو سیٹوں کے مقابلے میں ایک غیر معمولی چھلانگ۔
پی ٹی آئی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے، سیاسی تجزیہ کار بسوناتھ چکرورتی نے نوٹ کیا کہ تقریباً 780,000 نام مرشد آباد میں انتخابی فہرستوں سے ایس آئی آر کے عمل کے تحت نکالے گئے تھے۔ ٹی ایم سی کا کہنا ہیکہ ان حذفوں نے غیر متناسب طور پر اس کے سپورٹ بیس کو متاثر کیا۔ تاہم انتخابی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کانگریس، سی پی آئی (ایم) اور اے جے یو پی کے درمیان ووٹوں کی تقسیم نے نقصان کو مزید بڑھا دیا۔
رانی نگر میں جب کہ کانگریس نے ٹی ایم سی کو تھوڑے فرق سے شکست دی، سی پی آئی (ایم) نے اہم ووٹ شیئر حاصل کیا، اس طرح اس نے اقلیتی ووٹ بینک میں قدم رکھا جو پہلے ٹی ایم سی کے متحد تھے۔ ریجی نگر اور نودا میں اے جے یو پی کے ہمایوں کبیر نے مسلم ووٹروں کی کافی حمایت حاصل کی وہ حمایت جو دوسری صورت میں ٹی ایم سی کے پاس جاتی تھی کامیابی کے ساتھ اپنے مقامی اثر و رسوخ کو فیصلہ کن جیت میں تبدیل کر دیا۔
ان اضلاع کے اندر ان حلقوں میں جہاں ہندو ووٹرز کا تناسب زیادہ تھا، ان میں توازن برقرار نہیں رکھا گیا۔ کنڈی اور نبگرام جیسی سیٹوں پر، بی جے پی نے ایک مضبوط ہندو ووٹ بینک کا فائدہ اٹھایا۔ وہ علاقے جہاں ٹی ایم سی دوسری صورت میں فائدہ اٹھاتی تھی۔
اسی طرح کی تبدیلی مالدہ میں بھی واضح ہے۔ یہاں بی جے پی نے اپنی سیٹوں کی تعداد چار سے بڑھا کر چھ کر دی، جب کہ مسلم ووٹوں کے ٹوٹنے اور کانگریس کی بقایا تنظیمی طاقت کی وجہ سے ٹی ایم سی کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ ضلع میں اپنی تاریخی جڑوں کے باوجود، کانگریس نے صرف محدود کامیابی حاصل کی۔ تاہم اس کی موجودگی کئی حلقوں میں ٹی ایم سی کی جیت کے مارجن کو کم کرنے کے لیے کافی تھی۔
ایسا ہی نمونہ شمالی دیناج پور میں بھی دیکھا گیا۔ بی جے پی نے اپنی سیٹوں کی تعداد دوگنی کر دی، دو سے بڑھ کر چار ہو گئی، جبکہ ٹی ایم سی کی تعداد سات سے گھٹ کر پانچ ہو گئی۔متعدد حلقوں میں کانگریس اور بائیں بازو کے امیدواروں کے مشترکہ ووٹ کا حصہ نمایاں طور پر اس مارجن سے تجاوز کر گیا جس سے ٹی ایم سی کو شکست ہوئی - ووٹ کی تقسیم کے اثرات کا واضح اشارہ ہے۔
ان تین اضلاع کے علاوہ، یہ جنوبی 24 پرگنہ اور بیر بھوم کے کچھ حصوں میں بھی دیکھا گیا، جہاں اقلیتی رائے دہندگان ایک اہم آبادی کا حصہ ہیں ۔ لیکن اکثریت میں نہیں ہیں یہاں بھی بی جے پی نے قابل ذکر کامیابیاں حاصل کیں۔
یہ نتیجہ 2021 کے انتخابات سے ایک اہم نشاندہی کرتا ہے، جب ٹی ایم سی نے کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو بی جے پی کے خلاف ایک مضبوط قلعہ کے طور پر قائم کیا، این آر سی اور سی اے اے کے ارد گرد شدید پولرائزیشن کے درمیان اقلیتوں کی زبردست حمایت حاصل کی۔
ٹی ایم سی کے ایک سینئر لیڈر نے تبصرہ کیا، "ایسا لگتا ہے کہ ووٹنگ کا اسٹریٹجک رویہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ مسلم ووٹروں کا ایک حصہ کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، جب کہ دیگر ابھرتے ہوئے علاقائی متبادلات جیسے کہ اے جے یو پی اور انڈین سیکولر فرنٹ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔کولکتہ میں مقیم ایک انتخابی تجزیہ کار نے مشاہدہ کیا، ٹی ایم سی کا ماڈل اقلیتی ووٹوں کے تقریباً مکمل استحکام پر منحصر ہے۔یہاں تک کہ اہم حلقوں میں 10-15 فیصد کا جھول بھی نتائج کو الٹ سکتا ہے۔
انہوں نے کئی حلقوں کی طرف اشارہ کیا جہاں بی جے پی نے اپنے ووٹ شیئر میں ڈرامائی اضافہ دیکھے بغیر کامیابی حاصل کی۔ بی جے پی کی نمایاں کامیابی کی وسعت کو سمجھنے کے لیے یہ متحرک چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ان میں سے بہت سی نشستوں پر، پارٹی کو اپنی حمایت کی بنیاد کو کافی حد تک بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے صرف ایک منقسم اپوزیشن سے فائدہ اٹھایا۔
مرشد آباد مالدہ، شمالی دیناج پور، جنوبی 24 پرگنہ، اور بیر بھوم یہ پانچ اضلاع مجموعی طور پر 85 اسمبلی سیٹوں کے لیے ہیں۔ یہاں بی جے پی کی کارکردگی نے نہ صرف اس کی سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے بلکہ انتخابی طور پر ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے علاقوں میں اس کی رسائی کے تصور کو بھی بدل دیا ہے۔
ٹی ایم سی کے لیے یہ فیصلہ ایک انتباہ کے طور پر کام کرتا ہے کہ اس کا سب سے قابل بھروسہ سپورٹ بیس اب متحد نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کمی ابھی یکساں یا ناقابل واپسی نہیں ہوسکتی ہے،لیکن یہ اس الیکشن کے نتائج کو متاثر کرنے کے لیے کافی گہرا ہے۔