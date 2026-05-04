رجحانات پر ممتا بنرجی کا پہلا بیان، بی جے پی کو جان بوجھ کر آگے دکھایا جا رہا ہے
مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے درمیان، ممتا بنرجی نے الزام لگایا، BJP کو ایک سازش کے تحت رجحانات میں آگے دکھایا جارہا ہے۔
Published : May 4, 2026 at 1:52 PM IST
کولکتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے رجحانات میں بی جے پی نے نمایاں برتری حاصل کی ہے۔ حکمراں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) پیچھے چل رہی ہے۔ دریں اثنا، ٹی ایم سی سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے رجحانات پر ردعمل ظاہر کیا ہے اور بی جے پی پر کئی جگہوں پر گنتی روکنے کا الزام لگایا ہے۔
بھوانی پور سے ٹی ایم سی کی امیدوار ممتا بنرجی نے ایک بیان میں کہا، "کاؤنٹنگ ایجنٹس اور امیدواروں کو گنتی مراکز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ بی جے پی کا منصوبہ ہے۔ میں کل سے کہہ رہی ہوں کہ انہیں پہلے آگے دکھایا جائے گا۔ انہوں نے کئی جگہوں پر گنتی روک دی ہے۔ کلیانی میں مشینیں ملی ہیں جہاں کوئی میچ نہیں ہے، مرکزی طاقتوں کی طرف سے ٹی ایم سی پر ہر طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "انہوں نے ایس آئی آر کے ذریعے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی ہم 100 سے زائد سیٹوں پر آگے ہیں، جس کی اطلاع نہیں دی جا رہی ہے، ہر چیز کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپنے طور پر کام کر رہا ہے، اور مرکزی فورسز بھی ان کے ساتھ ہیں، پولیس بھی مرکزی فورسز کے ساتھ کام کر رہی ہے، میں پارٹی کارکنوں سے کہتی ہوں کہ حوصلہ نہ ہاریں، آپ کی گنتی 4 کے سورج غروب ہونے تک جاری رہے گی۔ 14-18 راؤنڈ، اور ہم جیتیں گے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری رجحانات کے مطابق، دوپہر 1:25 بجے تک، بی جے پی 189 سیٹوں پر آگے تھی، جب کہ ٹی ایم سی 95 سیٹوں پر آگے تھی۔ دیگر پارٹیوں کے امیدوار پانچ سیٹوں پر آگے تھے۔