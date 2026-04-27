اسمبلی انتخابات 2026: پی ایم مودی کی ریلی سے پہلے ٹی ایم سی-بی جے پی کی جھڑپ، گولی چلی
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ بدھ 29 اپریل کو ہوگی۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : April 27, 2026 at 10:55 AM IST
جگدل: 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آج، پیر، شام 5 بجے ختم ہوگی۔ ریاست کی 294 اسمبلی سیٹوں کے لیے دو مرحلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ 23 اپریل کو پہلے مرحلے میں تقریباً 152 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی۔ بقیہ 142 سیٹوں کے لیے ووٹنگ بدھ 29 اپریل 2026 کو ہوگی۔ اصل مقابلہ ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ نتائج کا تعین 4 مئی 2026 کو گنتی کے دن کیا جائے گا۔
وزیر اعظم نریندر مودی بھی بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور روڈ شو بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بار عوام ٹی ایم سی حکومت کو ریاست سے بے دخل کر دیں گے۔ دریں اثنا، ان کی انتخابی ریلی سے پہلے، شمالی 24 پرگنہ کا جگددل علاقہ ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے بعد میدان جنگ میں تبدیل ہوگیا۔ تھانے کے سامنے دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اور فائرنگ کی۔ واقعے کے دوران بی جے پی امیدوار پون سنگھ (ارجن سنگھ کا بیٹا) کے ایک محافظ کو گولی مار دی گئی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے دیر رات مرکزی فورسز کو تعینات کیا گیا تھا۔
آج انتخابی مہم کے آخری دن وزیر اعظم نریندر مودی پارٹی امیدوار راجیش کمار کی حمایت میں جگدل میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ تاہم، اس ریلی سے پہلے، ٹی ایم سی اور بی جے پی کے درمیان پرتشدد واقعات نے جگددل کے ماحول کو پوری طرح سے بدل دیا ہے۔
بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ ٹی ایم سی کے حمایت یافتہ شرپسند گھر گھر جا رہے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور انہیں وزیر اعظم کی ریلی میں شرکت نہ کرنے کی تنبیہ کر رہے ہیں۔ مزید برآں، کچھ دن پہلے، وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک انتخابی ریلی کے دوران بی جے پی امیدوار راجیش کمار کے خلاف کچھ قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد راجیش کمار نے جگدل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
اتوار کی رات تقریباً 10:30 بجے بی جے پی امیدوار راجیش کمار اپنے پارٹی کارکنوں کے ساتھ جگدل پولیس اسٹیشن گئے۔ اسی وقت ٹی ایم سی کے دو کارکن منوج پانڈے اور سورو سنگھ بھی اپنے حامیوں کے ساتھ پہنچے۔ تھانے میں دو گروپوں میں جھگڑا ہوا۔ لڑائی جسمانی جھگڑے تک بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق ایم پی ارجن سنگھ کے بیٹے پون سنگھ جگدل پولیس اسٹیشن کے بالکل ساتھ رہتے ہیں۔ الزام ہے کہ ہنگامہ آرائی کے درمیان ٹی ایم سی کارکنوں کا ایک گروپ ان کے گھر میں گھس گیا۔ پون کا دعویٰ ہے کہ ان شرپسندوں نے اس کے گھر کو نشانہ بنایا، عمارت پر بم پھینکے اور فائرنگ کی۔ گولی لگنے سے ان کا محافظ زخمی ہو گیا۔