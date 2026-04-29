مغربی بنگال میں سخت مقابلہ، ایگزٹ پولز کے مجموعی رجحان بی جے پی کے حق میں؟
ایگزٹ پولس کے بعد مغربی بنگال میں اقتدار کی جنگ فی الحال انتہائی سخت اور غیر یقینی مرحلہ میں داخل ہوگئی ہے۔
Published : April 29, 2026 at 7:54 PM IST
حیدرآباد : 294 نشستوں پر مشتمل مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات دو مرحلوں میں مکمل ہوئے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔ مختلف ایگزٹ پولز کے مطابق حکمراں جماعت ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے درمیان سخت ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے۔
کچھ ایجنسیوں جیسے پیوپلز پلس نے ممتا بنرجی کی قیادت میں ٹی ایم سی کو واضح برتری دیتے ہوئے 177 سے 197 نشستوں کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ بی جے پی کو 95 سے 110 سیٹیں ملنے کا اندازہ ظاہر کیا گیا ہے۔
دوسری جانب ماٹریز اور پی مارک جیسے ایگزٹ پولز بی جے پی کو آگے دکھا رہے ہیں، جہاں بی جے پی کو 150 سے زائد نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ “پول آف پولز” کے مطابق مجموعی رجحان بی جے پی کے حق میں جھکتا دکھائی دے رہا ہے، جو پہلی بار ریاست میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ مغربی بنگال میں اقتدار کی جنگ فی الحال انتہائی سخت اور غیر یقینی مرحلہ میں داخل ہوگئی ہے۔
سیاسی مہم میں ٹی ایم سی کی قیادت خود ممتا بنرجی اور ان کے بھتیجے ابھیشیک بنرجی نے کی، جبکہ بی جے پی کی جانب سے نریندر مودی، امیت شاہ اور دیگر مرکزی رہنما سرگرم رہے۔ حتمی فیصلہ 4 مئی کو ووٹوں کی گنتی کے بعد سامنے آئے گا، جس کے بعد ہی یہ واضح ہوگا کہ ایگزٹ پولز کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں۔