ظلم کو دیکھیے، کس طرح ہو رہی غنڈہ گردی، ممتا نے بی جے پی پر غنڈہ گردی کا لگایا الزام
Published : April 29, 2026 at 10:57 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 11:06 AM IST
کولکتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے دوسرے مرحلے کے لیے آج بدھ، 29 اپریل کو ووٹنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صبح 9 بجے تک تقریباً 18.39 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ صبح سے ہی تمام پولنگ بوتھوں پر ووٹرز کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔
دریں اثنا، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور بھوانی پور سے ترنمول کانگریس کی امیدوار، ممتا بنرجی نے بدھ کو بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ "انتخابات میں زبردستی دھاندلی" کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ان پر پارٹی کارکنوں کے خلاف تشدد اور ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی الزام لگایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کل رات ہمارے کارکن کو کس طرح زدوکوب کیا گیا، ذرا یہ ظلم دیکھیں۔ یہ کیسی غنڈہ گردی ہو رہی ہے؟ ووٹنگ اس طرح نہیں ہوتی۔ ووٹنگ پرامن طریقے سے ہو رہی ہے۔ یہ جمہوریت کا تہوار ہے۔
West Bengal Chief Minister and TMC candidate from Bhabanipur Assembly constituency, Mamata Banerjee, says, " my party and i, as chairman of aitc, want the voting to be peaceful so that people can exercise their franchise. however, some observers have been brought in from different… https://t.co/8IZn4Ctj2n pic.twitter.com/0bAwcKA9Va— ANI (@ANI) April 29, 2026
مبصرین پر بھی سوالات اٹھائے گئے
ممتا نے مزید کہا کہ میری پارٹی اور میں ترنمول کانگریس کی چیئرپرسن کے طور پر چاہتے ہیں کہ ووٹنگ پرامن ہو تاکہ لوگ اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ تاہم، کچھ مبصرین کو مختلف مقامات سے لایا گیا ہے، ان کے ساتھ پولیس افسران جو بنگال کو نہیں سمجھتے ہیں۔ منگل کو ایک افسر نے پورے بنگال میں پریشانی پیدا کر دی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ مبصرین پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، ٹی ایم سی پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ٹی ایم سی کے تمام ایجنٹوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے یوتھ بلاک صدر کو صبح گرفتار کر لیا گیا۔ اس لیے میں چیتلہ گیا۔ میں تھانے نہیں گیا۔ میری پارٹی کا کارکن وہاں گیا۔ کل رات، تقریباً 2 بجے، سی آر پی ایف کی ایک ٹیم "گنڈوں،" معاف کیجئے، "گنڈے" نہیں، مقامی پولیس کے بغیر میرے وارڈ 70 کے کونسلر کے گھر گئی اور ان کے گھر پر حملہ کیا۔ اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ گھر نہیں ہے، تو CRPF نے اس پر حملہ کیا (اسے لات ماری)، اس کا فون چھین لیا، اور اسے خبردار کیا کہ وہ پارٹی کا کوئی کام نہ کرے۔ میں آپ کو ثبوت دکھا سکتا ہوں۔
بی جے پی کو نشانہ بنانا
سی ایم ممتا بنرجی نے مزید کہا، "لیکن انہوں نے اسے پوری طرح برباد کر دیا ہے۔ نیت بالکل صاف ہے: بی جے پی زبردستی انتخابات میں دھاندلی کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے کارکن اور لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔" دوسرے اور آخری مرحلے میں 142 سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے۔ معلومات کے مطابق ووٹرز کی کل تعداد تقریباً 32.1 ملین ہے (مرد: 16,435,627، خواتین: 15,737,418، اور تیسری صنف: 792)۔ ووٹنگ کے لیے 41,001 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں 1,448 امیدوار مدمقابل ہیں جن میں 220 خواتین بھی شامل ہیں۔
پرتشدد جھڑپیں آج بھی جاری
آج کی ووٹنگ کے بعد ریاست کے کئی حصوں سے پرتشدد جھڑپوں کی اطلاعات آرہی ہیں۔ سکیورٹی فورسز متحرک ہیں اور حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس سے قبل مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 152 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ اس مرحلے میں آزادی کے بعد سب سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے، تقریباً 93 فیصد۔ ووٹنگ کے بعد حکمراں ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی دونوں نے حکومت بنانے کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔