مغربی بنگال انتخابات 2026: بدلاؤ نہیں ہوا تو سناتن ختم ہو جائے گا، سویندو ادھیکاری کا متنازع بیان
ریاست میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 152 سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ جاری ہے۔ دریں اثنا بھاجپا لیڈر نے متنازع بیان دیا ہے۔
Published : April 23, 2026 at 10:11 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ پولنگ بوتھ پر صبح سے ہی ووٹرز کی لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کئی نامور امیدوار بھی ووٹ ڈالنے کرنے پہنچ رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 152 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے جس میں کئی لوگوں کی قسمت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔
اس تناظر میں نندی گرام اور بھوانی پور اسمبلی حلقوں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار سویندو ادھیکاری نے نندی گرام کے ایک پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالا۔ اطلاعات کے مطابق مغربی بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری بھوانی پور میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔
ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس بار تبدیلی آئے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ ''اگر اس بار تبدیلی نہیں آئی تو بنگال میں سناتن ختم ہو جائے گا۔'' انہوں نے مزید کہا کہ 'الیکشن کمیشن اچھا کام کر رہا ہے لیکن ہر جگہ کچھ غنڈے ہیں۔ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر فوری طور پر سخت کارروائی ہونی چاہیے۔'
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | State LoP & BJP Candidate from Nandigram & Bhabanipur, Suvendu Adhikari says, " parivartan hoga. if a change does not take place this time, sanatana in bengal will be finished. the election commission is doing good work, but there are some… pic.twitter.com/8KwKCCkjNM— ANI (@ANI) April 23, 2026
قبل ازیں آسنسول جنوبی اسمبلی حلقے سے بی جے پی امیدوار اگنی مترا پال نے اپنا ووٹ ڈالا اور ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا کو اپنی سیاہی والی انگلی دکھاتے ہوئے کہا کہ "ہمیں یقین ہے کہ بنگال کے لوگ بی جے پی کو ووٹ دیں گے۔ وہ ٹی ایم سی کو ہٹانے کے لیے پرعزم ہیں، یہ بنگال کو بچانے کی لڑائی ہے۔ ہم ہندو مسلم سیاست نہیں چاہتے، ہم نوجوانوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں اور ہم یہاں سے گئے 40 لاکھ لوگوں کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ ممتا بنرجی ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر فیل ہیں۔ انہیں کرسی چھوڑ دینی چاہیے" ملک اور اس ریاست کی خواتین کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہے۔"
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے پہلے مرحلے کے لیے صبح سات بجے سے ووٹنگ جاری ہے۔ پی ایم مودی، لوک سبھا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، وزیر داخلہ امت شاہ، گورنر روی اور کانگریس صدر کھرگے نے ووٹروں سے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔
مغربی بنگال میں 294 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 152 حلقوں کا احاطہ کیا گیا ہے جب کہ دوسرے مرحلے میں 142 سیٹوں پر 29 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں کل 1478 امیدوار میدان میں ہیں۔ ووٹوں کی گنتی چار مئی کو ہوگی۔
