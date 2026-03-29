مغربی ایشیا بحران: راجناتھ سنگھ نے کہا، 'تیزی سے فیصلے اور لمبی تیاری ہی واحد حل'
مغربی ایشیا بحران کے بیچ بھارت کے سپلائی چین کو لاحق خطرات کا جائزہ لینے کے لیے آئی جی او ایم کی اہم میٹنگ ہوئی۔
Published : March 29, 2026 at 7:24 AM IST
نئی دہلی: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سنیچر کو مغربی ایشیا میں ابھرتے ہوئے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے درمیانی سے طویل مدتی تیاری اور تیز فیصلہ سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ سنگھ نے یہ بات مغربی ایشیا کی صورت حال پر نظر رکھنے کے لیے بنائے گئے 'انفارمل امپاورڈ گروپ آف منسٹرز (IGoM) کی پہلی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن، پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، وزیر تیل ہردیپ سنگھ پوری، وزیر توانائی منوہر لال، اور کیمیکل اور کھاد کے وزیر جے پی نڈا نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امورِ صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی، شہری ہوابازی کے وزیر کنجراپو راما موہن نائیڈو، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ بھی بات چیت میں شامل ہوئے۔
Delhi | Raksha Mantri Rajnath Singh chaired the first meeting of the Informal Empowered Group of Ministers (IGoM) set up to monitor the evolving situation in West Asia and recommend proactive measures in response to the developments.— ANI (@ANI) March 28, 2026
ایک سرکاری بیان کے مطابق، وزراء کے گروپ نے بدلتی ہوئی صورت حال اور بھارت میں مختلف شعبوں پر اس کے اثرات کا بغور جائزہ لیا۔ وزیر دفاع سنگھ نے ایک فعال، مربوط اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت اور بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر چوکس رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔
اجلاس کے بعد راجناتھ سنگھ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ آئی جی او ایم نے مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی روشنی میں توانائی کی سپلائی کو درپیش خطرات، ضروری اشیاء کی گھریلو دستیابی، اہم بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی اور بھارت کی سپلائی چین کی لچک کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی۔
انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں "حکومت ہند کی طرف سے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی عوام کو تنازع کے کسی بھی اثر سے بچانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔"
