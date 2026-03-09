جنگ کا اثر: ایران اسرائیل جنگ اب پونے کے شمشان گھاٹوں کو کر رہی متاثر! پی ایم سی نے گیس شمشانوں کو اچانک بند کر دیا، جانیں کیا ہے وجہ؟
مرکزی حکومت کی ہدایت کے بعد، پونے میونسپل کارپوریشن نے اپنے گیس سے چلنے والے شمشان گھاٹوں کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔
پونے، مہاراشٹر: (ایران اسرائیل جنگ کے اثرات) مغربی ایشیا میں جاری جنگ نے گیس کی سپلائی کو متاثر کیا ہے۔ مرکزی حکومت کی ہدایت کے بعد، پونے میونسپل کارپوریشن نے اپنے گیس سے چلنے والے شمشان گھاٹوں کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔
خبر کے مطابق مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی جنگ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب ہندوستان میں مقامی شہری خدمات کو متاثر کر رہی ہے۔ پونے میونسپل کارپوریشن (PMC) نے اگلے نوٹس تک شہر کے گیس سے چلنے والے شمشان گھاٹوں کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ حالیہ رہنما خطوط کے بعد کیا گیا ہے۔
یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟
ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازعہ نے عالمی سطح پر تیل اور قدرتی گیس کی برآمدات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایل پی جی بنیادی طور پر پروپین اور بیوٹین کا مرکب ہے۔ بحران کی شدت کو دیکھتے ہوئے، حکومت ہند کی وزارت پٹرولیم نے 5 مارچ کو ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم میں ہدایت کی گئی کہ ملک کے دستیاب پروپین اور بیوٹین کے ذخائر کو صنعتی یا دیگر مقاصد کے بجائے گھریلو ایل پی جی کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر استعمال کیا جائے۔
پونے میں کیا تبدیلی آئی؟
گیس کی قلت اور حکومتی ترجیحات کی روشنی میں پونے میونسپل کارپوریشن نے اپنے گیس پر مبنی شمشان گھاٹوں کو بند کر دیا ہے۔ میونسپل حکام کے مطابق، ویکنتھ شمشان میں واقع گیس پر مبنی تین شمشان گھاٹ فی الحال کام نہیں کریں گے۔ تاہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متبادل انتظامات مکمل طور پر کام کر رہے ہیں کہ شہریوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مقامی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے نظام سے لیس برقی شمشان فعال رہیں گے۔ روایتی لکڑی پر مبنی شمشان گھاٹوں میں خدمات جاری رہیں گی۔ ویکنتھ شمشان میں پانچ برقی شمشان گھاٹ پہلے کی طرح کام کرتے رہیں گے۔
انتظامیہ کی اپیل
پونے میونسپل کارپوریشن کے ایک سینئر عہدیدار نے وضاحت کی کہ گیس کی قلت عالمی بحران کا حصہ ہے۔ جب تک سپلائی معمول پر نہیں آتی، ہم شہریوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ بجلی یا لکڑی پر مبنی تدفین کے اختیارات استعمال کریں۔ برقی شمشان گھاٹ بھی ماحول دوست ہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔