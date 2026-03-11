مغربی ایشیا کا بحران: جے شنکر کی ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کے ساتھ 'تفصیلی' بات چیت
جے شنکر نے جرمن وزیر خارجہ جوہان اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون سے بھی مغربی ایشیا کے بحران پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : March 11, 2026 at 7:31 AM IST
نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کے روز اپنے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی سے فون پر بات کی۔ مغربی ایشیا کا بحران شروع ہونے کے بعد سے ان کی یہ تیسری بات چیت ہے۔ واضح رہے کہ نئی دہلی نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بیچ اپنی توانائی کی سلامتی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔
جے شنکر نے جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈے فل اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون سے بھی بات کی اور مغربی ایشیا کے بحران پر تبادلہ خیال کیا۔
جے شنکر نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا کہ "جاری تنازع میں تازہ ترین پیش رفت پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ آج شام ایک تفصیلی بات چیت کی۔ ہم نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔"
ایران کی جانب سے مجتبیٰ خامنہ ای کو ملک کا نیا سپریم لیڈر مقرر کرنے کے اعلان کے بعد ان کے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فوجی حملے میں ہلاکت کے چند دن بعد دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان یہ پہلی ٹیلی فونک بات چیت ہے۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے فوری بعد جے شنکر اور عراقچی نے 28 فروری کو بات کی۔ بعد ازاں انہوں نے پانچ مارچ کو بھی بات چیت کی۔
مغربی ایشیا کے بحران نے توانائی کی عالمی منڈی کو متاثر کیا ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو عملی طور پر بلاک کرنے کے بعد عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان جہاز رانی کی ایک تنگ گزرگاہ ہے جس سے عالمی تیل اور ایل این جی (مائع قدرتی گیس) کا تقریباً 20 فیصد حصہ سپلائی ہوتا ہے۔
جرمن وزیر خارجہ وڈے فل کے ساتھ اپنی بات چیت کے بعد جے شنکر نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ "مغربی ایشیا میں جاری تنازع پر جرمنی کے وزیر خارجہ جوہان وڈے فل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔" جے شنکر نے مزید کہا کہ انہوں نے اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون کے ساتھ مغربی ایشیا کی صورت حال بشمول توانائی کے شعبے پر اس کے اثرات پر بات چیت کی۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ "ہم نے دو طرفہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی ایشیا کی صورت حال بشمول اس کے توانائی کے اثرات پر بھی بات چیت کی۔" ایکس پر ایک پوسٹ میں چو نے امید ظاہر کی کہ اس سال کے اعلیٰ سطح کی بات چیت کوریا-بھارت کے تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جائے گی۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ اگلے دو ماہ کے اندر بھارت کا دورہ کریں گے۔
چو نے کہا، "وزیر جے شنکر نے اتفاق کیا اور کہا کہ ہمیں کوریا اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، جس میں قابل ذکر صلاحیت موجود ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "ہم نے مشرق وسطیٰ کی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس کا عالمی سلامتی اور معیشت پر بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور ہم نے اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر قریبی رابطے کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔"
