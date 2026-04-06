مشرق وسطیٰ جنگ: جے شنکر کی ایران، قطر، یو اے ای کے ہم منصبوں سے ٹیلیفونک بات چیت
تین مغربی ایشیائی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ وزیر خارجہ کی یہ بات چیت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں ہوئی۔
Published : April 6, 2026 at 7:31 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا بحران کی شدت میں اضافے کے درمیان وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اتوار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی سے بات کی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مطالبے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ الٹی میٹم کے پیش نظر تازہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان سے بھی فون پر بات چیت کی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عالمی توانائی کی فراہمی پر تنازعات کے اثرات بات چیت میں نمایاں طور پر زیر بحث آئے۔
Received a call from Foreign Minister @araghchi of Iran. Discussed the present situation.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
جے شنکر نے وضاحت کیے بغیر سوشل میڈیا پر لکھا کہ "ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فون آیا۔ موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔" نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے نے کہا کہ دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
تین مغربی ایشیائی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ جے شنکر کی فون پر بات چیت خطے میں کشیدگی میں اضافے کے بیچ ہوئی جب ٹرمپ نے ایران کو اپنی تازہ دھمکی میں کہا کہ اگر آبنائے ہرمز کو جہاز رانی کے لیے نہیں کھولا گیا تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس، پلوں اور دیگر انفراسٹرکچرز کو تباہ کر دے گا۔
Had a telecon on the ongoing conflict with PM & FM @MBA_AlThani_ of Qatar this evening.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
وہیں جے شنکر نے جاری جنگ پر قطر سے بھی بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ "آج شام کو قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی کے ساتھ جاری تنازع پر ایک ٹیلی فون ہوا۔"
اس کے علاوہ تفصیلات بتائے بغیر جے شنکر نے یو اے ای کے النہیان کے ساتھ بات چیت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
انہوں نے کہ "مغربی ایشیا کی ابھرتی ہوئی صورت حال پر متحدہ عرب امارات کے ڈی پی ایم اور ایف ایم شیخ عبداللہ بن زید النہیان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔" النہیان متحدہ عرب امارات کے نائب وزیراعظم بھی ہیں۔
Discussed the evolving situation in West Asia with DPM & FM @ABZayed of UAE.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے تہران نے خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ سے گزرنے والی تنگ آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے سے عالمی سطح پر تیل اور ایل این جی (مائع قدرتی گیس) کا تقریباً 20 فیصد حصہ گزرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کو عملی طور پر بلاک کرنے کے بعد عالمی تیل اور گیس کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مغربی ایشیا بھارت کی توانائی کی خریداری کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔
آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی جہاز رانی میں رکاوٹوں پر عالمی سطح پر تشویش بڑھ رہی ہے، بہت سی سرکردہ طاقتیں آبی گزرگاہ کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ایران نے بھارت سمیت اپنے دوست ممالک کے بحری جہازوں کو آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔
گذشتہ چند ہفتوں میں، بھارت نے مغربی ایشیا میں تنازعات کو جلد از جلد ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کے بلا روک ٹوک بہاؤ کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سفارتی کوششیں کی ہیں۔
نئی دہلی کا خیال ہے کہ اگر شپنگ لین کی ناکہ بندی جاری رہتی ہے تو بھارت سمیت کئی ممالک کے لیے ایندھن اور کھاد کی ضروریات پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
